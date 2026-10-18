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AS Roma v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Gian Piero Gasperini explique comment l’effondrement du Real Madrid a aidé la Roma à rebondir en battant le Genoa

G. Gasperini
Roma
Genoa
Serie A

Gian Piero Gasperini estime qu’un douloureux effondrement sur la scène européenne a été le déclic de la victoire convaincante de la Roma face au Genoa (2-0). L’entraîneur romain a vu son équipe réagir à cette déception européenne par une prestation efficace sur la scène nationale, qui a mis en évidence sa maturité tactique grandissante.

  • Transformer la douleur en points en Serie A

    Gasperini s’est confié sur le changement d’état d’esprit au sein de son groupe après une semaine difficile sur la scène européenne. Après avoir craqué en fin de match face au Real Madrid, une défaite démoralisante, le club de la capitale a réagi avec une prestation maîtrisée pour s’imposer 2-0 contre le Genoa. L’entraîneur a assuré que la déception de cette défaite en milieu de semaine avait stimulé ses joueurs, plutôt que de les freiner, au moment de retrouver le championnat.

    « Perdre contre le Real Madrid de cette manière a été dévastateur, car nous avions réalisé une très bonne prestation. Nous nous sommes compliqué la tâche en six ou sept minutes, avec trois corners qui sont venus de rien face à une équipe en difficulté », a déclaré l’entraîneur de la Roma à Sky Sport Italia. Il a ensuite précisé ses choix de composition : « Cela nous a contrariés, et nous ne doutions pas de notre capacité à réagir. J’ai délibérément choisi de procéder à de nombreux changements, car ces joueurs, dont beaucoup avaient vécu le match de Ligue des champions sur le banc, avaient beaucoup d’énergie, et j’étais certain que nous ne faillirions pas sur ce point. »

  • AS Roma v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    La magie de Castro débloque le match face au Genoa

    Face à une équipe du Genoa tenace, dont le jeu direct et physique a rendu la première période particulièrement âpre, le match s’est révélé être un véritable défi tactique. La rencontre est restée indécise et équilibrée jusqu’à ce que Santiago Castro fasse la différence sur un exploit individuel. Il a débloqué la situation et donné à son équipe l’impulsion décisive pour imposer son rythme et prendre totalement le contrôle.

    « Ce soir, le match n’a pas été facile. Il était difficile de prendre la mesure de cette équipe. Nous avions une équipe jeune sur le terrain, tout le monde a été à la hauteur et nous avons remporté un match qui compte beaucoup », a déclaré Gasperini.

    « Je n’avais aucun doute sur la réaction et le caractère de ces garçons, mais le match était compliqué. Nous l’avons débloqué grâce à cette action fantastique de Castro, puis notre seconde période a été de qualité. En première période, nous avons eu des difficultés sur les longs ballons, puis nous avons réussi à nous en sortir. »

  • L’évolution de l’attaque de la Roma

    Au-delà de la réaction immédiate au résultat de Madrid, Gasperini a souligné les nets progrès de la Roma sur le plan offensif par rapport à la saison précédente. L’arrivée de Donyell Malen et la meilleure condition physique de Paulo Dybala ont rendu l’équipe plus efficace devant le but. L’entraîneur estime que les automatismes tactiques au sein du groupe ont désormais atteint un niveau tel que les buts découlent naturellement de son jeu collectif.

    « L’an dernier, je venais d’arriver. Depuis, nous avons parcouru du chemin. Il n’y avait pas Malen, ni même Dybala, ou alors très peu. Nous nous connaissons mieux, nous avons accumulé les matches, les performances et les satisfactions », a-t-il souligné. L’entraîneur s’est dit fier de la qualité des buts inscrits par son équipe : « Nous marquons avec une facilité que nous n’avions pas, et nos buts sont aussi de qualité. Nous avons assimilé de nombreuses situations et possibilités pour marquer. »

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  • Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    La Roma s’inquiète de la condition physique de Dybala

    À l’approche des prochains matches, l’état de forme de Dybala reste une préoccupation majeure pour les supporters de la Roma. Gasperini s’est montré prudemment optimiste au sujet de la star argentine, espérant pouvoir compter sur elle pour le choc contre Naples. Avant cette rencontre, la Roma disputera toutefois mardi un match de phase de groupes de la Ligue des champions face au Slovan Bratislava.

    « Pour Dybala, je compte le récupérer pour Naples et j’espère qu’il sera de retour : je suis confiant. Demain ou après-demain pourrait être décisif. L’important serait de l’avoir sur le banc contre le Slovan », a confirmé l’entraîneur.

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