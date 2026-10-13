Malgré le début de saison productif de l’attaquant en Liga, Simeone a rapidement évoqué son passage décevant en Italie comme l’exemple de ce qu’il ne voulait pas voir à Madrid. Son analyse portait avant tout sur la capacité de David à retrouver le dynamisme dont il avait fait preuve en France. L’entraîneur a reconnu que la cellule de recrutement avait passé beaucoup de temps à étudier les fortunes contrastées de l’attaquant dans différents championnats. En comparant ses meilleures performances à Lille à ses difficultés à la Juve, le staff technique a déterminé précisément quelles qualités il fallait raviver pour faire de ce transfert une réussite.

« Nous l’avons beaucoup observé à la Juventus et à Lille. À son arrivée, nous lui avons dit : nous ne voulons pas du joueur de la Juventus, mais de celui qui évoluait en France et qui a réussi à rejoindre une équipe comme la Juventus. C’est ce joueur-là que nous voulons, et nous travaillerons ensemble pour t’aider à retrouver ce joueur vraiment important », a révélé Simeone.