Dusan Vlahovic s'en va ! L'attaquant devrait partir libre après l'échec des négociations contractuelles avec la Juventus… mais où va-t-il atterrir ?

Après quatre ans et demi passés à l’Allianz Stadium, les chemins de Vlahovic et de la Juventus sont sur le point de se séparer. Le club et l’attaquant de pointe n’ont pas réussi à trouver un accord pour la prolongation de son contrat, qui expire actuellement le 30 juin. Les dernières négociations ont révélé un fossé insurmontable entre les exigences de l’international serbe et l’offre financière proposée par la direction des Bianconeri.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant réclamait un salaire de 8 M€ par saison, complété par d’importantes primes à la signature et des commissions d’agent. Le directeur général de la Juventus, Comolli, est resté ferme sur une proposition de 6 M€ annuels assortis de primes au rendement, refusant de couvrir les « frais annexes » réclamés par l’entourage. Aucune des deux parties n’ayant cédé, les discussions ont été définitivement interrompues, ouvrant la voie à un départ très médiatisé.

Selon certaines informations, des clubs tels que Chelsea, Newcastle, Barcelone et le Bayern Munich auraient déjà pris contact avec son entourage, mais l’identité de sa future destination reste inconnue.