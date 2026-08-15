Ferran Torres adresse un message aux supporters du Paris Saint-Germain après avoir bouclé son transfert à 50 M€ en provenance de Barcelone

Le PSG a officiellement annoncé la signature de l’attaquant espagnol Torres samedi. L’attaquant de 26 ans s’est engagé sur le long terme dans la capitale française, avec un contrat qui le lie au club jusqu’en juin 2031.

Son arrivée apporte davantage de puissance offensive et de polyvalence à une ligne d’attaque déjà remplie de stars. Confirmant immédiatement son statut au sein de l’effectif, la nouvelle recrue s’est officiellement vu attribuer le prestigieux numéro 9 à Paris.