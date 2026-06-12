À propos du retour de cet entraîneur emblématique, Militao a déclaré à SportyBet : « C'est un excellent entraîneur. J'attends la saison prochaine avec impatience. Sur le plan personnel, la vie a ses hauts et ses bas. L'important, c'est d'être bien dans sa tête. Si on a les idées claires et que tout va bien en famille, tout se passe mieux. »

Le défenseur brésilien a également évoqué le poids psychologique de sa récente blessure : « J’allais reprendre un centre. En me retournant pour tirer, j’ai senti quelque chose d’étrange.

Sur le moment, rien de grave ne semblait. Je suis retourné au vestiaire, j’ai passé des examens, tout semblait normal. Puis le diagnostic est tombé. Inévitablement, enchaîner les blessures affecte la tête, mais cela apporte aussi de l’expérience. Avant, j’étais un joueur très explosif ; aujourd’hui, j’ai gagné en maturité et je ne me repose plus autant sur ma vitesse. »