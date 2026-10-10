Le Real Madrid n'avait pas besoin d'une nouvelle défaite pour que les questions ressurgissent autour du travail de José Mourinho ; la victoire difficile face à Villarreal 1-0, samedi, lors de la huitième journée de la Liga, a offert les trois points à l'équipe, mais elle n'a pas apporté de réponse convaincante au problème qui l'accompagnait avant la trêve.

Trois semaines de préparation, pendant la trêve internationale, pour un bilan : une performance confuse, une focalisation sur des solutions individuelles qui ne viennent pas facilement et une dépendance à des joueurs lunatiques au rendement irrégulier pour sauver la situation.

Le Real Madrid n'est pas apparu en première mi-temps comme une équipe disposant d'un plan clair pour imposer son rythme. Des transitions lentes de la défense vers l'attaque, un milieu de terrain qui n'a pas réussi à contrôler le cours du jeu et une difficulté à faire parvenir le ballon dans les zones décisives, tandis que Villarreal semblait plus organisé et plus apte à contenir son adversaire.