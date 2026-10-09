Flick a reconnu que, même si les trêves internationales et l’enchaînement des matches ne sont pas idéaux, il doit gérer la charge de travail de ses stars afin d’éviter des dommages à long terme. Il a souligné que la pression sur les joueurs modernes est immense, notamment en raison des déplacements exigés pour les matches amicaux internationaux, mais il reste déterminé à protéger la santé de son effectif pendant cette série chargée de cinq matches en seulement deux semaines.

« Nous avons parlé de l’équipe nationale... pour n’importe quel joueur, c’est un accomplissement dans une carrière. Raphinha donne toujours 100 %. Nous devons nous demander s’il était nécessaire de jouer en Australie, à 30 000 kilomètres d’ici... mais nous devons choisir des matches amicaux, et ce n’est pas possible en Europe », a déclaré Flick,

« Avec la Ligue des nations, ce n’est pas possible non plus. Il y a beaucoup de pression sur les joueurs. Nous devons accepter la situation telle qu’elle est ; ce n’est pas le mieux, ce n’est pas idéal, mais je ne peux pas la changer. Je dois gérer la charge de travail. »