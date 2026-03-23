Nicolò Fagioli incarne la Fiorentina. Il n'y a désormais plus aucun doute : l'ancien milieu de terrain dela Juventus a pris en main une équipe au bord de la relégation, la propulsant en tête du championnat et en Europe. Tout le monde observe et félicite Fagioli. Tout le monde, sauf Rino Gattuso. Le sélectionneur de l'équipe nationale italienne a en effet décidé de ne pas le convoquer pour les barrages de la Coupe du monde. Un choix qui a fait beaucoup parler de lui.
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Fiorentina : Fagioli s'impose. Mais Gattuso ne le prend pas en considération : son exclusion de l'équipe nationale est difficile à expliquer
ALLEGRI L'ADMIRE, SPALLETTI PREND DES RISQUES
« Nicolò Fagioli est le meilleur milieu de terrain italien », avait déclaré Massimiliano Allegri à l'époque où il entraînait la Juventus. Luciano Spalletti lui-même, lors de la décevante expérience de l’Italie à l’Euro, a surpris tout le monde en convoquant le jeune milieu de terrain. Il est clair que Fagioli est considéré comme l’avenir de la Nazionale : le seul à ne pas envisager ce scénario est Gattuso. En effet, ceux qui le connaissent bien affirment que Fagioli n’a jamais été pris en considération. Pas même une seconde, le sélectionneur n’aurait songé à convoquer l’ancien joueur de la Juventus.
FAGIOLI NON, VERRATTI OUI
Soyons clairs, on peut comprendre qu'on fasse des choix différents. Le football italien traverse une période préoccupante et Nicolò Fagioli ne sera pas le sauveur de la patrie. Mais l'idée qui a traversé l'esprit du sélectionneur, celle de rappeler Mattia Verratti, actuellement au Qatar et inactif depuis plus de 40 jours, puis qui a été abandonnée en raison d'une blessure de l'ancien joueur du PSG, reste inexplicable. Un rôle exactement identique à celui de Fagioli, ce qui rend l'exclusion du milieu de terrain de Vanoli encore plus « bruyante ». Verratti oui, Fagioli non. Pourquoi ?
DES HARICOTS COMME ZANIOLO
Fagioli n'aurait-il pas été écarté en raison des événements liés aux paris survenus ces dernières années ? C'est probable. Les propos de Rino Gattuso lui-même semblent confirmer cette hypothèse : « Fagioli méritait de rester ici. J'ai fait ce choix pour miser sur le groupe, sur ceux qui ont toujours été là. Nous méritons de nous réjouir. J'avais envie d'aborder ces deux matchs avec mes certitudes. Je suis conscient qu'il y a des joueurs qui font très bien leur travail ». Tout le monde sait à quel point l'équilibre dans le vestiaire est important pour Gattuso et, tout comme pour Zaniolo, autre nom exclu par le sélectionneur de la liste des convoqués, les problèmes avec la justice sportive ont pesé.
L'AVENIR VIOLET
« L'équipe nationale ? Tout le monde rêve d'y être. Je regrette de ne pas avoir été appelé, mais cela signifie simplement que je dois travailler davantage. » Tels sont les propos de Fagioli sur le sujet, après l'excellent match nul contre l'Inter. Encore une performance dominante de l’ancien joueur de la Juventus. Au Viola Park, on le décrit comme un joueur mûr, sérieux, un joueur renaissant. Le mérite revient avant tout à Paolo Vanoli, qui a réussi là où Pioli avait échoué, en l’alignant au poste de meneur de jeu. Mais la figure de Fabio Paratici a également pesé dans l’épanouissement du joueur. Le directeur sportif de la Fiorentina le connaît parfaitement : il l’a vu grandir à la Juventus et, depuis son arrivée à Florence, les échanges constructifs n’ont jamais manqué, ce qui a permis de voir le Fagioli qui porte aujourd’hui toute la Fiorentina sur ses épaules. Et qui sait, peut-être que Gattuso changera bientôt d’avis.