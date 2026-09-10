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Désolé, Marcus ! Deco explique pourquoi Barcelone a abandonné la star de Manchester United Rashford pour boucler le transfert à 59 M£ d’Anthony Gordon
Rashford revient à United tandis que le Barça se lâche pour Gordon
Rashford a réussi un prêt productif en Catalogne la saison dernière. L’attaquant de Manchester United a inscrit 14 buts, aidant le Barça à remporter à la fois le titre de Liga et la Supercoupe d’Espagne. Malgré ce succès, le champion d’Espagne a finalement décidé de ne pas lever l’option à 30 M€ (26 M£) pour s’attacher ses services de façon permanente.
À la place, le Barça a lancé une offensive ambitieuse de 70 M€ (59 M£) pour recruter Gordon en provenance de Newcastle. L’ailier de 25 ans a été identifié comme un meilleur profil tactique pour le nouveau régime, arrivant dans le cadre d’une campagne de recrutement estivale chargée qui a également vu Rodri, Joao Cancelo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus et Dominik Livakovic rejoindre le Camp Nou.
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Deco détaille le besoin d’intensité et les exigences de Flick
S'exprimant auprès de RAC1, Deco a éclairci la difficile décision de laisser Rashford retourner en Angleterre. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Rashford, a déclaré le directeur sportif. Il a beaucoup apporté la saison dernière, mais notre idée de jeu est bien davantage liée à Anthony. Son style correspond à ce que recherche l'entraîneur. »
L'ancien international portugais a détaillé les raisons de la piste Gordon, en pointant un manque d'étincelle dans l'effectif lors des campagnes précédentes. « Nous voyons chaque séance d'entraînement et analysons l'équipe, a ajouté Deco. Nous avons une idée claire de ce que nous recherchons. L'un des secteurs dans lesquels nous avons souffert la saison dernière, sans Raphinha, c'est que l'énergie de l'équipe baissait. Elle s'était perdue.
« Nous avions besoin de plus d'intensité. Nous avons beaucoup analysé d'ailiers. Faire signer quelqu'un venant de Premier League est presque impossible, mais [Flick] a été clair sur ce qu'il voulait et nous avons travaillé sur un accord à partir de là. »
Silva rejoint le Real Madrid après un différend sur son temps de jeu
Tandis que Gordon est arrivé pour apporter du dynamisme, une autre cible de premier plan a échappé au club. Bernardo Silva a finalement choisi de rejoindre le rival acharné du Clasico, le Real Madrid. L’échec des discussions avec l’ancien capitaine de Manchester City s’explique en grande partie par les garanties concernant son temps de jeu, plus que par de simples contraintes financières.
« À la fin, ce n’était pas ce que nous recherchions, a expliqué Deco. Je l’adore. C’est l’un des meilleurs au monde à son poste. Il voulait venir au Barça, mais les choses n’ont pas avancé parce que nous avons certains paramètres. Ce n’était pas seulement une question financière, c’était aussi une question de temps de jeu. »
Deco a insisté sur le fait que les garanties de temps de jeu restent strictement du ressort de Flick, ajoutant : « Ce n’est pas à moi de dire s’il va jouer ou non, c’est la décision de l’entraîneur. Mais il avait une perception différente de la nôtre après avoir joué [régulièrement] à City. Il voulait jouer. »
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Flick attend de la continuité dans l’apport créatif de son nouvel ailier
Gordon a déjà un impact notable en Espagne. Même s’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, l’international anglais a délivré cinq passes décisives lors de ses cinq premières apparitions avec le club, égalant un record de Liga.
Il s’est rapidement attiré les faveurs du public du Camp Nou, suscitant un soutien bruyant et voyant son nom scandé par les supporters lors d’un large succès 5-2 contre le Rayo Vallecano. Flick comptera sur son attaquant énergique pour maintenir cette excellente dynamique créative alors que Barcelone vise d’autres gloires nationales et européennes cette saison.
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