Tout repose sur les épaules de Guglielmo Vicario, ou presque. La responsabilité du gardien de laJuventus, déjà importante après la clôture du mercato, a augmenté de façon exponentielle à la suite de la grave blessure de Kamil Grabara, pour qui la saison est terminée en raison d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Une chose est d’avoir comme doublure le titulaire d’une sélection importante comme la Pologne, une autre est d’avoir comme première réserve un joueur libre, très probablement le Brésilien Neto, qui devrait faire son retour à la Juventus après son expérience entre 2015 et 2017.
Désormais, Vicario est indispensable à la Juventus, en attendant Palmisani
VICARIO DEVIENT PLUS IMPORTANT
Le rôle de Vicario, par ailleurs le seul joueur de la Juventus présent parmi les convoqués de l’Italie de Roberto Mancini, devient plus important, tout comme son poids au sein de l’effectif de l’équipe de Luciano Spalletti. Selon toute probabilité, le joueur frioulan né en 1996 disputera plus de matches qu’il n’en aurait joués en présence de Grabara. Jusqu’à présent, Vicario a disputé 5 matches (tous en championnat, en encaissant 4 buts), tandis que Grabara a joué lors de ses débuts en Ligue Europa, contre le NEC Nimègue (match terminé sur le score de 5-0 pour la Juventus, avec une passe décisive du gardien polonais pour Nico Gonzalez).
Pour Vicario, qui a bien commencé son aventure à la Juventus, notamment avec deux arrêts décisifs lors du match remporté contre Parme, il sera fondamental d’être à 100 % de sa forme, et en ce sens l’ancien de Tottenham semble l’être, après une saison 2025-2026 marquée par un problème de hernie inguinale, avec une opération à la clé, qui a conditionné la seconde partie de la saison dernière, le tenant éloigné des terrains de mars à juin.
UN AVENIR À CONQUÉRIR
Vicario devra aussi gagner sa confirmation pour la saison prochaine dans les mois à venir, ce sur quoi misent aussi bien la Juventus que le joueur, mais qui, à ce jour, ne peut pas être considéré comme acquis. Rappelons les termes de l’accord qui a conduit Vicario à la Continassa : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le club de Tottenham Hotspur FC pour l’acquisition temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Guglielmo Vicario.
L’accord prévoit en outre la faculté pour la Juventus d’acquérir à titre définitif le droit aux prestations sportives du joueur. Le montant convenu pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à 8 millions d’euros ; ce montant pourra être augmenté, pendant la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un montant ne dépassant pas 2 millions d’euros, en cas d’atteinte de certains objectifs ».
La Juventus explore ses options
En attendant, pour l’avenir, la Juventus commence aussi à explorer d’autres pistes, avec la plus importante qui mène à Lorenzo Palmisani, né en 2004 et joueur de Frosinone, sur lequel la Vieille Dame a déjà jeté son dévolu, en pensant à une opération du type de celle qui avait conduit Federico Gatti du club ciociaro à la Juventus : achat définitif en janvier, prêt à Frosinone jusqu’en juin, puis arrivée à la Juventus pendant l’été.
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