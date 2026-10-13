Sur le plan tactique, cette rencontre de Ligue des champions a été un match à deux visages, marqué d’abord par le bloc bas discipliné d’Okan Buruk, puis par la capacité de l’équipe de Hansi Flick à exploiter les espaces. Galatasaray abordait le match avec un objectif clair : contrarier le milieu barcelonais, adepte de la possession, et frapper grâce à des transitions verticales rapides.

Pendant les 40 premières minutes, ce plan a parfaitement fonctionné. Le champion de Turquie a réduit les visiteurs à une possession stérile, tout en se montrant dangereux grâce à la vitesse explosive de Rafael Leao et à la qualité de finition d’Aleksei Batrakov.

De son côté, Barcelone cherchait à prendre le contrôle total du match avec une ligne défensive haute et une circulation patiente du ballon. Flick voulait placer Lamine Yamal en situation de un contre un sur le côté droit, en s’appuyant sur Pedri et Rodri pour désorganiser les lignes de Galatasaray. Malgré ses 71 % de possession, Barcelone a manqué de verticalité dans le dernier tiers du terrain en première période et s’est souvent fait piéger par le hors-jeu tendu par Davinson Sanchez et ses partenaires en défense.