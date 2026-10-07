Dimarco : « Ligue des champions ou Scudetto ? Je ne choisis pas, je veux de nouveaux trophées »

Récompensé sur la scène du Premio Gentleman FairPlay aussi et surtout pour son excellente saison 2025/2026, le latéral de l’Inter,Federico Dimarco, a confirmé avoir désormais surmonté les problèmes au genou qui l’ont contraint à renoncer à la convocation de l’Italie de Roberto Mancini, et avoir déjà dans le viseur une suite de saison qui puisse déboucher sur de nouveaux titres remportés. Et entre la Ligue des champions et le Scudetto, le MVP en titre de la Serie A ne veut pas choisir ni se fixer de limites.