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Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Explication : pourquoi le Santiago Bernabéu du Real Madrid sera le seul stade où les arbitres de Liga n’expliqueront pas leurs décisions

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Les matches de Liga comprendront cette saison des explications des arbitres diffusées à l’antenne afin d’apporter davantage de clarté sur les incidents controversés, mais le stade du Real Madrid constitue la seule exception. Les règles strictes de diffusion appliquées au Santiago Bernabéu signifient que les officiels ne peuvent pas participer à des analyses en direct après match dans le cadre du nouveau protocole de la ligue.

  • Les règles de diffusion limitent l’accès

    La Liga a mis en place cette saison un nouveau protocole permettant aux arbitres d’expliquer en direct à l’antenne les décisions clés pendant les retransmissions des matches. Cependant, le Bernabeu est le seul stade de l’élite espagnole où cette mesure de transparence ne peut pas être appliquée normalement. Selon Sport, les restrictions strictes du club sur la durée pendant laquelle les diffuseurs peuvent se connecter depuis l’intérieur du stade sont la principale raison de l’exclusion du Real.

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    L’instance arbitrale clarifie sa position

    Le Comité technique des arbitres (CTA) de l’Espagne insiste sur le fait qu’aucune interdiction ni sanction n’a été imposée au Real concernant l’initiative de diffusion. L’instance arbitrale maintient que les arbitres de terrain ne participeront que là où les installations techniques et opérationnelles requises seront mises à disposition par le club hôte. La mesure vise à offrir aux supporters une plus grande clarté sur les décisions controversées sans faire des arbitres le principal point focal des matches.

  • Des tensions plus larges façonnent les relations

    L’impasse sur la diffusion au Bernabeu intervient dans un contexte de tensions persistantes entre le Real, les organisateurs de la Liga et la Fédération espagnole de football (RFEF). Le Real Madrid continue d’adopter une position ferme contre plusieurs aspects de la gouvernance du football national, notamment les réglementations commerciales liées aux médias. De son côté, la CTA maintient que les règles s’appliquent de la même manière à tous les clubs, l’initiative ayant déjà été testée lors de la journée d’ouverture avant un déploiement plus large à partir de la 10e journée.

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    Examen minutieux des prochains matchs

    Le Real lancera sa campagne 2026-2027 de Liga sur la pelouse de l’Espanyol samedi avant de retrouver son terrain. Une surveillance intense ne manquera pas d’accompagner l’équipe de Jose Mourinho au Bernabeu, où l’absence d’explications des arbitres maintiendra les décisions arbitrales controversées sous les projecteurs. Le géant espagnol sera déterminé à prendre le maximum de points lors de son match d’ouverture afin de lancer sa saison sur une bonne dynamique.

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