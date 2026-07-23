Explications : comment José Mourinho complique les plans de Manchester United dans la course à Eduardo Camavinga, alors que la position du milieu de terrain du Real Madrid sur son transfert est dévoilée

Manchester United intensifie sa quête de renforts au milieu de terrain en entrant en contact avec les représentants de Camavinga. Après les arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans, INEOS et l’entraîneur Michael Carrick restent déterminés à attirer des joueurs d’élite dans l’entrejeu, alors que le club se prépare à retrouver la Ligue des champions.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, les Red Devils ont déjà échangé avec l’entourage du joueur pour évaluer la faisabilité d’une opération estivale. Le journaliste confirme que le club a sondé l’intérêt de Camavinga pour un éventuel recrutement au poste de milieu défensif.



