Cette blessure tombe particulièrement mal pour l’Inter, puisqu’elle prive Martinez du très attendu derby della Madonnina face à l’AC Milan, le 31 octobre. Son absence pèsera lourd sur l’équipe : le joueur de 29 ans est en grande forme, avec déjà quatre buts inscrits en Serie A cette saison. Le leadership du capitaine et son efficacité devant le but sont au cœur de l’approche tactique de l’Inter sous sa nouvelle direction.

L’Argentin devrait désormais rester indisponible jusqu’après la prochaine trêve internationale, en novembre. Selon Sky Sport Italia, il devrait manquer sept matches au total, toutes compétitions confondues. Parmi eux figurent d’importantes rencontres de Serie A contre Bologne et la Fiorentina, ainsi que des matches décisifs de la phase de groupes de la Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk et au Feyenoord, qui détermineront le parcours européen de l’Inter.

La blessure aura aussi des conséquences sur ses engagements internationaux avec l’Argentine : il ne pourra pas rejoindre le groupe de Lionel Scaloni pour les prochains matches de qualification. L’équipe médicale de l’institut Humanitas, à Rozzano, suivra de près son rétablissement. Son retour est envisagé pour le déplacement sur le terrain de l’Atalanta, le 22 novembre. Les supporters de l’Inter espèrent que leur joueur vedette sera pleinement remis pour la réception de Stuttgart, trois jours plus tard.