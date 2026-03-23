« L'équipe nationale ? Tout le monde rêve d'y être. Je regrette de ne pas avoir été appelé, mais cela signifie simplement que je dois travailler davantage. » Tels sont les propos de Fagioli sur le sujet, après l'excellent match nul contre l'Inter. Encore une performance dominante de l’ancien joueur de la Juventus. Au Viola Park, on le décrit comme un joueur mûr, sérieux, un joueur renaissant. Le mérite revient avant tout à Paolo Vanoli, qui a réussi là où Pioli avait échoué, en l’alignant au poste de meneur de jeu. Mais la figure de Fabio Paratici a également pesé dans l’épanouissement du joueur. Le directeur sportif de la Fiorentina le connaît parfaitement : il l’a vu grandir à la Juventus et, depuis son arrivée à Florence, les échanges constructifs n’ont jamais manqué, ce qui a permis de voir le Fagioli qui porte aujourd’hui toute la Fiorentina sur ses épaules. Et qui sait, peut-être que Gattuso changera bientôt d’avis.