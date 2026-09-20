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Hansi Flick admet les difficultés du FC Barcelone, tandis que Raphinha, décisif, sauve le Barça face à Séville
Flick exige des standards plus élevés malgré la victoire
Flick a conservé une approche pragmatique après la victoire disputée de son équipe au Ramon Sanchez Pizjuan. Le Barça a été contraint de réagir après l'ouverture du score de Youssouf Fofana pour les locaux à la 18e minute. Flick affichait visiblement sa frustration sur le bord du terrain lors d'une première période où l'intensité de Séville semblait submerger les visiteurs. Si la performance collective laissait une marge de progression, la prestation individuelle de Raphinha a été tout simplement spectaculaire. Le Brésilien, dont le contrat a récemment été prolongé jusqu'en 2030, a justifié la confiance du club avec un triplé impitoyable qui a démantelé la défense de Séville.
« C'était un match difficile, surtout en première période. Nous n'avons pas joué à notre niveau, a expliqué l'entraîneur allemand. Je leur ai dit que nous avions trop concédé et que nous ne jouions pas selon nos standards. Nous devons faire beaucoup mieux, et c'est ce que je leur ai dit. La seconde période a été bien meilleure. »
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Éloges pour les acteurs du changement
Si le géant catalan est devenu synonyme, ces derniers temps, de larges victoires avec beaucoup de buts, Flick garde les pieds de son équipe bien sur terre. Il a rappelé la réalité du très haut niveau, en soulignant que la capacité d’adaptation de l’équipe était l’aspect le plus satisfaisant de la soirée. Pour Flick, le véritable temps fort de la soirée n’était pas un nouveau festival offensif, mais la maturité tactique de son équipe et sa capacité à s’adapter après une entame poussive. L’entraîneur du Barça avait de quoi sourire grâce aux prestations décisives de Raphinha et Lamine Yamal.
« On ne peut pas toujours gagner par cinq buts d’écart. La meilleure chose que nous ayons faite, c’est de nous remettre de ce que nous avons fait en première période », a-t-il déclaré. « Raphinha change le cours d’un match ; je suis très heureux de lui et de la décision du club de renouveler son contrat. Il nous apporte beaucoup, il renforce l’équipe, mais je veux aussi mettre en avant Lamine, qui change lui aussi le cours d’un match. »
Séville peut regretter ses occasions manquées
Du point de vue de l’équipe à domicile, il y avait un sentiment d’occasion manquée. L’entraîneur de Séville, Luis Garcia Plaza, n’a pas tardé à saluer l’immense qualité de Barcelone après la rencontre, assurant que son équipe avait livré une prestation fantastique, en particulier lors d’un début de match très tranchant. Tout en reconnaissant que le géant catalan évolue à un tout autre niveau que le reste de la Liga, le technicien est resté fier de la manière dont ses joueurs ont mis les leaders en difficulté en début de match.
« Nous avons réalisé une première mi-temps extraordinaire, mais nous n’avons pas pu maintenir ce niveau en seconde période. Comme je l’ai dit avant le match, Barcelone est à des années-lumière du reste du championnat », a déclaré Luis García.
- AFP
Les hommes de Flick abordent la pause en leaders incontestés
Le coup de sifflet final a confirmé un résultat important pour le FC Barcelone, qui totalise désormais 21 points sur 21 possibles en Liga. Cette victoire 3-1 lui assure de passer la trêve internationale en tête du classement, avec un bilan parfait que peu de gens attendaient au début de la saison 2026/27. L’identité tactique de Hansi Flick devient de plus en plus claire, l’équipe affichant un mélange de solidité défensive et d’efficacité offensive redoutable.
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