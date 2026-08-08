Du suspense jusqu'au bout : le Real Madrid s'impose en amical face au Ferencváros

Le Real Madrid a remporté son match amical face au Ferencváros hongrois sur le score de 2-1, samedi, dans une rencontre marquée par une nette domination du club espagnol pendant la majeure partie du temps de jeu, avant que le but des locaux en seconde période ne donne à la partie un certain suspense jusqu'au coup de sifflet final.

Le Real Madrid a entamé la rencontre de manière offensive et a failli ouvrir le score très tôt, lorsque Arda Güler a décoché une frappe de l'extérieur de la surface à la 7e minute, qui est passée à côté du poteau, avant qu'Endrick ne gâche une occasion de près à la 11e minute, sa frappe étant passée au-dessus de la barre transversale.

Le Ferencváros a répliqué par deux tentatives signées Daniel Arzani aux 4e et 10e minutes, mais ses deux frappes n'ont pas représenté un réel danger pour la cage du Real Madrid.

Le club espagnol a poursuivi son pressing, et Brahim Díaz a expédié une frappe à la 14e minute qui est passée loin du but, puis Alexis Ciria a tenté sa chance à la 15e minute, sa frappe survolant la barre transversale, tandis que le gardien du Ferencváros a repoussé une frappe d'Endrick à la 37e minute.