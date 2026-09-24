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Florentino Perez intervient ! Le Real Madrid lance une offensive financière massive pour devancer Barcelone dans la course au prodige de Manchester United, JJ Gabriel
Bataille pour le prodige de Manchester United
La course pour s’attacher la signature du prodige de United Gabriel s’intensifie. Le joueur de 15 ans et son entourage ont fermement décidé de ne pas engager leur avenir à Old Trafford, déclenchant une immense bataille sur le marché des transferts à travers l’Europe.
Si le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont tous deux manifesté un vif intérêt, ils ont été informés que la priorité sportive de l’adolescent était un transfert en Espagne. En conséquence, la bataille s’est réduite à un duel direct entre les rivaux du Clasico, le Barça et le Real Madrid.
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Madrid surenchérit face aux géants catalans
Gabriel entretiendrait une forte affinité personnelle avec Barcelone, lui qui a souvent été filmé en train de porter le maillot blaugrana ces dernières années. Cependant, selon SPORT, la réalité financière des négociations menace de faire capoter un transfert en Catalogne, puisque la proposition du Real Madrid est nettement supérieure à l'offre du Barça.
Le Real Madrid tient absolument à éviter de passer à côté d'un autre grand talent. Après l'impact du transfert de Rodri cet été, la direction de Florentino Perez est déterminée à ne pas laisser un autre espoir européen très coté filer chez son plus grand rival.
Malgré ce désavantage financier, le directeur sportif blaugrana Deco a intensifié les discussions. Le joueur et sa famille ont visité Barcelone la semaine dernière, tandis que Deco a tenu une réunion cruciale avec l'agent de Gabriel, Ali Barat, samedi.
Une voie rapide vers la célébrité
Le contre-argument du FC Barcelone face à l’offre financière supérieure du Real Madrid repose entièrement sur le projet sportif. Le club catalan garantit à Gabriel une intégration rapide au groupe professionnel, ce qui pourrait s’avérer décisif pour un joueur qui fêtera ses 16 ans le 6 octobre.
En outre, le Barça estime que son système tactique correspond parfaitement au profil de l’adolescent. Gabriel dispose d’une technique exquise et domine la possession aux abords de la surface adverse, des qualités qui s’accordent parfaitement avec le style de jeu traditionnel du club.
La relation entre le club et le représentant du joueur pourrait également faire pencher la balance. Barat devrait, selon certaines informations, devenir le nouveau conseiller du capitaine du FC Barcelone Raphinha, une nomination qui a encore renforcé sa relation de travail avec Deco.
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Décision finale attendue sous peu
À l’heure actuelle, Barat a assuré aux parties intéressées qu’il se contentait de recueillir des propositions pour les transmettre à Gabriel et à sa famille. L’agent iranien avait déjà été photographié dans la loge de direction du Santiago Bernabéu lors de la présentation de Denzel Dumfries, ce qui souligne ses liens solides dans la capitale espagnole.
Cependant, le désir de Gabriel de porter le maillot du Barça et l’affection évidente du club pour le joueur pourraient finalement l’emporter sur la puissance financière du Real Madrid. Avec des offres de premier plan des deux camps désormais bien sur la table, la situation évolue rapidement.
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