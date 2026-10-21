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Fabregas face à United avec en mémoire le « scandale de la pizza »

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Un aveu retentissant après 14 ans

L'ancienne star d'Arsenal Cesc Fàbregas se prépare à affronter de nouveau Manchester United, avec son équipe italienne de Côme, au stade Giuseppe Sinigaglia, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mercredi soir.

L'entraîneur espagnol est un adversaire familier de Manchester United depuis l'époque où il était joueur à Arsenal.

La presse anglaise s'est concentrée aujourd'hui sur l'historique des confrontations entre Fàbregas et United, évoquant le célèbre épisode du « scandale de la pizza » dans lequel l'ancien joueur d'Arsenal s'était retrouvé impliqué contre Sir Alex Ferguson il y a plus de deux décennies.



  • « Pizzagate » : Fàbregas dévoile le secret

    L'incident remonte à octobre 2004, lorsqu'Arsenal se rendait à Manchester United sur la pelouse d'Old Trafford, cherchant à décrocher un cinquantième match consécutif sans défaite en Premier League. Mais la rencontre a surtout gagné en notoriété en raison des événements qui ont suivi le coup de sifflet final.

    La série historique d'Arsenal a pris fin sur une défaite, avant que la tension ne monte entre les joueurs des deux équipes dans le tunnel menant aux vestiaires, au milieu d'altercations et de bousculades, avant que l'un d'eux ne lance un morceau de pizza qui a atteint Ferguson, donnant naissance à l'une des histoires les plus célèbres du football anglais, connue plus tard sous le nom de « Pizzagate », selon le Manchester Evening News.

    Pendant des années, l'auteur du jet de pizza est resté inconnu, malgré les soupçons croissants pesant sur l'implication de Fabregas. Ferguson lui-même avait désigné le joueur espagnol comme suspect, tandis que l'ancien défenseur d'Arsenal Martin Keown a alimenté les spéculations en évoquant « un joueur espagnol doté d'un grand talent », sans toutefois le nommer explicitement.

    Après des années de spéculations, Fabregas a tranché le débat lors de son apparition sur la chaîne Sky, en 2018, déclarant : « Tout à coup, j'ai entendu des cris et je me suis demandé ce qui se passait. Puis je suis sorti en tenant un morceau de pizza, et j'ai vu Sol Campbell, Rio Ferdinand et Martin Keown, tout le monde se bousculait. »

    Il a poursuivi : « Je voulais prendre part à la bagarre, mais je ne savais pas comment faire, alors j'ai simplement lancé le morceau de pizza. Et quand j'ai vu la personne qu'il avait touchée, ce n'était pas ce que je voulais. »

    Fabregas a confirmé plus tard qu'il s'était excusé directement auprès de Ferguson, déclarant dans des propos accordés à la chaîne beIN Sports : « J'ai découvert par la suite que cela avait touché Sir Ferguson, et je m'étais déjà excusé publiquement, et je renouvellerai mes excuses. Ce n'était pas intentionnel, c'était un moment survenu de façon spontanée. J'étais jeune, et il est certain que je n'utiliserais pas un morceau de pizza aujourd'hui, j'entrerais directement dans la bagarre ! »

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  • La faim et la colère à l'origine de l'histoire

    En 2022, Fàbregas a révélé davantage de détails sur l'incident lors d'un entretien avec le réseau ITV, déclarant : « Nous avions disputé 49 matchs sans défaite. Ils étaient très compétitifs, mais aussi très intelligents. Et moi aussi, j'ai essuyé beaucoup de critiques. »

    Il a expliqué que la frustration l'avait envahi après la défaite et son absence lors du match, ajoutant : « Je faisais les échauffements et je n'ai pas joué, et j'étais contrarié parce que nous avions perdu. Je suis rentré rapidement dans le vestiaire, où il y avait de la nourriture, et j'étais affamé. »

    Il a conclu son récit en ces termes : « J'ai pris un morceau de pizza, puis nous avons commencé à entendre des voix. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit a été de lancer la pizza, car je n'avais pas la force ou peut-être le courage de me lancer dans cette altercation. »

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