Explication : pourquoi le Santiago Bernabéu du Real Madrid sera le seul stade où les arbitres de Liga n’expliqueront pas leurs décisions

L’impasse sur la diffusion au Bernabeu intervient dans un contexte de tensions persistantes entre le Real, les organisateurs de la Liga et la Fédération espagnole de football (RFEF). Le Real Madrid continue d’adopter une position ferme contre plusieurs aspects de la gouvernance du football national, notamment les réglementations commerciales liées aux médias. De son côté, la CTA maintient que les règles s’appliquent de la même manière à tous les clubs, l’initiative ayant déjà été testée lors de la journée d’ouverture avant un déploiement plus large à partir de la 10e journée.