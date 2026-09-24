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Héros helléniques ! Tadic émerveillé par les prodiges grecs Tzolis et Karetsas alors qu’une nouvelle ère s’ouvre à Belgrade
Tadic salue le meilleur effectif de la Grèce de l’histoire récente
De retour comme capitaine de la Serbie, Dusan Tadic a adressé de grands éloges à la Grèce avant le match d'ouverture de l'UEFA Nations League jeudi au stade Rajko Mitic. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, le joueur aux 111 sélections a averti ses coéquipiers que l'équipe d'Ivan Jovanovic, en déplacement, représente le groupe grec le plus fort de ces dernières années.
Tadic a souligné que la Grèce compte désormais sur des stars confirmées qui brillent dans les championnats d'élite européens.
Malgré cette évaluation très élogieuse, le meneur de jeu a insisté sur le fait que la Serbie doit viser les trois points à Belgrade.
« La Grèce est une très bonne équipe, a déclaré Tadic. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité et je ne pense pas qu'ils aient eu une meilleure équipe ces dernières années. Il y a Pavlidis, Douvikas et beaucoup d'autres joueurs qui jouent des rôles importants dans les plus grands championnats européens. »
- AFP
Tzolis et Karetsas, ailiers créatifs, mènent une nouvelle ère enthousiasmante
La promotion historique de la Grèce en Ligue A de la Ligue des nations est portée par une ligne offensive dynamique qui évolue dans les plus grands clubs européens. L’ailier d’Arsenal Christos Tzolis mène l’attaque après son transfert de 40 millions d’euros en provenance du Club Bruges, apportant une menace directe sur le but aux côtés du meneur de jeu de 18 ans Konstantinos Karetsas.
Karetsas a récemment rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Genk après avoir terminé deuxième du classement des passeurs du championnat belge.
Le duo apporte une créativité incessante et une finesse technique sur les deux ailes à l’équipe de Jovanovic.
Kostoulas, en forme, complète un secteur offensif expérimenté
Apportant de la puissance offensive, l’attaquant de Brighton Charalampos Kostoulas, 19 ans, arrive au rassemblement dans une forme sensationnelle après avoir inscrit trois buts en huit jours, dont une réalisation contre Arsenal. Il complète un axe central expérimenté composé de l’attaquant de Benfica Vangelis Pavlidis et de l’attaquant de Côme Tassos Douvikas.
Soutenue par le gardien de l’Olympiacos Konstantinos Tzolakis, la Grèce allie la faim de la jeunesse à une qualité internationale confirmée.
Les vétérans Odysseas Vlachodimos et Kostas Tsimikas continuent de guider le jeune noyau de l’équipe.
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La Grèce vise un tremplin vers la victoire dans le bouillant Marakana
La Grèce aborde la rencontre de jeudi à Belgrade avec l’ambition de transposer sur la scène internationale les succès individuels obtenus en club. L’équipe de Jovanovic considère sa campagne en Ligue A comme une étape essentielle vers une qualification pour l’Euro 2028.
Face à l’atmosphère bouillante du Marakana, la Grèce veut affirmer sa compétitivité contre la Serbie.
La nation hellénique espère lancer ce nouveau chapitre par une prestation mémorable à l’extérieur.
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