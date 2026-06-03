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Dusan Vlahovic s'en va ! L'attaquant devrait partir libre après l'échec des négociations contractuelles avec la Juventus… mais où va-t-il atterrir ?
Des divergences irréconciliables concernant les revendications salariales
Après quatre ans et demi passés à l’Allianz Stadium, les chemins de Vlahovic et de la Juventus sont sur le point de se séparer. Le club et l’attaquant de pointe n’ont pas réussi à trouver un accord pour la prolongation de son contrat, qui expire actuellement le 30 juin. Les dernières négociations ont révélé un fossé insurmontable entre les exigences de l’international serbe et l’offre financière proposée par la direction des Bianconeri.
Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant réclamait un salaire de 8 M€ par saison, complété par d’importantes primes à la signature et des commissions d’agent. Le directeur général de la Juventus, Comolli, est resté ferme sur une proposition de 6 M€ annuels assortis de primes au rendement, refusant de couvrir les « frais annexes » réclamés par l’entourage. Aucune des deux parties n’ayant cédé, les discussions ont été définitivement interrompues, ouvrant la voie à un départ très médiatisé.
Selon certaines informations, des clubs tels que Chelsea, Newcastle, Barcelone et le Bayern Munich auraient déjà pris contact avec son entourage, mais l’identité de sa future destination reste inconnue.
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Spalletti, déçu par les revers sur le marché des transferts
L'échec de ces négociations porte un coup dur à l'entraîneur Luciano Spalletti, qui n'a jamais caché son admiration pour l'attaquant. Spalletti, qui aurait déjà vu échouer les tentatives de recrutement de Bernardo Silva et d'Alisson, considérait Vlahovic comme un pilier central de son projet. À la suite d'une victoire contre Lecce il y a moins d'un mois, l'entraîneur avait souligné l'importance de l'attaquant dans son système.
« L’absence de Vlahovic est quelque chose que nous avons enduré au quotidien », a déclaré Spalletti. « On ne peut pas jouer au football sans quelqu’un qui possède ses qualités, sans un attaquant physique et puissant capable de marquer des buts. Le renouvellement ? D’après ce que je sais, le club a tenté d’établir un contact de ce type et va réessayer, car c’est ce qu’on me dit et je fais confiance à mes dirigeants. »
Malgré ce soutien public, la réalité financière du club a finalement imposé une autre issue au projet sportif.
À Turin, une tradition d’irrégularité persiste.
Arrivé à Turin en janvier 2022 en provenance de la Fiorentina pour 70 millions d’euros, plus 10 millions de primes, Dusan Vlahovic a été présenté comme l’héritier de Cristiano Ronaldo. Son passage à la Juventus a toutefois souffert d’un manque de régularité : malgré des éclats de génie, on lui a souvent reproché un défaut d’« instinct de tueur », pourtant indispensable dans un grand club européen. Le feuilleton autour de son renouvellement a duré plus de 18 mois, traversant plusieurs changements de direction.
L’ancien directeur sportif Cristiano Giuntoli avait envisagé de le céder en 2025 pour éviter un départ libre. Mais sous l’ère Comolli, puis avec l’arrivée de Spalletti, la tendance s’est inversée : le renouvellement est redevenu prioritaire, surtout après les quatre buts inscrits par l’attaquant lors de ses quatre dernières sorties en championnat. Finalement, sa longue blessure contractée en novembre, conjuguée à l’absence d’offres européennes de premier plan, a empêché tout départ anticipé et conduit à l’impasse actuelle.
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Rénover le secteur offensif de la Juventus
Le départ de Vlahovic laisse un vide considérable dans l’attaque de la Juventus, qui doit désormais recruter deux nouveaux avant-postes lors du prochain mercato. La tâche est d’autant plus ardue que le staff technique a déjà écarté plusieurs cibles : selon les dernières indiscrétions, Loïs Openda et Jonathan David auraient été jugés non conformes aux exigences de Spalletti, mettant ainsi la cellule de recrutement sous haute pression pour trouver un successeur à son numéro 9.
Sur le plan financier, laisser Vlahovic aller au terme de son contrat libérera toutefois plus de 40 millions d’euros de masse salariale, offrant une marge de manœuvre bienvenue pour de futurs investissements.