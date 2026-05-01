Treize joueurs ont inscrit plus de buts que lui. Parmi eux, deux de ses coéquipiers au Borussia Dortmund : Serhou Guirassy et Julian Brandt, auteurs de trois réalisations chacun. Fabio Silva, lui, a marqué un but de moins en Bundesliga depuis son entrée en jeu. Pourtant, le Portugais demeure le meilleur super-sub du championnat.
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Excellent en tant que remplaçant, moins convaincant en tant que titulaire : pourquoi Fabio Silva suscite des sentiments mitigés au BVB
Âgé de 23 ans, l’attaquant a disputé 25 matchs en Bundesliga, dont 18 comme remplaçant. C’est d’ailleurs depuis le banc qu’il a participé à sept des huit buts pour lesquels il a été impliqué. Seul le succès 3-2 à domicile contre St. Pauli, mi-janvier, l’a vu débuter dans le onze du BVB, occasion où il a servi la passe décisive du 2-0 à Karim Adeyemi.
« Que je sois dans le onze de départ ou non : chaque fois que l'entraîneur veut me voir sur le terrain, j'essaie d'aider l'équipe », a déclaré il y a quelques jours l'attaquant, transféré définitivement l'été dernier pour 22,5 millions d'euros en provenance des Wolverhampton Wanderers. Il a ensuite ajouté une précision essentielle pour apprécier son impact : « Je pense que tout le monde voit que je suis plus qu'un simple buteur. »
Pour sa première saison au BVB, Silva doit donc composer avec un véritable dilemme. Il ne s’agit pas de la blessure aux adducteurs contractée avant son arrivée, dont les suites opératoires l’ont tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. L’attaquant a depuis longtemps retrouvé son niveau physique : sept de ses neuf titularisations totales ont eu lieu en 2026.
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Fabio Silva, à Francfort, a réalisé l’une des meilleures entrées en jeu de l’histoire du BVB.
Bien qu’il n’ait disputé qu’un seul match avec l’équipe nationale, ce joker a jusqu’ici exercé une influence nettement plus positive sur le groupe. Même si ses débuts dans son nouveau club ne se sont pas déroulés de manière idéale, Silva a systématiquement impressionné une fois sur la pelouse.
Dès qu’il entre en jeu, l’attaquant fait preuve d’un engagement exemplaire et apporte immédiatement l’énergie dont une équipe a besoin en fin de match, celle que tout entraîneur attend de ses joueurs. Son engagement est remarquable : rapide, il se projette bien dans la profondeur et se fond dans le jeu collectif grâce à sa technique raffinée et à sa grande intelligence de jeu. Son entrée lors du match nul 3-3 à Francfort en début d’année figure parmi les meilleures du BVB ces dernières saisons.
Des performances qui lui ont logiquement valu d’être aligné d’entrée à plusieurs reprises. Titulaire, il a certes affiché les mêmes qualités, mais le rendement collectif s’est avéré extrêmement maigre, comme évoqué plus haut. Conséquence : il est rapidement revenu à son rôle de joker.
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Avec Fabio Silva, le BVB affiche un jeu offensif plus fluide et plus imprévisible.
L’attaque du Borussia Dortmund se transforme avec Silva par rapport à Guirassy. Avec le Portugais, le BVB affiche un jeu plus fluide et imprévisible dans le dernier tiers. Le Guinéen, lui, sert avant tout de point d’appui : les ballons en profondeur et les centres se multiplient vers lui.
Pourtant, comme cela arrivait aussi à Guirassy, Silva s’est souvent retrouvé isolé dans les airs lors de ses titularisations, surtout dans des premières périodes trop souvent laborieuses pour le Borussia. Un constat lié en partie au fait qu’en tant que joker, il profite d’adversaires plus fatigués et de plus grands espaces.
« Bien sûr, pour un attaquant, marquer est la meilleure sensation qui soit », a récemment déclaré Silva, avant d’ajouter : « Parfois, ça ne vient pas, parfois il faut plus de temps. À certains moments de cette saison, il était plus important de préparer des buts. Je pense que tout le monde voit à ma façon de jouer que je peux aider l’équipe. Je suis très satisfait de ma performance et de ce que je peux apporter à l’équipe. »
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Malgré des progrès notables et un jeu au service du collectif, trois buts restent insuffisants pour un avant-centre du BVB.
C’est tout à fait envisageable. Il y a environ trois semaines, Niko Kovac avait déjà souligné les progrès de Fabio. « Depuis trois ou quatre semaines, j’ai l’impression de voir un Fabio qui a encore monté d’un cran à l’entraînement. Je constate de réels progrès. »
Après son but, dimanche, qui a permis au score d’atteindre 4-0 contre Fribourg, l’entraîneur a déclaré : « Ce qui lui manquait assurément, c’était la condition physique. Nous avons dû y travailler intensément, et cela demande du temps. Courir deux fois brièvement dans la forêt ne suffit pas pour être immédiatement prêt pour la Bundesliga. On le voit : avec le développement physique vient ensuite la capacité de jouer un match de Bundesliga. »
Son profil polyvalent devrait s’inscrire dans la nouvelle orientation plus ludique du BVB, d’autant que l’avenir de Guirassy, constamment évoqué par les rumeurs, pourrait être remis en question lors du prochain mercato.
Reste que Dortmund attend logiquement davantage de buts de sa part : un avant-centre se juge avant tout à l’aune de sa efficacité devant le but. Trois réalisations en 36 matchs officiels, pour une moyenne de 32 minutes jouées, demeurent insuffisantes. Toutefois, son implication sur une action décisive toutes les 115 minutes, au regard du temps de jeu accordé, demeure encourageante. C’est là que le bât blesse : ces deux analyses, aussi légitimes l’une que l’autre, illustrent à la fois son potentiel et les attentes qui l’accompagnent.
Fabio Silva : ses statistiques au BVB
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 36 3 7 5