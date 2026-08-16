Arsenal semble sur le point de se séparer de l’un de ses produits du centre de formation les plus prometteurs, alors que le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite. Nwaneri, qui avait fait les gros titres en devenant le plus jeune débutant de l’histoire, semble ne pas entrer dans les plans immédiats de Mikel Arteta.

Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a confirmé que l’aventure du joueur de 19 ans dans le nord de Londres touche à sa fin. Sur les réseaux sociaux, le journaliste italien a livré une mise à jour définitive sur la situation en déclarant : « Ethan Nwaneri quittera Arsenal avant la fin du mercato estival, comme prévu il y a plusieurs semaines. Il n’est même pas sur le banc aujourd’hui contre Manchester City malgré sa participation à la préparation estivale. »



