Gazzetta.it, qui rapporte ces données, rappelle que pour les participations cotées comme la Juventus et Ferrari, Exor ne comptabilise plus dans son compte de résultat la quote-part des bénéfices ou des pertes réalisés par les sociétés détenues selon la méthode de la mise en équivalence : la participation est au contraire valorisée à la valeur de marché. Par conséquent, la variation de valeur enregistrée par Exor au cours du semestre reflète l’évolution de la cotation en Bourse des participations, et non le résultat économique réalisé par la Juventus ou Ferrari sur la période. Dans le cas de la Vieille Dame, la variation de valeur de la participation a été de -232 millions d’euros ; pour Ferrari, elle a en revanche été positive à hauteur de 213 millions.