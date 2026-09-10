S'exprimant auprès de RAC1, Deco a éclairci la difficile décision de laisser Rashford retourner en Angleterre. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Rashford, a déclaré le directeur sportif. Il a beaucoup apporté la saison dernière, mais notre idée de jeu est bien davantage liée à Anthony. Son style correspond à ce que recherche l'entraîneur. »

L'ancien international portugais a détaillé les raisons de la piste Gordon, en pointant un manque d'étincelle dans l'effectif lors des campagnes précédentes. « Nous voyons chaque séance d'entraînement et analysons l'équipe, a ajouté Deco. Nous avons une idée claire de ce que nous recherchons. L'un des secteurs dans lesquels nous avons souffert la saison dernière, sans Raphinha, c'est que l'énergie de l'équipe baissait. Elle s'était perdue.

« Nous avions besoin de plus d'intensité. Nous avons beaucoup analysé d'ailiers. Faire signer quelqu'un venant de Premier League est presque impossible, mais [Flick] a été clair sur ce qu'il voulait et nous avons travaillé sur un accord à partir de là. »



