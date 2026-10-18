Gasperini s’est confié sur le changement d’état d’esprit au sein de son groupe après une semaine difficile sur la scène européenne. Après avoir craqué en fin de match face au Real Madrid, une défaite démoralisante, le club de la capitale a réagi avec une prestation maîtrisée pour s’imposer 2-0 contre le Genoa. L’entraîneur a assuré que la déception de cette défaite en milieu de semaine avait stimulé ses joueurs, plutôt que de les freiner, au moment de retrouver le championnat.

« Perdre contre le Real Madrid de cette manière a été dévastateur, car nous avions réalisé une très bonne prestation. Nous nous sommes compliqué la tâche en six ou sept minutes, avec trois corners qui sont venus de rien face à une équipe en difficulté », a déclaré l’entraîneur de la Roma à Sky Sport Italia. Il a ensuite précisé ses choix de composition : « Cela nous a contrariés, et nous ne doutions pas de notre capacité à réagir. J’ai délibérément choisi de procéder à de nombreux changements, car ces joueurs, dont beaucoup avaient vécu le match de Ligue des champions sur le banc, avaient beaucoup d’énergie, et j’étais certain que nous ne faillirions pas sur ce point. »