Harry Kane, « fier », adresse un message émouvant à Kyle Walker après la retraite internationale de son coéquipier anglais
De Sheffield à la scène internationale
Le parcours professionnel du défenseur témoigne de son mentalité d'élite, passant de Sheffield United à Tottenham avant de devenir un vainqueur en série à Manchester City. Si son palmarès en club regorge de six titres de Premier League et d'une médaille de Ligue des champions, ce sont les duels de Walker sur la scène internationale qui ont forgé sa réputation.
Kane rend hommage à Walker
Son départ fait de Kane l'un des rares joueurs expérimentés restants de l'équipe qui a redonné vie à la sélection nationale. La star du Bayern Munich a publié un message de soutien à son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux, accompagné de plusieurs photos : « Ce fut un immense plaisir de partager le terrain avec toi pendant toutes ces années, @kylewalker2 !! Nous avons créé tant de souvenirs incroyables que je n'oublierai jamais ! Je suis fier de t'avoir eu comme coéquipier ! Je te souhaite le meilleur pour ta retraite internationale et je te remercie pour tout ce que tu as apporté à ton pays. »
Thomas Tuchel se tourne vers l'avenir
Si la vitesse et la capacité de récupération de Walker restent impressionnantes même à l'approche de la quarantaine, son absence des dernières sélections anglaises de Thomas Tuchel montre que le sélectionneur allemand se tourne vers l'avenir. À l'approche de la Coupe du monde 2026, Tuchel semble prêt à miser sur des joueurs plus jeunes, comme Reece James, de Chelsea. Walker, toujours professionnel, a reconnu la réalité de la situation, soulignant que « le livre est désormais clos » sur un parcours qui l'a mené de ses débuts contre l'Espagne en 2011 à une dernière apparition contre le Sénégal au City Ground en juin 2025. Bien qu'il lui manque quatre sélections pour atteindre la prestigieuse barre des 100 sélections, Walker laisse derrière lui un héritage marqué par sa constance et le respect de tous les entraîneurs sous lesquels il a joué, de Fabio Capello à Gareth Southgate.
Et ensuite ?
Pour Walker, le fait d'être désormais un ancien international lui permet de se consacrer pleinement à son rôle à Burnley sous les ordres de Scott Parker, l'homme qu'il a remplacé lors de ses débuts en équipe d'Angleterre il y a 14 ans. Le joueur de 35 ans doit toutefois mener un combat difficile pour maintenir les Clarets en Premier League, l'équipe de Parker occupant actuellement la 19e place du classement, à neuf points de la zone de relégation.
