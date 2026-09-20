Flick a conservé une approche pragmatique après la victoire disputée de son équipe au Ramon Sanchez Pizjuan. Le Barça a été contraint de réagir après l'ouverture du score de Youssouf Fofana pour les locaux à la 18e minute. Flick affichait visiblement sa frustration sur le bord du terrain lors d'une première période où l'intensité de Séville semblait submerger les visiteurs. Si la performance collective laissait une marge de progression, la prestation individuelle de Raphinha a été tout simplement spectaculaire. Le Brésilien, dont le contrat a récemment été prolongé jusqu'en 2030, a justifié la confiance du club avec un triplé impitoyable qui a démantelé la défense de Séville.

« C'était un match difficile, surtout en première période. Nous n'avons pas joué à notre niveau, a expliqué l'entraîneur allemand. Je leur ai dit que nous avions trop concédé et que nous ne jouions pas selon nos standards. Nous devons faire beaucoup mieux, et c'est ce que je leur ai dit. La seconde période a été bien meilleure. »