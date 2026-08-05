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« Faites sauter la structure ! » - Un ancien attaquant de Premier League avertit qu’une offre salariale XXL à Vinicius Junior pourrait ruiner Arsenal
Arsenal vise un ambitieux accord pour Vinicius
Arsenal a lancé « l’opération Vinicius » en nourrissant de réels espoirs de boucler ce qui serait le transfert le plus retentissant de son histoire. Le club londonien se prépare à mettre tout en œuvre pour recruter l’ailier du Real Madrid. Des discussions cruciales ont lieu cette semaine entre Vinicius, ses représentants et les dirigeants madrilènes. Ces échanges détermineront s’il prolonge au Bernabéu, ce qui reste sa préférence initiale.
Pour convaincre le Brésilien de venir à Londres, Arsenal est prêt à faire voler en éclats sa grille salariale actuelle. Telegraph affirme qu’il pourrait se voir offrir un salaire de base supérieur à 400 000 £ par semaine, avec des bonus et des droits à l’image faisant encore grimper ses revenus réels.
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Austin met en garde contre l’effondrement de la grille salariale
S'exprimant sur Sky Sports News, l'ancien attaquant de Premier League Austin a fait part de sérieuses inquiétudes concernant l'impact financier potentiel sur l'effectif de Mikel Arteta. Il a averti que l'énorme écart salarial pourrait déstabiliser le club.
« Je pense vraiment que cela pourrait faire exploser la structure à Arsenal, a expliqué Austin. Je ne pense pas que ce serait l'image, ni la manière de faire d'Arsenal au cours des quatre, cinq, six dernières années.
Nous avons tous critiqué [Arsenal par le passé], mais regardez comment le club a réussi à se construire pour arriver à cette position, et ensuite faire venir un joueur comme ça... la structure volerait tout simplement en éclats. Il va gagner presque deux fois et demie plus que [Declan] Rice ! »
Risque de tensions dans le vestiaire
Austin a également souligné la manière dont des joueurs vedettes déjà présents, comme Rice et Bukayo Saka, pourraient réagir à un tel écart de revenus. Selon lui, cela pourrait provoquer des frictions au sein de l'effectif.
« Les joueurs savent qu'il ne viendra pas pour rien, et c'est le genre de situation où vous vous dites : “c'est Vinicius Junior, oui”, ou alors vous allez vous dire : “je ne suis pas sûr, je veux une plus grosse part du gâteau, je veux monter dans ce train de l'argent” », a-t-il ajouté.
« C'est comme ça que pensent les footballeurs, peu importe la manière dont les supporters s'attendent à ce qu'ils soient. S'il rejoint Arsenal, cela ferait peur à la majorité de la Premier League, vraiment. Mais je pense que cela pourrait faire plus de mal que de bien à Arsenal, vraiment. »
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Les discussions du Real Madrid détiennent la clé
Malgré les risques potentiels, recruter un joueur du calibre de Vinicius représenterait une déclaration d'intention retentissante de la part d'un prétendant au titre en Premier League. L'avenir immédiat de l'opération dépend de l'issue des discussions dans la capitale espagnole. Le Real Madrid va tenter de convaincre l'attaquant de prolonger son séjour, tandis qu'Arsenal attend avec impatience en embuscade. Si ces négociations n'aboutissent pas à un accord, Arsenal sera prêt à présenter son offre financière record pour tester la détermination de la star brésilienne.
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