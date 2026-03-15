Le FC Bayern Munich a fait appel de la suspension de Luis Diaz. C'est ce qu'a confirmé le club à Sky. Samedi, lors du match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen, le Colombien avait reçu un carton jaune de la part de l'arbitre Christian Dingert, qui avait sanctionné une simulation présumée de la part de la star du Bayern.
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« Face à des décisions contestables » : le FC Bayern fait appel de la suspension de Luis Diaz
Le Bayern s'est désormais tourné vers le tribunal sportif de la DFB pour faire appel de la suspension automatique d'un match infligée à Diaz. L'erreur d'arbitrage a été l'occasion pour Jan-Christian Dreesen, président du conseil d'administration du Bayern, d'attirer l'attention sur une tendance qu'il a constatée ces derniers temps : « Nous observons avec inquiétude l'évolution de ces dernières semaines. La performance à Leverkusen a été le point culminant d’une période où nous avons été confrontés à maintes reprises à des décisions discutables. Que ce soit au HSV, à Dortmund ou à Leverkusen, il y a eu à plusieurs reprises des situations controversées qui ont souvent joué en notre défaveur », a-t-il déclaré.
Dreesen a ajouté : « La DFB doit améliorer le niveau de performance de ses arbitres. Le fait que Christian Dingert reconnaisse son erreur est louable, mais cela ne nous aide pas en soi. »
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L'expulsion de Luis Diaz : « une décision fondée sur les faits »
Il est pratiquement exclu que les Munichois obtiennent gain de cause avec leur recours. « Il s'agit d'une décision factuelle que l'on peut juger erronée, mais pas d'une erreur manifeste comme dans le cas d'une confusion entre deux joueurs », a précisé Alex Feuerherdt, porte-parole des arbitres de la DFB, sur Sky. En déposant ce recours, le Bayern souhaite sans doute plutôt montrer qu'il se défend contre ce qu'il considère comme un traitement défavorable dont il a été victime jusqu'à présent.
Si, comme prévu, la suspension de Luis Diaz est maintenue, il manquera au champion d'Allemagne en titre lors du match à domicile contre l'Union Berlin le week-end prochain.
Les prochains matchs du FC Bayern Munich :
18 mars, 21 h Bayern - Atalanta (Ligue des champions) 21 mars, 15 h 30 Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 avril, 15 h 30 SC Fribourg - Bayern (Bundesliga) 11 avril, 18h30 FC St. Pauli - Bayern (Bundesliga)