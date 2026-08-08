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Du suspense jusqu'au bout : le Real Madrid s'impose en amical face au Ferencváros

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Doublé, repli, puis pression hongroise

Le Real Madrid a remporté son match amical face au Ferencváros hongrois sur le score de 2-1, samedi, dans une rencontre marquée par une nette domination du club espagnol pendant la majeure partie du temps de jeu, avant que le but des locaux en seconde période ne donne à la partie un certain suspense jusqu'au coup de sifflet final.

Le Real Madrid a entamé la rencontre de manière offensive et a failli ouvrir le score très tôt, lorsque Arda Güler a décoché une frappe de l'extérieur de la surface à la 7e minute, qui est passée à côté du poteau, avant qu'Endrick ne gâche une occasion de près à la 11e minute, sa frappe étant passée au-dessus de la barre transversale.

Le Ferencváros a répliqué par deux tentatives signées Daniel Arzani aux 4e et 10e minutes, mais ses deux frappes n'ont pas représenté un réel danger pour la cage du Real Madrid.

Le club espagnol a poursuivi son pressing, et Brahim Díaz a expédié une frappe à la 14e minute qui est passée loin du but, puis Alexis Ciria a tenté sa chance à la 15e minute, sa frappe survolant la barre transversale, tandis que le gardien du Ferencváros a repoussé une frappe d'Endrick à la 37e minute.

  • La conversion des occasions : le Real prend l'avantage

    Le premier but du Real Madrid est intervenu à la 41e minute, après que l'équipe a exécuté un corner qui est parvenu à Alexis Ceria, lequel a adressé un centre repris de la tête par Mario Rivas à courte distance au fond des filets.

    Avant la fin de la première période, le Ferencváros a tenté d'égaliser, mais la frappe de Zente Varga à la 42e minute est passée au-dessus de la barre.

    Les deux équipes ont procédé à un grand nombre de changements au début de la seconde période : le Real Madrid a fait entrer Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et Carlos Espi, tandis que le Ferencváros a lui aussi effectué de larges changements.

    Le Real Madrid a réussi à doubler son avantage à la 49e minute, lorsque Carlos Espi a exploité une passe de Federico Valverde dans la surface de réparation et a frappé du pied droit une balle à ras de terre qui s'est logée dans le coin droit du but de l'équipe hongroise.

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  • La réponse des hôtes : du suspense jusqu'au bout

    Ferencváros a rapidement tenté de réduire l'écart, et Bamidele Yusuf a gâché une occasion dangereuse à la 51e minute après avoir tiré au-dessus du but depuis l'intérieur de la surface de réparation.

    À la 57e minute, l'équipe hongroise est parvenue à réduire l'écart par l'intermédiaire de Kenan Kodro, qui a reçu une passe de Kristoffer Zachariassen à l'intérieur de la surface de réparation et a tiré du pied droit dans l'angle droit, portant le score à 2-1.

    Le Real Madrid a bien failli ramener l'écart à deux buts à la 61e minute, lorsque le ballon est parvenu à Bernardo Silva à l'intérieur de la surface de réparation, mais sa frappe a heurté la défense, tandis qu'Arda Güler a tiré depuis l'extérieur de la surface un ballon qui est passé au-dessus du but.

    Ferencváros a répliqué avec une occasion dangereuse à la 63e minute, lorsque Zachariassen s'est élevé sur un centre de Marius Corbu et a tiré de la tête, mais le gardien Andriy Lunin s'est interposé et a sauvé le but du Real Madrid.

    Les tentatives de l'équipe hongroise se sont poursuivies dans les dernières minutes : Corbu a tiré depuis l'extérieur de la surface à la 68e minute, un ballon qui est passé au-dessus du but, tandis qu'Arda Güler a frappé un coup franc direct à la 79e minute, passant près de la lucarne gauche.

    À la 82e minute, Callum O'Dowda a gâché une autre occasion pour Ferencváros après avoir tiré depuis l'extérieur de la surface de réparation un ballon qui est passé à côté du poteau droit.

    Les dernières minutes ont été marquées par le carton jaune reçu par le joueur de Ferencváros Szilárd Szabó à la 90e minute pour un tacle appuyé, la rencontre s'achevant sur une victoire du Real Madrid 2-1.

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