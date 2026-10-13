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Mohamed Saeed
Traduit par

Galatasaray - Barcelone : Le tableau tactique : les ajustements de Hansi Flick à la mi-temps font tomber le mur turc

FC Barcelone
The tactics board
H. Flick
O. Buruk
Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
Ligue des Champions
L. Yamal

Le FC Barcelone est venu à bout d’un Galatasaray combatif à Istanbul, transformant un match serré à la pause en victoire 4-1. Les ajustements tactiques de Hansi Flick en seconde période ont permis d’exploiter les espaces entre les lignes et de faire taire le Rams Global Stadyumu.

Sur le plan tactique, cette rencontre de Ligue des champions a été un match à deux visages, marqué d’abord par le bloc bas discipliné d’Okan Buruk, puis par la capacité de l’équipe de Hansi Flick à exploiter les espaces. Galatasaray abordait le match avec un objectif clair : contrarier le milieu barcelonais, adepte de la possession, et frapper grâce à des transitions verticales rapides.

Pendant les 40 premières minutes, ce plan a parfaitement fonctionné. Le champion de Turquie a réduit les visiteurs à une possession stérile, tout en se montrant dangereux grâce à la vitesse explosive de Rafael Leao et à la qualité de finition d’Aleksei Batrakov.

De son côté, Barcelone cherchait à prendre le contrôle total du match avec une ligne défensive haute et une circulation patiente du ballon. Flick voulait placer Lamine Yamal en situation de un contre un sur le côté droit, en s’appuyant sur Pedri et Rodri pour désorganiser les lignes de Galatasaray. Malgré ses 71 % de possession, Barcelone a manqué de verticalité dans le dernier tiers du terrain en première période et s’est souvent fait piéger par le hors-jeu tendu par Davinson Sanchez et ses partenaires en défense.

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    Le dispositif tactique de Galatasaray

    Buruk a mis en place un 4-2-3-1 qui se transformait principalement en 4-4-2 en phase défensive. L’objectif premier était d’empêcher Barcelone d’accéder à la « zone 14 ». Lucas Torreira et Mario Lemina formaient un redoutable double pivot, coupant les lignes de passe vers Dani Olmo et Fermin Lopez. Les déclencheurs de leur pressing étaient très précis : ils laissaient les défenseurs centraux de Barcelone, Pau Cubarsi et Eric Garcia, avoir le ballon, mais intervenaient avec agressivité dès qu’il entrait dans le tiers médian ou était écarté vers Joao Cancelo.

    À la relance, Galatasaray contournait le pressing en jouant long vers Victor Osimhen, point d’appui central de son dispositif. Sa capacité à remporter les duels aériens permettait à Batrakov et Leao de profiter des deuxièmes ballons. Ce jeu direct a débouché sur l’ouverture du score à la 28e minute : une passe décisive de Leao a trouvé Batrakov, qui a surpris les visiteurs.

    Défensivement, la ligne arrière est restée extrêmement compacte et a mis Barcelone en position de hors-jeu à huit reprises au cours du match. Toutefois, l’intensité nécessaire pour maintenir cette organisation a commencé à faiblir au fil de la rencontre, laissant des espaces qu’une équipe du calibre de Barcelone était susceptible d’exploiter une fois dissipée l’énergie initiale du public local.

  • Le dispositif tactique du FC Barcelone

    Flick a lui aussi opté pour un 4-2-3-1, mais avec des profils de joueurs très différents à chaque poste. Rodri occupait la position la plus reculée au milieu, redescendant souvent entre les défenseurs centraux pour former une ligne de trois lors de la construction du jeu. Joao Cancelo et Gerard Martin pouvaient ainsi monter et s’écarter. Ce choix tactique visait à étirer le milieu resserré de Galatasaray. Lamine Yamal était la clé du système de Barcelone : son placement près de la ligne de touche obligeait le latéral gauche de Galatasaray, Eren Elmali, à défendre seul face à lui.

