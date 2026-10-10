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Ennui et solutions aux abonnés absents : le Real Madrid tourne en rond

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
J. Mourinho
Kylian Mbappé
Vinicius Junior
A. Guler
Yan Diomandé
Espagne
Portugal
France
Brésil
Turquie
Côte d’Ivoire

Qu'a fait Mourinho durant la trêve ?

Le Real Madrid n'avait pas besoin d'une nouvelle défaite pour que les questions ressurgissent autour du travail de José Mourinho ; la victoire difficile face à Villarreal 1-0, samedi, lors de la huitième journée de la Liga, a offert les trois points à l'équipe, mais elle n'a pas apporté de réponse convaincante au problème qui l'accompagnait avant la trêve.

Trois semaines de préparation, pendant la trêve internationale, pour un bilan : une performance confuse, une focalisation sur des solutions individuelles qui ne viennent pas facilement et une dépendance à des joueurs lunatiques au rendement irrégulier pour sauver la situation.

Le Real Madrid n'est pas apparu en première mi-temps comme une équipe disposant d'un plan clair pour imposer son rythme. Des transitions lentes de la défense vers l'attaque, un milieu de terrain qui n'a pas réussi à contrôler le cours du jeu et une difficulté à faire parvenir le ballon dans les zones décisives, tandis que Villarreal semblait plus organisé et plus apte à contenir son adversaire.

  • Carences évidentes et solutions individuelles qui ne suffisent pas

    Le problème du Real Madrid ne résidait pas tant dans la possession du ballon que dans son exploitation. Le Real Madrid a manqué de cohésion entre ses lignes et a trop souvent sauté les phases de construction par la passe, s'appuyant sur les percées individuelles pour faire remonter le ballon. En l'absence de cette cohésion, Arda Güler n'a pas disposé de l'espace suffisant pour orienter le jeu et imposer le tempo.

    Les chiffres de la première période révèlent une partie de la crise : le Real Madrid a cadré un seul tir sur un total de 5 tirs et s'est procuré une occasion franche. Selon les statistiques d'ESPN. Le danger de l'équipe est resté largement lié à ce que Mbappé et Diomandé pouvaient produire à eux seuls, mais le Français en particulier n'était pas dans son état habituel et son niveau a peut-être été affecté négativement par la trêve et la blessure, tandis que la star ivoirienne a au moins inscrit son premier but, offrant la victoire à l'équipe.

    Villarreal, de son côté, n'a pas eu besoin de dominer pour mettre son hôte en difficulté. Son organisation l'a aidé à contenir les attaques du Real Madrid, tandis que ses mouvements offensifs, notamment par le côté gauche, lui ont offert quelques ouvertures pour atteindre le dernier tiers, mais en toutes circonstances Courtois était toujours au rendez-vous.

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  • Un sursaut de courte durée ne suffit pas à changer l'image

    Le Real Madrid s'est amélioré en début de seconde période, et les changements ont contribué à donner davantage de vivacité à l'attaque. Diomande a évolué vers un rôle plus influent sur le côté, Güler s'est mieux déplacé dans l'axe du terrain, tandis que l'entrée de Vinicius a offert à l'équipe une capacité supplémentaire à dribbler et à casser les lignes adverses.

    Le but de l'avantage est intervenu à la 62e minute, illustrant la différence que peut faire l'initiative individuelle lorsqu'elle trouve l'espace adéquat. Valverde a progressé par le côté droit, puis a servi Diomande, qui a parfaitement contrôlé le ballon avant de l'expédier dans la lucarne inférieure. Le but a d'abord été refusé pour hors-jeu, avant que l'assistance vidéo n'en confirme la validité.

    Ce but a été le fruit d'une amélioration du mouvement et de l'audace offensive, mais il n'a pas suffi à prouver que le Real Madrid avait trouvé ses solutions collectives. L'équipe a eu besoin d'une action directe et d'un espace dans le dos de la défense pour briser le verrou, après avoir longtemps été incapable de se créer des occasions nettes au terme d'attaques construites.

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  • L'excès de zèle de Vinicius n'efface pas la limite de son rendement

    Vinicius a apporté au Real Madrid un plus offensif évident, mais son geste qui a entraîné son expulsion a placé l'équipe sous pression à un moment où l'avantage penchait du côté des locaux. Le Real Madrid a été contraint de disputer une vingtaine de minutes à dix, renonçant à une grande partie de ses ambitions offensives pour protéger son avance. Les joueurs ont fait preuve de solidarité en défendant le résultat jusqu'au bout, un aspect qui est à mettre à leur crédit, mais cela n'efface pas les limites de la prestation avant le but.

    Par ailleurs, la responsabilité de l'équipe ne se résume pas au geste de Vinicius ou aux décisions arbitrales ; ces facteurs ont influé sur le match, mais ils n'expliquent pas à eux seuls pourquoi le Real Madrid ne l'emporte que grâce à des éclairs individuels, après avoir souffert.

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  • Mourinho et les questions difficiles !

    La trêve était censée offrir à Mourinho l'occasion de corriger les défauts apparus lors des matchs précédents, mais la confrontation face à Villarreal n'a révélé aucune évolution claire dans la construction des attaques, le rôle du milieu de terrain ou la capacité de l'équipe à imposer son rythme.

    Et si l'entraîneur veut que ses joueurs perturbent la possession de l'adversaire, il doit également leur fournir des mécanismes clairs pour construire les attaques lors de la récupération du ballon. Mais cela ne se produit pas avec Mourinho, car il ne parvient toujours pas à exploiter les capacités de ses joueurs au sein d'un système qui leur confère des rôles bien définis. Le Real Madrid actuel semble en effet s'appuyer davantage sur les individualités que sur une organisation collective stable. 

    Le Real Madrid a récolté les trois points et a fait preuve de solidité défensive après l'expulsion, mais après trois semaines de préparation, l'équipe est revenue à la même image : lenteur dans les transitions, un milieu qui n'impose pas sa domination, une attaque qui attend la solution individuelle, puis un repli pour protéger le résultat. Et le feuilleton des plaintes de Mourinho à l'encontre de l'arbitrage — même si elles sont parfois justifiées — ne s'arrêtera pas pour masquer ce qu'il devrait réellement faire. De là surgit la question essentielle : Mourinho, dans sa version actuelle, peut-il vraiment changer le Real Madrid et sa réalité « nulle », ou va-t-il continuer à sombrer dans la spirale de l'impuissance tactique et d'un jeu ennuyeux et désordonné ?

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