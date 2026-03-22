Fiorentina-Inter, les notes de CM : Barella et Sommer, quelles erreurs ! Les joueurs de Brescia ont tout donné

L'Inter fait match nul 1-1 sur le terrain de laFiorentina.
Voici toutes les notes du match.
L'Inter fait match nul 1-1 sur le terrain de laFiorentina.
Voici toutes les notes du match.
De Gea 6,5 : Il ne peut rien faire sur la tête d'Esposito. Il sauve tout à la 92e minute en repoussant la frappe dangereuse d'Akanji et en éliminant tout espoir de reprise. Excellent également à la 95e sur la reprise de Pio Esposito.
Dodo 6 : Dès le début, il se montre vif et délivre une superbe passe décisive à Gudmundsson, dont la tête passe à quelques centimètres du poteau. Plus actif que Dimarco.
Ranieri 5 : Quelle distraction dans la surface de réparation, lorsqu’il laisse Pio Esposito s’échapper derrière lui moins d’une minute après le coup d’envoi. Une erreur que la Fiorentina paie par le but encaissé. Il perd de nombreux duels face à Pio Esposito, y compris celui de la 95e qui a failli coûter un autre but.
Pongracic 6 : Protagoniste de nombreux duels contre Thuram, dont il sort toujours vainqueur.
Gosens 5,5 : Nettement moins actif que Dodo, plus attentif à la défense qu’à la phase offensive.
Brescianini 7 : Il surveille de près Zielinski et fait du bon travail. Il met Kean en position de marquer, mais son coéquipier gâche tout. Il sème la panique dans les rangs nerazzurri grâce à une bonne transition, mais au moment de tirer, il est devancé par Bisseck. Il joue un match plein de sacrifice.
Fagioli 6,5 : Il joue un match de grande qualité, se sortant souvent avec élégance de situations complexes.
(À partir de la 46e s.t. Fabbian : s.v.)
Ndour 7 : Au milieu de terrain, il impose sa présence physique. En deuxième mi-temps, il prend les commandes : d’abord par une frappe lointaine qui oblige Sommer à s’employer, puis par un rebond qui permet de relancer le ballon dans les filets après le repoussement du gardien suisse sur Gudmundsson, pour le but qui égalise à 1-1.
Parisi 6,5 : Il est parmi les plus actifs et met en difficulté tant Carlos Augusto que Dimarco. Ses contre-attaques font mal, mais il se montre également très présent en défense, apportant un grand coup de main à Brescianini. Il se donne à fond et sort sous les applaudissements.
(À partir de la 24e minute de la deuxième mi-temps, Harrison 6,5 : Il entre sans crainte, ne cesse de prendre son homme à partie et inquiète la défense nerazzurra.
Kean 5,5 : Akanji n’est pas dans un bon soir et lui concède au moins deux occasions de but nettes en première mi-temps, mais il n’en profite pas, plus par manque d’efficacité que par malchance. En deuxième mi-temps, Acerbi le prend en charge et il se crée moins d’occasions.
(À partir de la 40e minute de la deuxième mi-temps, Piccoli : s.v.)
Gudmundsson 6,5 : Un match marqué par une grande application. Il frôle le but d’une tête, puis participe à l’action du but égalisateur avec un tir que Sommer ne parvient pas à retenir et que Ndour transforme en 1-1.
(À partir de la 46e minute de la deuxième mi-temps, Comuzzo : s.v.)
Entraîneur Vanoli 6 : Menée d'un but après moins d'une minute, la Fiorentina ne s'effondre pas. Elle revient au score et frôle même la victoire.
Sommer 5 : Il repousse en deux temps une frappe centrale de Kean. Réactif sur la frappe lointaine de Ndour, qu’il dévie avec l’aide de Bisseck. La soirée semblait tranquille, puis survient l’erreur qui gâche tout : son repoussement sur le tir de Gudmundsson prend, comme d’habitude, un rebond imprévisible et Ndour, à deux pas du but, ne lui pardonne pas.
