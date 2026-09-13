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Des scènes marquantes que les caméras n'ont pas captées : l'intervention de la star de Barcelone et la guerre des chants

Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
P. Cubarsi
F. Lopez
P. Cunat
Espagne

Le match entre Levante et Barcelone a été le théâtre de nombreuses scènes qui ont dépassé le cadre du football sur le terrain, à commencer par la frayeur qu'a vécue Pau Cubarsí juste après le coup de sifflet final, en passant par les échanges de chants entre les supporters des deux équipes, jusqu'aux consignes de Flick depuis la ligne de touche, ainsi que le dialogue amical entre Fermín López et Pablo Cuñat.

Le journal Sport a rapporté que les minutes suivant le coup de sifflet final ont connu quelques moments de tension, après qu'une personne a sauté des tribunes et s'est précipitée en courant vers Pau Cubarsí.

Le supporter semblait déterminé, agitant sans cesse les mains, et il est parvenu à atteindre le défenseur central de Barcelone, allant même jusqu'à l'attraper, au point de lui faire perdre l'équilibre et de manquer de le faire tomber au sol.

La situation a contraint trois membres de la sécurité à intervenir, et ils ont dû fournir un gros effort pour maîtriser le supporter et l'évacuer de la pelouse. La tâche n'a pas été facile, car le supporter a continué, pendant quelques instants, à se diriger vers Cubarsí, et ses gestes agités ne permettaient pas de déterminer clairement ses intentions.

Finalement, les membres de la sécurité ont réussi à l'évacuer de la pelouse, et l'incident s'est terminé par une simple frayeur, qui a néanmoins constitué un choc violent pour Cubarsí, d'autant qu'elle est survenue juste après la fin du match.

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La guerre des chants entre les supporters des deux équipes

    Cet incident a été le seul fait marquant de la soirée, et il est survenu après la fin du match. Pendant la rencontre, en revanche, les tribunes ont été le théâtre d'une passe d'armes particulière à travers les chants entre les supporters du Barça, qui avaient fait le déplacement à Valence et se trouvaient dans un coin du stade, et ceux de Levante, situés à proximité derrière l'un des deux buts.

    Les tribunes ont connu un échange de chants entre les deux camps, et à un moment de la soirée, les supporters de Levante ont entonné des chants revendiquant leur identité espagnole, tandis que ceux du Barça ont répliqué par le chant « Vive le Barça et vive la Catalogne », en même temps que plusieurs drapeaux esteladas étaient brandis.

    À cette occasion, les drapeaux ont également pu entrer dans le stade Ciutat de València, contrairement à ce qui s'était produit lors d'autres déplacements de supporters, où ce type de drapeaux avait été confisqué aux entrées du stade.

    Au-delà de cette passe d'armes, les supporters de Levante ont offert une image à la hauteur de l'événement : ils ont d'abord tenu à rendre hommage aux joueurs du Barça sacrés champions du monde, puis ont continué à encourager leur équipe sans avoir besoin de recourir aux insultes.

    Ce comportement a contribué à rendre l'atmosphère enthousiaste et électrique, sans que la rivalité ne dépasse ses limites.

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    Fermín et Kounaté : l'amitié plus forte que la rivalité

    Quant à la dernière scène, elle fut nettement plus amicale. Fermín López fut en effet le dernier joueur à quitter la pelouse, après être resté plusieurs minutes à discuter avec Pablo Cuñat, le gardien remplaçant de Levante.

    Les deux joueurs entretiennent de bonnes relations depuis qu'ils ont évolué ensemble en équipe d'Espagne des moins de 21 ans, et ils ont profité de la fin du match pour échanger et prendre des nouvelles l'un de l'autre.

    Ils ont discuté pendant plusieurs minutes, avant que leur rencontre ne s'achève par une accolade, puis chacun a rejoint le vestiaire de son équipe.

  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Les consignes de Flick au duo du Barça

    Hansi Flick a également laissé quelques images marquantes durant la rencontre, l'entraîneur allemand ayant profité de deux occasions pour donner des instructions directes à des joueurs qui s'étaient approchés de la zone technique.

    Le premier échange a eu lieu avec Rodri, l'un des joueurs chargés de gérer le rythme de l'équipe. Flick s'est adressé à lui de manière très active, lui corrigeant certains détails liés au déroulement du jeu, à un moment où le Barça n'était pas encore parvenu à retrouver la fluidité habituelle de son jeu.

    Est venu ensuite le tour de Raphinha : le joueur brésilien s'est lui aussi approché de la zone technique et a eu un bref échange avec l'entraîneur, qui a de nouveau saisi l'occasion pour donner quelques consignes.

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