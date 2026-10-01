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Federico Zanon
Traduit par

France, le championnat féminin débarque dans les grands stades

Women's football
Premiere Ligue

Pour la deuxième saison consécutive, la Ligue Féminine de Football Professionnel, en étroite collaboration avec les clubs du championnat Arkema Première Ligue, a organisé une journée dédiée aux grands stades, les 3 et 4 octobre, à l’occasion de la quatrième journée de championnat.


Le week-end prochain, les championnes de France de Lyon recevront le promu Toulouse au Parc OL, Nantes jouera à la Beaujoire contre Montpellier, Strasbourg se produira à la Meinau contre Marseille, le Paris FC jouera contre Lens à Charléty, Fleury 91 et le Paris Saint-Germain s’affronteront au stade de l’Essonne ; et Le Havre AC recevra l’US Saint-Malo au stade Océane​.


  • PROGRESSION CONSTANTE

    Cette initiative, qui la saison dernière a attiré plus de 69 000 spectateurs dans les stades, sera également reconduite pour la 19e journée du mois de mars prochain. La saison dernière, la fréquentation des stades a augmenté de 41 %, plaçant le championnat de France féminin à la troisième place parmi les championnats européens les plus suivis dans les stades.

  • Perception en évolution

    Jean-Michel Aulas, président de la LFFP : « Ces “journées des grands stades” sont des indicateurs très significatifs de l’évolution de notre championnat et, plus généralement, de la perception du football féminin dans la société et parmi les pratiquantes traditionnelles de ce sport. Nous sommes très fiers de l’engagement de tous ceux qui ont rendu cette journée possible et nous espérons que les spectateurs viendront nombreux. Il ne s’agit toutefois pas d’un événement isolé, puisque tout au long de la saison, en plus de ces journées spéciales, les clubs ouvriront les portes de leurs stades principaux. Nous aurons donc des matches au Vélodrome, à La Mosson, au Stadium et au Parc des Princes. »

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