Bisseck 7 : Il sent le danger et va fermer une superbe diagonale sur Kean, qui aurait tiré seul face à Sommer. Il est clairement le meilleur de la défense.
Akanji 5 : Il prend un gros risque en se laissant dépasser par Kean, mais heureusement pour lui, l'attaquant de la Fiorentina ne contrôle pas très bien le ballon. Une minute plus tard, nouvelle erreur grave, cette fois sur Gudmundsson, qui reprend de la tête et frôle le poteau. Jamais deux sans trois, Kean le dépasse à nouveau par derrière et, sur un centre de Parisi, il rate le cadre de quelques centimètres. Sa meilleure action du match est un tacle anticipé sur Kean dans la surface de réparation. En fin de match, il tente de se montrer dans la surface adverse, mais De Gea est vigilant.
Carlos Augusto 5,5 : C'est le côté gauche qui déraille le plus en première mi-temps. Il sort parce qu'il a reçu un carton jaune, mais aussi parce qu'il est fatigué.
(À la 1ère minute de la 2e mi-temps, Acerbi 6 : Il entre et prend Kean en charge, s'en sortant mieux qu'Akanji).
Dumfries 5,5 : Une seule occasion, qui coûte un carton jaune à l'adversaire. Pour le reste, il joue un match anonyme.
(À partir de la 41e minute de la deuxième mi-temps, Luis Henrique : s.v.)
Barella 5 : Le centre pour la tête de Pio Esposito part de son pied droit, une caresse au ballon. Il récidive à la 19e minute avec une passe décisive encore plus belle, qui met hors jeu les deux défenseurs centraux de la Fiorentina, mais Esposito est moins précis sur cette occasion et gâche une belle occasion. Les problèmes surgissent lorsqu’il commence à vouloir en faire trop, lorsqu’il devient inutilement maniéré à la limite de sa surface. Il tente de sortir en dribblant au lieu de dégager un ballon qui s’annonçait très dangereux et l’Inter encaisse l’égalisation.
Calhanoglu 6,5 : On se rend compte de son importance lorsqu’il quitte le terrain ; sans lui, les Nerazzurri perdent leurs repères et la Fiorentina s’empare du milieu de terrain.
(À partir de la 23e minute de la deuxième mi-temps, Frattesi 5 : Ce joueur est une énigme permanente, on ne sait plus à quoi s’attendre de lui. Il se perd complètement au milieu du terrain).
Zielinski 5,5 : Peu inspiré, il ne parvient ni à porter le ballon ni à se montrer dangereux en zone offensive avec quelques tentatives lointaines.
Dimarco 5,5 : On commence à revoir le Dimarco éteint de l’année dernière. Avec le frein à main tiré.
Thuram 5 : Mais où est-il passé ? Ses coéquipiers le cherchent, l’appellent à grands cris, mais il n’y a aucune trace de l’ancien Marcus.
(À la 23e minute de la deuxième mi-temps, Bonny 5 : Il entre sur le terrain de la pire des façons).
P. Esposito 6,5 : Après à peine 50 secondes, il se montre déjà prêt dans la surface sur le premier ballon disponible, un centre de Barella qu’il reprend de la tête pour le 1-0. Il aurait l’occasion de doubler la mise lorsqu’il s’infiltre parfaitement entre les deux défenseurs centraux, mais seul face à De Gea, il envoie son tir en diagonale à quelques centimètres du poteau. Il tente à nouveau sa chance en fin de match, en remportant un duel avec Ranieri dans la surface, mais son tir en pivot est capté par De Gea.
Entraîneur Kolarov (en remplacement de Chivu, suspendu) 5 : L'Inter s'embrouille. La sortie de Calhanoglu fait perdre ses repères à l'équipe, tandis que Dumfries, lui, reste beaucoup trop longtemps sur le terrain.