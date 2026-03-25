Everton se moque d'Alejandro Garnacho avec une vidéo TikTok « pas très sympa » après avoir écrasé Chelsea

Alors que l'équipe chargée des réseaux sociaux d'Everton savourait la victoire, l'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, devait quant à lui faire le bilan d'un nouvel effondrement défensif. Au lendemain de la défaite, le technicien de 41 ans a déclaré, interrogé sur les erreurs individuelles ayant conduit aux buts d'Everton : « Oui, c'est moi qui porte l'entière responsabilité, à 100 %. Les buts donnent de l'énergie, et pour l'instant, nous en offrons à nos adversaires. Nous avons concédé deux buts sur des erreurs grossières. Nous avons commencé nerveusement, puis, pendant les 10 à 15 premières minutes, nous avons commis quelques erreurs faciles, avant de nous mettre dans le match, et cela semble se produire chaque semaine. Cela a pour effet de donner de l’énergie à l’adversaire par le biais du public, ce qui renforce sa confiance. Au final, Everton méritait la victoire et c’est quelque chose que nous devons améliorer très, très rapidement. »