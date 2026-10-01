France, le championnat féminin débarque dans les grands stades

Pour la deuxième saison consécutive, la Ligue Féminine de Football Professionnel, en étroite collaboration avec les clubs du championnat Arkema Première Ligue, a organisé une journée dédiée aux grands stades, les 3 et 4 octobre, à l’occasion de la quatrième journée de championnat.





Le week-end prochain, les championnes de France de Lyon recevront le promu Toulouse au Parc OL, Nantes jouera à la Beaujoire contre Montpellier, Strasbourg se produira à la Meinau contre Marseille, le Paris FC jouera contre Lens à Charléty, Fleury 91 et le Paris Saint-Germain s’affronteront au stade de l’Essonne ; et Le Havre AC recevra l’US Saint-Malo au stade Océane​.



