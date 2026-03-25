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Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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Everton se moque d'Alejandro Garnacho avec une vidéo TikTok « pas très sympa » après avoir écrasé Chelsea

A. Garnacho
Everton
Chelsea
Everton vs Chelsea
Premier League

Everton a enfoncé le clou face à Chelsea en se moquant d'Alejandro Garnacho sur les réseaux sociaux, après la victoire écrasante 3-0 des Toffees face aux Blues. Le compte TikTok officiel du club de Merseyside a publié une compilation montrant l'ailier argentin peiner à se faire remarquer, accompagnée d'une légende ironique sur l'ambiance qui régnait au Hill Dickinson Stadium.

  • Les Toffees enfoncent encore un peu plus leurs adversaires

    La page TikTok officielle d'Everton n'a pas pu s'empêcher de taquiner l'ailier argentin après avoir infligé à Chelsea une quatrième défaite consécutive ce week-end. La vidéo, qui est rapidement devenue virale, présente un montage de 34 secondes montrant Garnacho dominé physiquement par le défenseur des Toffees Jake O'Brien et en train de se disputer avec l'arbitre Samuel Barrott, le tout accompagné d'une légende malicieuse : « Tout n'est pas rose au Hill Dickinson Stadium. »

    @everton

    Not everything is nice at Hill Dickinson Stadium... 😤💪 premierleague football everton chelsea epl

    ♬ original sound - Everton - Everton
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  • Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty

    Rosenior endosse la responsabilité

    Alors que l'équipe chargée des réseaux sociaux d'Everton savourait la victoire, l'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, devait quant à lui faire le bilan d'un nouvel effondrement défensif. Au lendemain de la défaite, le technicien de 41 ans a déclaré, interrogé sur les erreurs individuelles ayant conduit aux buts d'Everton : « Oui, c'est moi qui porte l'entière responsabilité, à 100 %. Les buts donnent de l'énergie, et pour l'instant, nous en offrons à nos adversaires. Nous avons concédé deux buts sur des erreurs grossières. Nous avons commencé nerveusement, puis, pendant les 10 à 15 premières minutes, nous avons commis quelques erreurs faciles, avant de nous mettre dans le match, et cela semble se produire chaque semaine. Cela a pour effet de donner de l’énergie à l’adversaire par le biais du public, ce qui renforce sa confiance. Au final, Everton méritait la victoire et c’est quelque chose que nous devons améliorer très, très rapidement. »

  • La direction de Chelsea valide son plan à long terme

    Cette défaite laisse Chelsea à la sixième place, mais la direction de Stamford Bridge continuerait, selon certaines sources, de soutenir fermement Rosenior, aucune évaluation officielle n'étant prévue avant l'été 2027. Le conseil d'administration reconnaît que l'équipe a eu du mal à trouver une certaine régularité depuis le départ d'Enzo Maresca en cours de saison et compte désormais sur le prochain mercato pour renforcer la résilience mentale et l'équilibre tactique de l'effectif, la place de Garnacho étant potentiellement menacée compte tenu de ses performances irrégulières lors de sa première saison au club.

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    Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ? Un parcours semé d'embûches

    Chelsea dispose désormais d'un bref répit pour se ressaisir pendant la trêve internationale de mars, avant d'affronter Port Vale, club de League One, en quarts de finale de la FA Cup. Il s'agit là d'une occasion cruciale de remporter un trophée au cours d'une saison par ailleurs mouvementée, mais la pression restera forte puisqu'ils reprendront la Premier League contre Manchester City peu après, suivi de près par un match décisif de Ligue des champions contre Manchester United.

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