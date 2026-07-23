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Explications : comment José Mourinho complique les plans de Manchester United dans la course à Eduardo Camavinga, alors que la position du milieu de terrain du Real Madrid sur son transfert est dévoilée
Manchester United a entamé des discussions avec l'entourage de Camavinga.
Manchester United intensifie sa quête de renforts au milieu de terrain en entrant en contact avec les représentants de Camavinga. Après les arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans, INEOS et l’entraîneur Michael Carrick restent déterminés à attirer des joueurs d’élite dans l’entrejeu, alors que le club se prépare à retrouver la Ligue des champions.
Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, les Red Devils ont déjà échangé avec l’entourage du joueur pour évaluer la faisabilité d’une opération estivale. Le journaliste confirme que le club a sondé l’intérêt de Camavinga pour un éventuel recrutement au poste de milieu défensif.
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L’effet José Mourinho au Real Madrid
Un obstacle majeur se dresse sur la route de Manchester United : la présence de Mourinho, qui a pris les rênes du Real et joue un rôle central dans le processus de décision de Camavinga. Selon Romano, le joueur est déterminé à faire ses preuves sous les ordres du technicien portugais. L’ancien entraîneur de Manchester United est connu pour apprécier les milieux de terrain dotés d’une grande intensité et d’une forte présence physique, des qualités que Camavinga possède en abondance.
« Camavinga veut rester », a tranché Romano.
Il faudra patienter pour connaître l’issue de la rencontre des Red Devils.
Bien que le dossier semble actuellement clos, Manchester United garde un œil sur toute évolution de la situation à l’approche de la date limite des transferts. Le club veut offrir à Carrick un effectif capable de lutter pour le titre de Premier League, et la priorité reste le recrutement d’un milieu défensif. Selon Romano, la Premier League est une « destination très probable » si un transfert se concrétise, mais rien n’est imminent.
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Programme d'entraînement rigoureux
La saison dernière a été difficile pour le Français : un manque de régularité et plusieurs blessures l’ont conduit à être écarté de la sélection de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Cependant, le milieu de terrain a su transformer cette déception en source de motivation ; il aurait suivi un programme d’entraînement rigoureux et aurait même participé à un programme pour cadres à la Harvard Business School afin d’élargir ses horizons pendant la trêve.
Bien qu’une partie de la presse espagnole l’ait placé sur la liste des « joueurs transférables », le milieu de terrain reste ferme : il ignore les offres extérieures et se concentre exclusivement sur l’idée d’impressionner le nouveau staff technique à Valdebebas. Il s’est méticuleusement préparé pour convaincre Mourinho, conscient qu’une performance convaincante lors des premiers matchs amicaux de l’été peut faire basculer sa situation au sein de l’effectif.
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