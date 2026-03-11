Harry Kane, « fier », adresse un message émouvant à Kyle Walker après la retraite internationale de son coéquipier anglais

Si la vitesse et la capacité de récupération de Walker restent impressionnantes même à l'approche de la quarantaine, son absence des dernières sélections anglaises de Thomas Tuchel montre que le sélectionneur allemand se tourne vers l'avenir. À l'approche de la Coupe du monde 2026, Tuchel semble prêt à miser sur des joueurs plus jeunes, comme Reece James, de Chelsea. Walker, toujours professionnel, a reconnu la réalité de la situation, soulignant que « le livre est désormais clos » sur un parcours qui l'a mené de ses débuts contre l'Espagne en 2011 à une dernière apparition contre le Sénégal au City Ground en juin 2025. Bien qu'il lui manque quatre sélections pour atteindre la prestigieuse barre des 100 sélections, Walker laisse derrière lui un héritage marqué par sa constance et le respect de tous les entraîneurs sous lesquels il a joué, de Fabio Capello à Gareth Southgate.