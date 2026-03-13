Fabrizio Romano - Inter : Newcastle est prêt à passer à la vitesse supérieure pour Pio Esposito

« L'un des joueurs que l'Inter considère comme intouchable pour cet été est sans aucun doute Pio Esposito », explique Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux. « À l'étranger, on a beaucoup parlé d'Arsenal, mais les Gunners n'ont pris aucune initiative, hormis le recrutement de plusieurs joueurs. D'après ce que j'ai compris, Newcastle serait prêt à se lancer sérieusement sur le plan financier, car le club va recruter un attaquant cet été : Esposito est l'un des noms qui circulent, c'est un profil très apprécié, mais l'Inter n'a pas l'intention de céder. »