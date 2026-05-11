En cas d’égalité de points en Bundesliga ou en 2. Bundesliga après la 34^e journée, quel est le protocole ?

En cas d’égalité de points en Bundesliga et en 2. Bundesliga, plusieurs critères, définis dans un ordre précis et pondérés différemment, servent à départager les équipes.

1. La différence de buts : elle est déterminante en premier lieu. L’équipe qui affiche le meilleur solde entre les buts marqués et les buts encaissés est classée devant.

2. Nombre de buts marqués : en cas d’égalité persistante, l’équipe ayant inscrit le plus grand nombre de buts prend l’avantage.

3. Confrontation directe : si l’égalité persiste, le résultat cumulé des matchs aller et retour entre les équipes concernées est pris en compte.

4. Buts marqués à l’extérieur lors de la confrontation directe : en cas d’égalité persistante, l’équipe ayant inscrit le plus de buts à l’extérieur lors de ces rencontres prend l’avantage.

5. Total des buts marqués à l’extérieur : on prend ensuite en compte le nombre total de buts marqués à l’extérieur au cours de la saison.

6. Match d’appui : si aucune des règles précédentes ne suffit à départager les équipes, un match d’appui est organisé sur terrain neutre en dernier recours.