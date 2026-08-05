Arsenal a lancé « l’opération Vinicius » en nourrissant de réels espoirs de boucler ce qui serait le transfert le plus retentissant de son histoire. Le club londonien se prépare à mettre tout en œuvre pour recruter l’ailier du Real Madrid. Des discussions cruciales ont lieu cette semaine entre Vinicius, ses représentants et les dirigeants madrilènes. Ces échanges détermineront s’il prolonge au Bernabéu, ce qui reste sa préférence initiale.

Pour convaincre le Brésilien de venir à Londres, Arsenal est prêt à faire voler en éclats sa grille salariale actuelle. Telegraph affirme qu’il pourrait se voir offrir un salaire de base supérieur à 400 000 £ par semaine, avec des bonus et des droits à l’image faisant encore grimper ses revenus réels.