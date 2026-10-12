Hansi Flick refuse de réagir aux plaintes du Real Madrid sur l’arbitrage avant le choc face à Galatasaray

L’entraîneur du FC Barcelone, Flick, a refusé catégoriquement de commenter les frustrations internes qui couvent actuellement au Real Madrid, après le communiqué virulent du club dénonçant un « arbitrage catastrophique » et des cartons rouges non distribués lors de sa défaite dans le derby face à l’Atlético de Madrid. Plutôt que de prendre part à la joute verbale entre clubs qui fait souvent les gros titres en Liga, Flick a choisi de garder ses distances.

La polémique trouve son origine dans plusieurs incidents survenus lors de la défaite 2-1 du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid avant la trêve internationale, notamment le coup de crampons dangereux de Cristian Romero sur le genou de Jude Bellingham et l’intervention imprudente de Kang-in Lee sur Fede Valverde. Selon le Real Madrid, ces deux gestes méritaient un carton rouge direct.

« J’espère qu’un jour, vous apprendrez que je ne réponds jamais aux questions sur les autres équipes. Nous allons affronter Galatasaray. Respectons Galatasaray, le stade est fantastique, l’ambiance… », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Mundo Deportivo.