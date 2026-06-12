Getty
Traduit par
Eder Militao donne son avis sur le retour de José Mourinho au Real Madrid
Mourinho s'assure un retour à Madrid
Florentino Pérez a rapidement tenu sa promesse de campagne en ramenant le technicien de 63 ans au Bernabéu, sous un contrat courant jusqu’en 2029, après le départ d’Álvaro Arbeloa. Il s’agit d’un retour retentissant pour le stratège portugais, qui avait quitté la capitale espagnole il y a treize ans, au terme d’un premier passage de trois saisons chez les Merengues.
Le club madrilène a versé une indemnité de 15 millions d’euros pour libérer Mourinho de son contrat avec Benfica, et l’entraîneur devrait officiellement prendre ses fonctions le mois prochain. Parallèlement, Militao entame une rééducation de cinq mois après sa rupture du tendon proximal de la jambe gauche, survenue en avril.
- AFP
Militao s'exprime sur sa blessure et le changement d'entraîneur
À propos du retour de cet entraîneur emblématique, Militao a déclaré à SportyBet : « C'est un excellent entraîneur. J'attends la saison prochaine avec impatience. Sur le plan personnel, la vie a ses hauts et ses bas. L'important, c'est d'être bien dans sa tête. Si on a les idées claires et que tout va bien en famille, tout se passe mieux. »
Le défenseur brésilien a également évoqué le poids psychologique de sa récente blessure : « J’allais reprendre un centre. En me retournant pour tirer, j’ai senti quelque chose d’étrange.
Sur le moment, rien de grave ne semblait. Je suis retourné au vestiaire, j’ai passé des examens, tout semblait normal. Puis le diagnostic est tombé. Inévitablement, enchaîner les blessures affecte la tête, mais cela apporte aussi de l’expérience. Avant, j’étais un joueur très explosif ; aujourd’hui, j’ai gagné en maturité et je ne me repose plus autant sur ma vitesse. »
La pression s’accentue sur l’entraîneur.
Mourinho revient dans la capitale espagnole avec pour mission de redonner vie à un grand club qui vient d’enchaîner deux saisons sans titre. Le technicien portugais avait déjà remporté la Liga et la Copa del Rey lors de son premier passage, entre 2010 et 2013. Cependant, son approche tactique moderne fait l’objet d’une attention particulière, puisqu’il n’a plus décroché de titre de champion depuis sa victoire en Premier League avec Chelsea il y a plus de dix ans.
- Getty Images
Un retour ciblé avec soin pour octobre
Mourinho lancera officiellement le stage de pré-saison du Real Madrid le mois prochain, avec pour objectif de mettre en place une organisation défensive plus solide. Militao espère faire son retour sur les terrains en octobre, ce qui signifie qu'il manquera les premiers mois de la saison en championnat et en Ligue des champions. Le technicien, de retour aux commandes, devra trouver des solutions temporaires en défense centrale en son absence, même si le club madrilène serait sur le point de recruter Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool arrive à échéance.