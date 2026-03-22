Fiorentina-Inter, les notes de CM : Barella et Sommer, quelles erreurs ! Les joueurs de Brescia ont tout donné

Sommer 5 : Il repousse en deux temps une frappe centrale de Kean. Réactif sur la frappe lointaine de Ndour, qu’il dévie avec l’aide de Bisseck. La soirée semblait tranquille, puis survient l’erreur qui gâche tout : son repoussement sur le tir de Gudmundsson prend, comme d’habitude, un rebond imprévisible et Ndour, à deux pas du but, ne lui pardonne pas.



Bisseck 7 : Il sent le danger et va fermer une superbe diagonale sur Kean, qui aurait tiré seul face à Sommer. Il est clairement le meilleur de la défense.



Akanji 5 : Il prend un gros risque en se laissant dépasser par Kean, mais heureusement pour lui, l'attaquant de la Fiorentina ne contrôle pas très bien le ballon. Une minute plus tard, nouvelle erreur grave, cette fois sur Gudmundsson, qui reprend de la tête et frôle le poteau. Jamais deux sans trois, Kean le dépasse à nouveau par derrière et, sur un centre de Parisi, il rate le cadre de quelques centimètres. Sa meilleure action du match est un tacle anticipé sur Kean dans la surface de réparation. En fin de match, il tente de se montrer dans la surface adverse, mais De Gea est vigilant.



Carlos Augusto 5,5 : C'est le côté gauche qui déraille le plus en première mi-temps. Il sort parce qu'il a reçu un carton jaune, mais aussi parce qu'il est fatigué.



(À la 1ère minute de la 2e mi-temps, Acerbi 6 : Il entre et prend Kean en charge, s'en sortant mieux qu'Akanji).



Dumfries 5,5 : Une seule occasion, qui coûte un carton jaune à l'adversaire. Pour le reste, il joue un match anonyme.



(À partir de la 41e minute de la deuxième mi-temps, Luis Henrique : s.v.)



Barella 5 : Le centre pour la tête de Pio Esposito part de son pied droit, une caresse au ballon. Il récidive à la 19e minute avec une passe décisive encore plus belle, qui met hors jeu les deux défenseurs centraux de la Fiorentina, mais Esposito est moins précis sur cette occasion et gâche une belle occasion. Les problèmes surgissent lorsqu’il commence à vouloir en faire trop, lorsqu’il devient inutilement maniéré à la limite de sa surface. Il tente de sortir en dribblant au lieu de dégager un ballon qui s’annonçait très dangereux et l’Inter encaisse l’égalisation.





Calhanoglu 6,5 : On se rend compte de son importance lorsqu’il quitte le terrain ; sans lui, les Nerazzurri perdent leurs repères et la Fiorentina s’empare du milieu de terrain.



(À partir de la 23e minute de la deuxième mi-temps, Frattesi 5 : Ce joueur est une énigme permanente, on ne sait plus à quoi s’attendre de lui. Il se perd complètement au milieu du terrain).



Zielinski 5,5 : Peu inspiré, il ne parvient ni à porter le ballon ni à se montrer dangereux en zone offensive avec quelques tentatives lointaines.



Dimarco 5,5 : On commence à revoir le Dimarco éteint de l’année dernière. Avec le frein à main tiré.



Thuram 5 : Mais où est-il passé ? Ses coéquipiers le cherchent, l’appellent à grands cris, mais il n’y a aucune trace de l’ancien Marcus.



(À la 23e minute de la deuxième mi-temps, Bonny 5 : Il entre sur le terrain de la pire des façons).



P. Esposito 6,5 : Après à peine 50 secondes, il se montre déjà prêt dans la surface sur le premier ballon disponible, un centre de Barella qu’il reprend de la tête pour le 1-0. Il aurait l’occasion de doubler la mise lorsqu’il s’infiltre parfaitement entre les deux défenseurs centraux, mais seul face à De Gea, il envoie son tir en diagonale à quelques centimètres du poteau. Il tente à nouveau sa chance en fin de match, en remportant un duel avec Ranieri dans la surface, mais son tir en pivot est capté par De Gea.





Entraîneur Kolarov (en remplacement de Chivu, suspendu) 5 : L'Inter s'embrouille. La sortie de Calhanoglu fait perdre ses repères à l'équipe, tandis que Dumfries, lui, reste beaucoup trop longtemps sur le terrain.