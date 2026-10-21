L'incident remonte à octobre 2004, lorsqu'Arsenal se rendait à Manchester United sur la pelouse d'Old Trafford, cherchant à décrocher un cinquantième match consécutif sans défaite en Premier League. Mais la rencontre a surtout gagné en notoriété en raison des événements qui ont suivi le coup de sifflet final.

La série historique d'Arsenal a pris fin sur une défaite, avant que la tension ne monte entre les joueurs des deux équipes dans le tunnel menant aux vestiaires, au milieu d'altercations et de bousculades, avant que l'un d'eux ne lance un morceau de pizza qui a atteint Ferguson, donnant naissance à l'une des histoires les plus célèbres du football anglais, connue plus tard sous le nom de « Pizzagate », selon le Manchester Evening News.

Pendant des années, l'auteur du jet de pizza est resté inconnu, malgré les soupçons croissants pesant sur l'implication de Fabregas. Ferguson lui-même avait désigné le joueur espagnol comme suspect, tandis que l'ancien défenseur d'Arsenal Martin Keown a alimenté les spéculations en évoquant « un joueur espagnol doté d'un grand talent », sans toutefois le nommer explicitement.

Après des années de spéculations, Fabregas a tranché le débat lors de son apparition sur la chaîne Sky, en 2018, déclarant : « Tout à coup, j'ai entendu des cris et je me suis demandé ce qui se passait. Puis je suis sorti en tenant un morceau de pizza, et j'ai vu Sol Campbell, Rio Ferdinand et Martin Keown, tout le monde se bousculait. »

Il a poursuivi : « Je voulais prendre part à la bagarre, mais je ne savais pas comment faire, alors j'ai simplement lancé le morceau de pizza. Et quand j'ai vu la personne qu'il avait touchée, ce n'était pas ce que je voulais. »

Fabregas a confirmé plus tard qu'il s'était excusé directement auprès de Ferguson, déclarant dans des propos accordés à la chaîne beIN Sports : « J'ai découvert par la suite que cela avait touché Sir Ferguson, et je m'étais déjà excusé publiquement, et je renouvellerai mes excuses. Ce n'était pas intentionnel, c'était un moment survenu de façon spontanée. J'étais jeune, et il est certain que je n'utiliserais pas un morceau de pizza aujourd'hui, j'entrerais directement dans la bagarre ! »