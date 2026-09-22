Exor, la holding de la famille Elkann-Agnelli, a publié ses résultats semestriels au 30 juin 2026. La valeur nette des actifs (NAV) par action a diminué de 3,9 % sur la première partie de l’année, contre +11,8 % pour l’indice mondial MSCI World. Dans le portefeuille de la holding figurent aussi les actifs de Juventus et Ferrari.La valeur de la participation dans le club turinois est passée de 789 millions d’euros au 31 décembre 2025 à 557 millions au 30 juin 2026, soit une baisse de 29 %. Celle de la participation dans la Scuderia est en revanche passée de 12 037 à 12 250 millions, soit une hausse de 3 %.
Exor, la valeur de la Juventus chute de 232 millions
-232 MILLIONS
Gazzetta.it, qui rapporte ces données, rappelle que pour les participations cotées comme la Juventus et Ferrari, Exor ne comptabilise plus dans son compte de résultat la quote-part des bénéfices ou des pertes réalisés par les sociétés détenues selon la méthode de la mise en équivalence : la participation est au contraire valorisée à la valeur de marché. Par conséquent, la variation de valeur enregistrée par Exor au cours du semestre reflète l’évolution de la cotation en Bourse des participations, et non le résultat économique réalisé par la Juventus ou Ferrari sur la période. Dans le cas de la Vieille Dame, la variation de valeur de la participation a été de -232 millions d’euros ; pour Ferrari, elle a en revanche été positive à hauteur de 213 millions.
Elkann prend la parole
John Elkann, le CEO d’Exor, commente : « La transformation de notre portefeuille s’est poursuivie. Nous sommes satisfaits des cessions réalisées cette année et des rendements qu’elles ont générés, tout comme nous sommes satisfaits d’avoir trouvé pour ces sociétés des propriétaires adéquats, capables de les accompagner dans leur prochaine phase de croissance », peut-on lire sur Gazzetta.it.
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