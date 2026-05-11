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En cas d’égalité de points en Bundesliga ou en 2. Bundesliga après la 34^e journée, quel est le protocole ?

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Bundesliga 2

La Bundesliga entame sa dernière journée samedi, tandis que la 2e division disputera son ultime acte dimanche. Mais que se passera-t-il si plusieurs équipes terminent à égalité de points ?

Le titre est déjà attribué : la dernière journée (le 17 mai) sera désormais marquée par la lutte passionnante pour les places restantes en Ligue des champions. Actuellement, le RB Leipzig (3e), le VfB Stuttgart (4e) et le Bayer Leverkusen (5e) se livrent une course serrée pour la qualification en Ligue des champions. En bas de classement, trois formations comptent le même nombre de points. En 2. Bundesliga, deux scénarios sont déjà acquis, mais le reste se jouera lors de la dernière journée. 

Que se passe-t-il en cas d’égalité de points après la 34e journée ? La réponse dans l’article suivant.

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  • Que se passe-t-il en cas d’égalité de points en Bundesliga et en 2. Bundesliga ? Les différents scénarios

    La 34^e journée promet encore des rebondissements en bas de tableau. Aucun club n'est mathématiquement sauvé ou condamné. Porté par une remontée fulgurante, le 1. FC Heidenheim (17^e) peut toujours viser la 16^e place synonyme de barrage. Une victoire contre le FSV Mayence 05, qui joue désormais pour l’honneur, permettrait aux hommes de Frank Schmidt de grimper à la 16e place, d’autant que le VfL Wolfsburg (16e) et le FC St. Pauli (18e) s’affrontent directement. 

    En deuxième division, la lutte pour la deuxième place qualificative derrière le champion Schalke 04 reste indécise : SV Elversberg, Hanovre 96 et SC Paderborn comptent tous 59 points. En bas de tableau, le suspense est tout aussi palpable : si Greuther Fürth bat Fortuna Düsseldorf, qu’Arminia Bielefeld arrache un point face au Hertha BSC et que Braunschweig s’incline à Schalke, quatre formations pointeront à 37 unités. Seul Preußen Münster est d’ores et déjà condamné à la relégation. 

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  • Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    En cas d’égalité de points en Bundesliga ou en 2. Bundesliga, plusieurs critères sont alors pris en compte pour départager les équipes : la différence de buts, le nombre de buts marqués, puis, le cas échéant, les confrontations directes.

    En cas d’égalité de points en Bundesliga et en 2. Bundesliga, plusieurs critères, définis dans un ordre précis et pondérés différemment, servent à départager les équipes.

    1. La différence de buts : elle est déterminante en premier lieu. L’équipe qui affiche le meilleur solde entre les buts marqués et les buts encaissés est classée devant.

    2. Nombre de buts marqués : en cas d’égalité persistante, l’équipe ayant inscrit le plus grand nombre de buts prend l’avantage.

    3. Confrontation directe : si l’égalité persiste, le résultat cumulé des matchs aller et retour entre les équipes concernées est pris en compte.

    4. Buts marqués à l’extérieur lors de la confrontation directe : en cas d’égalité persistante, l’équipe ayant inscrit le plus de buts à l’extérieur lors de ces rencontres prend l’avantage.

    5. Total des buts marqués à l’extérieur : on prend ensuite en compte le nombre total de buts marqués à l’extérieur au cours de la saison.

    6. Match d’appui : si aucune des règles précédentes ne suffit à départager les équipes, un match d’appui est organisé sur terrain neutre en dernier recours.

  • Que se passe-t-il en cas d’égalité de points en Bundesliga et en 2. Bundesliga ? La retransmission à la télévision et en direct sur Internet.

    Pour la dernière journée de Bundesliga, deux chaînes vous offrent le choix. Sur DAZN, suivez la grande conférence des neuf matchs à 15h30.

    Sur Sky, vous pouvez suivre chaque rencontre en direct et zapper d’une chaîne à l’autre selon l’intensité des rencontres. 

    La chaîne premium assure également la diffusion de la 2ᵉ Bundesliga, avec le même choix entre la conférence et les rencontres isolées. 

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  • Bundesliga : le classement avant la 34^e journée

    PlaceÉquipeMatchsButsDiff.Points
    1FC Bayern Munich33117 buts marqués, 35 encaissés8286
    2Borussia Dortmund3368:343470
    3RB Leipzig3365:432265
    4VfB Stuttgart3369:472261
    5TSG Hoffenheim3365:481761
    6Bayer Leverkusen3367:462158
    7SC Fribourg3347:56différence de buts : -944
    8Eintracht Francfort3359:63différence de buts : -443
    9FC Augsbourg3345:57différence de buts : -1243
    101. FSV Mayence 053342 buts marqués, 53 encaissésdifférence de buts : -1137
    11Hambourg SV3339:53différence de buts : -1437
    121. FC Union Berlin3340:58différence de buts : -1836
    13Borussia Mönchengladbach3338:53différence de buts : -1535
    141. FC Cologne3348:58différence de buts : -1032
    15SV Werder Brême3337:58différence de buts : -2132
    16VfL Wolfsburg3342 buts marqués, 68 encaissésdifférence de buts : -2626
    171. FC Heidenheim 18463341 buts marqués, 70 encaissésdifférence de buts : -2926
    18FC St. Pauli3328:57différence de buts : -2926

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    2e Bundesliga : le classement avant la 34e journée

    PlaceÉquipeMatchsButsDiff.Points
    1FC Schalke 043349 buts marqués, 31 encaissés1867
    2SV 07 Elversberg3361:392259
    3Hanovre 963357:411659
    4SC Paderborn 073357:451259
    5SV Darmstadt 983357:431452
    6Hertha BSC3346:38851
    71. FC Kaiserslautern3351:47449
    81. FC Nuremberg3344:42245
    9Karlsruher SC3352:62différence de buts : -1044
    10VfL Bochum3347:46141
    11Holstein Kiel3343:46différence de buts : -341
    121. FC Magdebourg3352:57différence de buts : -539
    13Dynamo Dresde3352:52038
    14Eintracht Braunschweig3336:53différence de buts : -1737
    15Fortuna Düsseldorf3333:50différence de buts : -1737
    16Arminia Bielefeld3347:50différence de buts : -336
    17SpVgg Greuther Fürth3346 buts marqués, 68 encaissésdifférence de buts : -2234
    18Preußen Münster3338:58différence de buts : -2030