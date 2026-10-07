Récompensé sur la scène du Premio Gentleman FairPlay aussi et surtout pour son excellente saison 2025/2026, le latéral de l’Inter,Federico Dimarco, a confirmé avoir désormais surmonté les problèmes au genou qui l’ont contraint à renoncer à la convocation de l’Italie de Roberto Mancini, et avoir déjà dans le viseur une suite de saison qui puisse déboucher sur de nouveaux titres remportés. Et entre la Ligue des champions et le Scudetto, le MVP en titre de la Serie A ne veut pas choisir ni se fixer de limites.
Getty Images
Traduit par
Dimarco : « Ligue des champions ou Scudetto ? Je ne choisis pas, je veux de nouveaux trophées »
Record de passes décisives ? J’ai des attaquants qui marquent
« Le record de passes décisives l’an dernier ? Comme je le dis toujours, les résultats individuels passent par ceux de l’équipe. Pour faire beaucoup de passes décisives, il faut avoir des attaquants qui marquent beaucoup de buts : j’ai la chance d’avoir quatre attaquants forts dans l’équipe. Je suis heureux de ce record ».
« Championnat ou Ligue des champions ? Je ne choisis pas »
« Maintenant, je pense au présent, à de nouveaux objectifs et à de nouveaux trophées. Championnat ou Ligue des champions ? Non, on ne choisit pas. »
LA BLESSURE
« Je vais bien, il y a eu ce petit souci au genou, mais j’ai travaillé et j’ai récupéré. Voyons si nous pouvons repartir plus fort dès la prochaine »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles