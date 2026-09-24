Florentino Perez intervient ! Le Real Madrid lance une offensive financière massive pour devancer Barcelone dans la course au prodige de Manchester United, JJ Gabriel

La course pour s’attacher la signature du prodige de United Gabriel s’intensifie. Le joueur de 15 ans et son entourage ont fermement décidé de ne pas engager leur avenir à Old Trafford, déclenchant une immense bataille sur le marché des transferts à travers l’Europe.

Si le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont tous deux manifesté un vif intérêt, ils ont été informés que la priorité sportive de l’adolescent était un transfert en Espagne. En conséquence, la bataille s’est réduite à un duel direct entre les rivaux du Clasico, le Barça et le Real Madrid.