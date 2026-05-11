En cas d’égalité de points en Bundesliga ou en 2. Bundesliga après la 34^e journée, quel est le protocole ?

Le titre est déjà attribué : la dernière journée (le 17 mai) sera désormais marquée par la lutte passionnante pour les places restantes en Ligue des champions. Actuellement, le RB Leipzig (3e), le VfB Stuttgart (4e) et le Bayer Leverkusen (5e) se livrent une course serrée pour la qualification en Ligue des champions. En bas de classement, trois formations comptent le même nombre de points. En 2. Bundesliga, deux scénarios sont déjà acquis, mais le reste se jouera lors de la dernière journée.
Que se passe-t-il en cas d’égalité de points après la 34e journée ? La réponse dans l’article suivant.