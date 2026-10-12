AFP
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Hansi Flick refuse de réagir aux plaintes du Real Madrid sur l’arbitrage avant le choc face à Galatasaray
Flick reste concentré sur le déplacement à Istanbul
L’entraîneur du FC Barcelone, Flick, a refusé catégoriquement de commenter les frustrations internes qui couvent actuellement au Real Madrid, après le communiqué virulent du club dénonçant un « arbitrage catastrophique » et des cartons rouges non distribués lors de sa défaite dans le derby face à l’Atlético de Madrid. Plutôt que de prendre part à la joute verbale entre clubs qui fait souvent les gros titres en Liga, Flick a choisi de garder ses distances.
La polémique trouve son origine dans plusieurs incidents survenus lors de la défaite 2-1 du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid avant la trêve internationale, notamment le coup de crampons dangereux de Cristian Romero sur le genou de Jude Bellingham et l’intervention imprudente de Kang-in Lee sur Fede Valverde. Selon le Real Madrid, ces deux gestes méritaient un carton rouge direct.
« J’espère qu’un jour, vous apprendrez que je ne réponds jamais aux questions sur les autres équipes. Nous allons affronter Galatasaray. Respectons Galatasaray, le stade est fantastique, l’ambiance… », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Mundo Deportivo.
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Les distractions liées au Clasico écartées
Les médias ont également tenté d’entraîner l’ancien entraîneur du Bayern Munich dans une discussion sur le prochain Clasico, prévu le 25 octobre. Les journalistes voulaient notamment connaître la position de Flick sur la disponibilité de Vinicius Junior, au cœur des récentes polémiques concernant Madrid : il a récemment reçu un carton rouge direct spectaculaire et vu un but refusé pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba loin du ballon lors d’une victoire serrée 1-0 contre Villarreal.
Flick n’avait toutefois aucune envie de livrer une analyse tactique ni de réagir avec émotion au sujet du joueur vedette de son rival. Il a rapidement écarté la question d’une réplique sèche et ironique, montrant son peu d’intérêt pour les projections à long terme alors qu’un match approchait. « Vous pourrez me poser la question dans deux semaines », a-t-il répondu, coupant court, pour l’instant, aux spéculations sur le choc au Santiago Bernabeu.
Préparation pour les géants turcs
Barcelone est arrivé à Istanbul avec un groupe de 22 joueurs, déterminé à obtenir un résultat crucial dans l’une des ambiances les plus intimidantes du football mondial. Raphinha et Frenkie de Jong ne seront pas en Turquie. L’entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, coupe court aux questions sur le Real Madrid et Vinicius Jr avant un match crucial de Ligue des champions contre Galatasaray. Andreas Christensen et Roony Bardghji, blessés, ne seront pas non plus en Turquie. Malgré l’absence de plusieurs joueurs importants sur blessure, le groupe semble concentré.
Barcelone aborde cette rencontre avec l’objectif de confirmer son début de campagne dominateur en Ligue des champions, après avoir entamé son parcours européen par une large victoire 5-1 contre Feyenoord. Galatasaray, de son côté, espère rebondir après un premier match difficile, perdu 3-1 face au Sporting CP.
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Un calendrier éprouvant attend l’équipe de Flick
Le FC Barcelone réalise un début de saison remarquable : il a remporté ses huit premiers matches de Liga et compte 24 points, tandis que le Real Madrid occupe actuellement la quatrième place avec 18 points.
Après son match contre Galatasaray, le FC Barcelone se déplacera samedi sur le terrain du Real Betis en Liga, puis se rendra à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 20 octobre, avant de recevoir le Real Madrid pour le Clasico.
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