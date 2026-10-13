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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Diego Simeone révèle le message sans détour adressé à la star canadienne Jonathan David malgré ses débuts en fanfare à l’Atlético de Madrid

J. David
Atlético Madrid
D. Simeone
LaLiga

Diego Simeone s’est confié sur les exigences tactiques imposées à Jonathan David depuis son transfert très médiatisé en Espagne. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a reconnu avoir dû faire preuve d’une franchise brutale avec l’international canadien pour l’aider à retrouver son meilleur niveau après une période difficile en Serie A.

  • Simeone salue l’impact immédiat de David

    Simeone a fait l’éloge de David, soulignant l’influence immédiate de l’attaquant sur l’équipe et la dimension tactique qu’il lui apporte. L’entraîneur a expliqué que David présente un profil qui manquait jusque-là à l’effectif : un attaquant qui se décale naturellement vers le couloir droit et fournit sans relâche un travail défensif lorsque son équipe n’a pas le ballon.

    « Il a eu un impact énorme sur l’équipe. En quatre matches, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Il a quelque chose qui nous manquait : c’est un attaquant qui se déplace naturellement vers la droite et qui accomplit un excellent travail défensif pour l’équipe », a déclaré l’entraîneur à Sky Sport Italia avant une rencontre européenne cruciale contre Manchester United.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Retrouver la version lilloise du Canadien

    Malgré le début de saison productif de l’attaquant en Liga, Simeone a rapidement évoqué son passage décevant en Italie comme l’exemple de ce qu’il ne voulait pas voir à Madrid. Son analyse portait avant tout sur la capacité de David à retrouver le dynamisme dont il avait fait preuve en France. L’entraîneur a reconnu que la cellule de recrutement avait passé beaucoup de temps à étudier les fortunes contrastées de l’attaquant dans différents championnats. En comparant ses meilleures performances à Lille à ses difficultés à la Juve, le staff technique a déterminé précisément quelles qualités il fallait raviver pour faire de ce transfert une réussite.

    « Nous l’avons beaucoup observé à la Juventus et à Lille. À son arrivée, nous lui avons dit : nous ne voulons pas du joueur de la Juventus, mais de celui qui évoluait en France et qui a réussi à rejoindre une équipe comme la Juventus. C’est ce joueur-là que nous voulons, et nous travaillerons ensemble pour t’aider à retrouver ce joueur vraiment important », a révélé Simeone.

  • Construire une nouvelle identité à Madrid

    Outre David, Simeone supervise un important renouvellement de l’effectif pour sa 16e saison à la tête de l’équipe. Avec sept départs et cinq arrivées lors du mercato estival, l’entraîneur expérimenté reconnaît que la construction d’un collectif soudé est encore en cours. Malgré les difficultés liées à l’intégration des recrues, Simeone reste optimiste quant à l’évolution de l’équipe, engagée dans les compétitions nationales et européennes.

    « Je vois l’équipe progresser, c’est une équipe en construction. Cinq nouveaux joueurs sont arrivés et sept sont partis. Petit à petit, nous commençons à comprendre ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe, et ils commencent à comprendre ce que signifie jouer pour l’Atlético. Nous sommes sur cette voie et nous espérons atteindre les objectifs fixés par le club », a expliqué Simeone.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Se préparer à un test face à Manchester United

    L’Atlético compte actuellement 19 points après huit journées de championnat, signe d’une régularité sur la scène nationale. Mais l’attention se tourne désormais vers la Ligue des champions, où le club cherche à rebondir après sa défaite lors de la première journée. Le prochain match contre Manchester United constitue un test majeur pour l’équipe de Simeone, en pleine évolution, qui veut s’affirmer dans la nouvelle formule de la compétition européenne. Alors que les joueurs commencent à assimiler la philosophie exigeante de Simeone, la rencontre au Metropolitano permettra de mesurer les progrès réellement accomplis par cette « équipe en construction » depuis le début de la saison.

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