    Le pressing de Barcelone a été incessant. Malgré le score de 1-1 à la pause, après l’égalisation de Cancelo à la 43e minute, les statistiques laissaient présager que Barcelone finirait par faire la différence. Le club catalan a tenté 22 tirs, dont 11 cadrés, grâce à une stratégie de récupération haute qui a contraint Galatasaray à effectuer 25 dégagements.

    En s’appuyant sur Pedri comme relais créatif entre les lignes, Barcelone a fini par venir à bout de la résistance turque. La réussite tactique de ce dispositif tenait à la patience des joueurs de Flick : menés au score, ils n’ont pas paniqué, mais ont accéléré leur circulation du ballon pour fatiguer le bloc médian adverse avant de porter des coups décisifs dès le début de la seconde période.


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    Le duel tactique

    Le match s’est joué sur le décalage entre les permutations créatives de Barcelone et la couverture des couloirs de Galatasaray, de moins en moins efficace. En première période, Buruk a remporté la bataille tactique en densifiant l’axe et en contraignant Barcelone à passer par les côtés et à adresser des centres que Sanchez a repoussés sans difficulté. Mais la décision de Flick de laisser Dani Olmo et Lamine Yamal repiquer plus librement dans l’axe a créé une supériorité numérique que le pivot de Galatasaray ne parvenait plus à contenir.

    Le tournant décisif est survenu entre la 50e et la 53e minute. Barcelone a fait circuler le ballon de façon nettement plus verticale, ce qui a permis à Fermin Lopez de donner l’avantage à son équipe avant qu’Anthony Gordon ne porte le score à 3-1. Ces buts sont directement liés à la domination de Barcelone sur les deuxièmes ballons au milieu de terrain, un secteur où le club a fini par prendre le dessus sur Lemina et Torreira. Le choix de Flick de maintenir une ligne défensive risquée, mais susceptible de rapporter gros, a finalement payé : en fin de match, Galatasaray n’avait plus l’endurance nécessaire pour exploiter les espaces derrière la défense catalane.

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  • Ajustements en cours de match

    L’ajustement le plus décisif de Flick est intervenu à la 59e minute, lorsqu’il a fait entrer Karim Adeyemi et Gabriel Jesus à la place d’Olmo et Gordon. Même si le score était déjà de 3-1, ces changements relevaient d’un choix tactique et ne se limitaient pas à remplacer des joueurs. L’entrée d’Adeyemi a apporté une vitesse pure qui a mis au supplice une défense de Galatasaray à bout de souffle, tandis que Jesus, plus mobile qu’un avant-centre traditionnel, a attiré les défenseurs hors de leur position.

    La preuve en a été donnée à la 65e minute, lorsque Gabriel Jesus a servi Adeyemi pour le quatrième but, mettant pratiquement fin au suspense. Buruk a tenté de réagir en faisant entrer Gabriel Sara et Luc Ugochukwu pour reprendre le contrôle de l’entrejeu, mais la dynamique tactique avait trop nettement basculé. En passant d’un jeu maîtrisé, fondé sur la recherche d’ouvertures, à des attaques de transition axées sur la vitesse lors de la dernière demi-heure, Barcelone a atteint une valeur de buts attendus (xG) de 2,83. De quoi montrer que Flick avait mieux anticipé que son homologue l’évolution physique du match.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Conclusion

    Au bout du compte, la supériorité tactique de Barcelone a reposé sur sa capacité d’adaptation. Le jeu direct de Galatasaray en 4-2-3-1 lui a d’abord posé des problèmes, mais l’équipe de Buruk n’avait pas de « plan B » une fois que Barcelone a égalisé et haussé l’intensité physique. Le coup de génie tactique décisif de Flick a été de faire de Lamine Yamal un point de fixation : en attirant les défenseurs vers lui, il libérait des espaces pour Fermin Lopez et d’autres joueurs. L’efficacité des changements effectués en seconde période a permis à Barcelone non seulement de remporter le match, mais aussi de démanteler complètement le dispositif tactique que Buruk avait méticuleusement mis en place en première période.

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