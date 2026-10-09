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Hansi Flick rassure Barcelone au sujet du coup d’arrêt de Raphinha alors que Gabriel Jesus se prépare à sa première titularisation complète
Flick minimise les inquiétudes autour de la blessure de Raphinha
Barcelone fait face à un obstacle à court terme alors qu’il prépare son retour en Liga au Spotify Camp Nou. S’exprimant devant les médias avant le match contre Getafe, Flick a confirmé que Raphinha serait indisponible pour les deux prochaines rencontres. L’ailier brésilien a été un élément essentiel de l’équipe qui occupe actuellement la tête du classement, mais le staff technique adopte une approche prudente en raison de ses précédents problèmes physiques.
« Les examens d’imagerie qu’il a passés n’ont pas révélé de blessure grave, mais nous devons réagir et nous montrer attentifs à son égard parce qu’il a subi trois blessures l’an dernier. Nous allons prendre soin de lui. Il ne sera pas disponible demain, ni pour le match à Istanbul contre Galatasaray », a expliqué Flick.
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Gérer la charge de travail en pleine accumulation de matches
Flick a reconnu que, même si les trêves internationales et l’enchaînement des matches ne sont pas idéaux, il doit gérer la charge de travail de ses stars afin d’éviter des dommages à long terme. Il a souligné que la pression sur les joueurs modernes est immense, notamment en raison des déplacements exigés pour les matches amicaux internationaux, mais il reste déterminé à protéger la santé de son effectif pendant cette série chargée de cinq matches en seulement deux semaines.
« Nous avons parlé de l’équipe nationale... pour n’importe quel joueur, c’est un accomplissement dans une carrière. Raphinha donne toujours 100 %. Nous devons nous demander s’il était nécessaire de jouer en Australie, à 30 000 kilomètres d’ici... mais nous devons choisir des matches amicaux, et ce n’est pas possible en Europe », a déclaré Flick,
« Avec la Ligue des nations, ce n’est pas possible non plus. Il y a beaucoup de pression sur les joueurs. Nous devons accepter la situation telle qu’elle est ; ce n’est pas le mieux, ce n’est pas idéal, mais je ne peux pas la changer. Je dois gérer la charge de travail. »
Gabriel Jesus en passe d’être titularisé
Avec l'absence de Raphinha, la porte s'est ouverte pour que Jesus ait un impact significatif. Flick a confirmé que l'ancien attaquant d'Arsenal est prêt à mener l'attaque d'entrée. Le technicien allemand a été impressionné par l'intégration de l'attaquant au sein du groupe et par sa condition physique après les récentes séances d'entraînement. « L'idée, c'est qu'il soit titulaire, il s'est beaucoup amélioré. Il s'est très bien adapté. Son point fort, c'est dans la surface. Il s'est bien entraîné. J'aime ce que je vois de lui », a déclaré Flick.
L'entraîneur a également évoqué la situation des gardiens, confirmant que Joan Garcia sera titularisé dans les buts malgré la présence d'autres options expérimentées dans l'effectif. « Liva (Dominik Livakovic) et Tek (Wojciech Szczesny) sont des options, mais je pense que Joan va bien et qu'il débutera », a-t-il révélé.
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Le point sur le rétablissement de Frenkie de Jong
Le milieu de terrain reste un sujet de discussion au Barça à mesure que Frenkie de Jong se rapproche d’un retour sur les terrains. L’international néerlandais poursuit son travail pour revenir après un problème persistant à la cheville, et même s’il ne participera pas aux prochains matches contre Getafe ou Galatasaray, un retour se profile enfin. Flick a suggéré que le milieu pourrait de nouveau postuler pour le choc contre le Betis.
« Il sera là, peut-être, contre le Betis. L’évolution est bonne, il n’y a pas de douleur, mais il a besoin de temps, et nous allons lui en donner », a noté l’entraîneur.
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