Héros helléniques ! Tadic émerveillé par les prodiges grecs Tzolis et Karetsas alors qu’une nouvelle ère s’ouvre à Belgrade

De retour comme capitaine de la Serbie, Dusan Tadic a adressé de grands éloges à la Grèce avant le match d'ouverture de l'UEFA Nations League jeudi au stade Rajko Mitic. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, le joueur aux 111 sélections a averti ses coéquipiers que l'équipe d'Ivan Jovanovic, en déplacement, représente le groupe grec le plus fort de ces dernières années.

Tadic a souligné que la Grèce compte désormais sur des stars confirmées qui brillent dans les championnats d'élite européens.

Malgré cette évaluation très élogieuse, le meneur de jeu a insisté sur le fait que la Serbie doit viser les trois points à Belgrade.

« La Grèce est une très bonne équipe, a déclaré Tadic. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité et je ne pense pas qu'ils aient eu une meilleure équipe ces dernières années. Il y a Pavlidis, Douvikas et beaucoup d'autres joueurs qui jouent des rôles importants dans les plus grands championnats européens. »