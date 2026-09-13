Le match entre Levante et Barcelone a été le théâtre de nombreuses scènes qui ont dépassé le cadre du football sur le terrain, à commencer par la frayeur qu'a vécue Pau Cubarsí juste après le coup de sifflet final, en passant par les échanges de chants entre les supporters des deux équipes, jusqu'aux consignes de Flick depuis la ligne de touche, ainsi que le dialogue amical entre Fermín López et Pablo Cuñat.

Le journal Sport a rapporté que les minutes suivant le coup de sifflet final ont connu quelques moments de tension, après qu'une personne a sauté des tribunes et s'est précipitée en courant vers Pau Cubarsí.

Le supporter semblait déterminé, agitant sans cesse les mains, et il est parvenu à atteindre le défenseur central de Barcelone, allant même jusqu'à l'attraper, au point de lui faire perdre l'équilibre et de manquer de le faire tomber au sol.

La situation a contraint trois membres de la sécurité à intervenir, et ils ont dû fournir un gros effort pour maîtriser le supporter et l'évacuer de la pelouse. La tâche n'a pas été facile, car le supporter a continué, pendant quelques instants, à se diriger vers Cubarsí, et ses gestes agités ne permettaient pas de déterminer clairement ses intentions.

Finalement, les membres de la sécurité ont réussi à l'évacuer de la pelouse, et l'incident s'est terminé par une simple frayeur, qui a néanmoins constitué un choc violent pour Cubarsí, d'autant qu'elle est survenue juste après la fin du match.

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