Getty Images
Traduit par
Ferran Torres adresse un message aux supporters du Paris Saint-Germain après avoir bouclé son transfert à 50 M€ en provenance de Barcelone
Le PSG boucle la signature de Ferran Torres
Le PSG a officiellement annoncé la signature de l’attaquant espagnol Torres samedi. L’attaquant de 26 ans s’est engagé sur le long terme dans la capitale française, avec un contrat qui le lie au club jusqu’en juin 2031.
Son arrivée apporte davantage de puissance offensive et de polyvalence à une ligne d’attaque déjà remplie de stars. Confirmant immédiatement son statut au sein de l’effectif, la nouvelle recrue s’est officiellement vu attribuer le prestigieux numéro 9 à Paris.
- Getty Images Sport
Torres vise des trophées sous Enrique
Lors de sa présentation officielle, Torres a exprimé sa joie de rejoindre le club parisien. L’attaquant espagnol a affiché ses ambitions de trophées dès ses tout premiers instants sous ses nouvelles couleurs. Il n’a pas non plus tardé à souligner les rôles essentiels joués par les dirigeants du club dans sa signature. Il a rendu hommage aux figures clés qui ont montré leur confiance en ses capacités.
« Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain », a déclaré Torres sur le site officiel du club. « Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre l’équipe, que j’espère aider à remporter autant de trophées que possible. »
Un impressionnant bilan de buteur débarque à Paris
Torres arrive à Paris après une saison 2025-2026 exceptionnelle. Le joueur de 26 ans s’est imposé comme une menace offensive constante et fiable, prenant part à 49 matches toutes compétitions confondues.
L’international espagnol a affiché un rendement impressionnant devant le but durant cette période, trouvant le chemin des filets à 21 reprises. Son sens du but confirmé et sa flexibilité tactique en font un profil idéal pour le système utilisé à Paris. Ces performances remarquables ont convaincu le président Al Khelaifi, le conseiller football Campos et l’entraîneur Enrique d’investir sur son avenir à long terme.
- AFP
Nouveau numéro 9 prêt pour le chapitre parisien
Le transfert étant désormais officiellement bouclé, Torres va immédiatement commencer à s’intégrer à la préparation de pré-saison avec ses nouveaux coéquipiers. Il travaillera sous les ordres de son compatriote Enrique afin de s’adapter à son nouvel environnement.
Les supporters seront impatients de voir comment le nouveau numéro 9 s’intégrera au dispositif tactique lorsque les compétitions reprendront. Le club estime que sa présence permettra d’élever le niveau de son jeu offensif. Sous contrat jusqu’en juin 2031, Torres se tourne désormais vers la réalisation de sa promesse d’apporter un maximum de succès à la capitale française.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles