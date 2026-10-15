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Gros coup dur pour l’Inter ! Lautaro Martinez se blesse aux ischio-jambiers et manquera le derby de Milan
Une élongation des ischio-jambiers prive l’Inter de son joueur phare
L’Inter a confirmé que Martinez serait absent au moins un mois après avoir subi un problème musculaire. Le capitaine de l’Inter s’est blessé lors de la récente rencontre de Ligue des champions face au Club Brugge, à San Siro. Malgré son doublé dans ce match, les efforts fournis ont coûté cher au champion du monde, qui a été au cœur des actions offensives de son équipe tout au long de la soirée.
Après la défaite 4-3, l’attaquant a passé des examens médicaux pour déterminer la gravité de sa blessure. Dans un communiqué, le club a annoncé le diagnostic, confirmant que « les examens ont révélé une élongation de l’ischio-jambier gauche » à la suite de ce match européen. Cette nouvelle complique sérieusement les choix de l’entraîneur Cristian Chivu, alors que l’équipe aborde une période chargée sur les scènes nationale et continentale.
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Des matches cruciaux à l’horizon
Cette blessure tombe particulièrement mal pour l’Inter, puisqu’elle prive Martinez du très attendu derby della Madonnina face à l’AC Milan, le 31 octobre. Son absence pèsera lourd sur l’équipe : le joueur de 29 ans est en grande forme, avec déjà quatre buts inscrits en Serie A cette saison. Le leadership du capitaine et son efficacité devant le but sont au cœur de l’approche tactique de l’Inter sous sa nouvelle direction.
L’Argentin devrait désormais rester indisponible jusqu’après la prochaine trêve internationale, en novembre. Selon Sky Sport Italia, il devrait manquer sept matches au total, toutes compétitions confondues. Parmi eux figurent d’importantes rencontres de Serie A contre Bologne et la Fiorentina, ainsi que des matches décisifs de la phase de groupes de la Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk et au Feyenoord, qui détermineront le parcours européen de l’Inter.
La blessure aura aussi des conséquences sur ses engagements internationaux avec l’Argentine : il ne pourra pas rejoindre le groupe de Lionel Scaloni pour les prochains matches de qualification. L’équipe médicale de l’institut Humanitas, à Rozzano, suivra de près son rétablissement. Son retour est envisagé pour le déplacement sur le terrain de l’Atalanta, le 22 novembre. Les supporters de l’Inter espèrent que leur joueur vedette sera pleinement remis pour la réception de Stuttgart, trois jours plus tard.
Des statistiques marquantes et un impact sur la saison
Avant ce pépin physique, Martinez était presque toujours titulaire. Il n’a manqué qu’un seul match cette saison : la victoire contre l’Udinese en septembre, lors de laquelle il est resté sur le banc. Depuis, il a mené l’attaque avec brio, notamment grâce à un superbe doublé contre Naples et à deux autres buts inscrits face à la Roma au Stadio Olimpico plus tôt dans la saison.
Sa régularité a été un atout majeur pour l’Inter, qui s’est appuyé sur son association avec Marcus Thuram pour déverrouiller les défenses les plus tenaces. Lors de la récente victoire contre Parme, Martinez n’était même entré qu’en seconde période afin de préserver sa condition physique, mais l’intensité du match contre Bruges a finalement été trop élevée pour lui.
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Les ajustements tactiques de Chivu
Cristian Chivu doit désormais trouver comment compenser l’apport offensif de son attaquant emblématique au cours d’un mois qui pourrait déterminer la suite de la saison du club. L’absence de Martinez laisse un vide qui ne se limite pas aux buts : elle affecte aussi le système de pressing haut de l’Inter. Sa capacité à mener le pressing depuis la pointe de l’attaque et à déclencher la phase défensive a été essentielle à l’équilibre de l’équipe, tant en championnat que dans les compétitions européennes. L’Inter se rendra à Bologne ce samedi sans sa principale menace offensive, au début d’une série de matches qui s’annonce difficile.
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