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Ethan Nwaneri reçoit le feu vert pour quitter Arsenal, l’AC Milan envisage un transfert pour le jeune joueur
Le jeune talent d’Arsenal se dirige vers la sortie à l’Emirates
Arsenal semble sur le point de se séparer de l’un de ses produits du centre de formation les plus prometteurs, alors que le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite. Nwaneri, qui avait fait les gros titres en devenant le plus jeune débutant de l’histoire, semble ne pas entrer dans les plans immédiats de Mikel Arteta.
Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a confirmé que l’aventure du joueur de 19 ans dans le nord de Londres touche à sa fin. Sur les réseaux sociaux, le journaliste italien a livré une mise à jour définitive sur la situation en déclarant : « Ethan Nwaneri quittera Arsenal avant la fin du mercato estival, comme prévu il y a plusieurs semaines. Il n’est même pas sur le banc aujourd’hui contre Manchester City malgré sa participation à la préparation estivale. »
- AFP
Milan identifie Nwaneri comme une solution créative
La nouvelle de la disponibilité de Nwaneri a immédiatement alerté l’AC Milan, qui est actif sur le marché à la recherche de renforts offensifs. La direction rossonera recherche plus précisément un meneur de jeu polyvalent capable d’évoluer dans les espaces entre les lignes derrière l’attaquant, idéalement dans le demi-espace droit.
Après avoir suivi plusieurs cibles tout au long de l’été sans finaliser d’accord, le géant italien évalue désormais sérieusement la possibilité de faire venir le talent anglais à San Siro. Des informations publiées fin juillet indiquaient que Nwaneri figurait déjà sur une liste restreinte de joueurs suivis par la cellule de recrutement milanaise.
Des difficultés à gagner en régularité et des prêts
Malgré l’immense engouement qui a entouré son émergence précoce, Nwaneri a eu du mal à s’imposer durablement comme titulaire dans un Arsenal au riche effectif. Sa progression a connu un coup d’arrêt temporaire la saison dernière, lorsqu’il a peiné à enchaîner les minutes en Premier League.
Ce manque de temps de jeu a conduit à un passage temporaire en Ligue 1, où il a passé la seconde moitié de la saison en prêt à Marseille. Si cette expérience à l’étranger lui a été bénéfique, elle n’a pas débouché sur une réintégration permanente dans le groupe d’Arteta.
- Getty
L’Italie pourrait révéler le potentiel de Nwaneri
L’ailier de 19 ans a réussi à inscrire quatre buts en 24 apparitions en Premier League malgré un temps de jeu limité, laissant entrevoir par séquences la qualité qui faisait de lui un espoir si prometteur.
Cependant, alors qu’Arsenal lutte actuellement pour les plus grands titres, la pression du résultat immédiat a rendu difficile pour Nwaneri d’obtenir le temps de jeu régulier dont il a besoin. Un transfert en Italie pourrait lui offrir le nouveau départ nécessaire pour transformer son potentiel évident en performances constantes au plus haut niveau.
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