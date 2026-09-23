Le rôle de Vicario, par ailleurs le seul joueur de la Juventus présent parmi les convoqués de l’Italie de Roberto Mancini, devient plus important, tout comme son poids au sein de l’effectif de l’équipe de Luciano Spalletti. Selon toute probabilité, le joueur frioulan né en 1996 disputera plus de matches qu’il n’en aurait joués en présence de Grabara. Jusqu’à présent, Vicario a disputé 5 matches (tous en championnat, en encaissant 4 buts), tandis que Grabara a joué lors de ses débuts en Ligue Europa, contre le NEC Nimègue (match terminé sur le score de 5-0 pour la Juventus, avec une passe décisive du gardien polonais pour Nico Gonzalez).





Pour Vicario, qui a bien commencé son aventure à la Juventus, notamment avec deux arrêts décisifs lors du match remporté contre Parme, il sera fondamental d’être à 100 % de sa forme, et en ce sens l’ancien de Tottenham semble l’être, après une saison 2025-2026 marquée par un problème de hernie inguinale, avec une opération à la clé, qui a conditionné la seconde partie de la saison dernière, le tenant éloigné des terrains de mars à juin.



