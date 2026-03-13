Pio Esposito, l'attaquant de l'Inter né en 2005, est toujours au centre de l'attention, tant pour ses performances sur le terrain que pour les rumeurs de transfert, notamment celles concernant l'intérêt des grands clubs de Premier League. La dernière rumeur, qui fait grand bruit, vient de Fabrizio Romano, qui fait état d'un vif intérêt de Newcastle pour le jeune attaquant nerazzurro (38 apparitions et 7 buts cette saison) et de l'équipe nationale (5 apparitions et 3 buts).
Fabrizio Romano - Inter : Newcastle est prêt à passer à la vitesse supérieure pour Pio Esposito
NEWCASTLE PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
« L'un des joueurs que l'Inter considère comme intouchable pour cet été est sans aucun doute Pio Esposito », explique Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux. « À l'étranger, on a beaucoup parlé d'Arsenal, mais les Gunners n'ont pris aucune initiative, hormis le recrutement de plusieurs joueurs. D'après ce que j'ai compris, Newcastle serait prêt à se lancer sérieusement sur le plan financier, car le club va recruter un attaquant cet été : Esposito est l'un des noms qui circulent, c'est un profil très apprécié, mais l'Inter n'a pas l'intention de céder. »
LA POSITION DE L'INTER
Beaucoup d'éloges donc, pour un profil en forte ascension tant sur la scène nationale qu'internationale, mais une certitude fondamentale : l'Inter a l'intention de construire l'avenir de son attaque autour de Pio Esposito, et il est très difficile qu'il cède aux sirènes, prêt même à dire non à des sommes importantes. Comme dans d'autres situations, ce sera finalement la volonté du joueur qui fera la différence.
