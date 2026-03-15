« Face à des décisions contestables » : le FC Bayern fait appel de la suspension de Luis Diaz

Le Bayern s'est désormais tourné vers le tribunal sportif de la DFB pour faire appel de la suspension automatique d'un match infligée à Diaz. L'erreur d'arbitrage a été l'occasion pour Jan-Christian Dreesen, président du conseil d'administration du Bayern, d'attirer l'attention sur une tendance qu'il a constatée ces derniers temps : « Nous observons avec inquiétude l'évolution de ces dernières semaines. La performance à Leverkusen a été le point culminant d’une période où nous avons été confrontés à maintes reprises à des décisions discutables. Que ce soit au HSV, à Dortmund ou à Leverkusen, il y a eu à plusieurs reprises des situations controversées qui ont souvent joué en notre défaveur », a-t-il déclaré.

Dreesen a ajouté : « La DFB doit améliorer le niveau de performance de ses arbitres. Le fait que Christian Dingert reconnaisse son erreur est louable, mais cela ne nous aide pas en soi. »