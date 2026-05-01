Excellent en tant que remplaçant, moins convaincant en tant que titulaire : pourquoi Fabio Silva suscite des sentiments mitigés au BVB

Âgé de 23 ans, l’attaquant a disputé 25 matchs en Bundesliga, dont 18 comme remplaçant. C’est d’ailleurs depuis le banc qu’il a participé à sept des huit buts pour lesquels il a été impliqué. Seul le succès 3-2 à domicile contre St. Pauli, mi-janvier, l’a vu débuter dans le onze du BVB, occasion où il a servi la passe décisive du 2-0 à Karim Adeyemi.

« Que je sois dans le onze de départ ou non : chaque fois que l'entraîneur veut me voir sur le terrain, j'essaie d'aider l'équipe », a déclaré il y a quelques jours l'attaquant, transféré définitivement l'été dernier pour 22,5 millions d'euros en provenance des Wolverhampton Wanderers. Il a ensuite ajouté une précision essentielle pour apprécier son impact : « Je pense que tout le monde voit que je suis plus qu'un simple buteur. »

Pour sa première saison au BVB, Silva doit donc composer avec un véritable dilemme. Il ne s’agit pas de la blessure aux adducteurs contractée avant son arrivée, dont les suites opératoires l’ont tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. L’attaquant a depuis longtemps retrouvé son niveau physique : sept de ses neuf titularisations totales ont eu lieu en 2026.