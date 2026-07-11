Les négociations entre les deux cadors ont donc débouché sur une percée décisive, après que le rapprochement entre le joueur et les Catalans a fuité dans la presse. Grâce à cet accord, Dortmund percevra une indemnité financière quasi équivalente au montant initial de l’achat.
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Des modalités de transfert hors du commun ! La star du BVB s’apprêterait à rejoindre le FC Barcelone
Le BVB perçoit un montant de base fixe de 22 millions d'euros pour le transfert de l'ailier. Grâce à des primes liées aux résultats, jugées faciles à atteindre, cette somme pourrait augmenter de neuf millions d'euros supplémentaires.
Enfin, une clause de revente substantielle a été insérée : si Adeyemi venait à quitter la Catalogne, le BVB toucherait 35 % du montant de la prochaine indemnité. Des modalités peu courantes pour un transfert de cette envergure.
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À quelle date le contrat de Karim Adeyemi avec le BVB aurait-il pris fin ?
Le dossier s’est accéléré ces derniers jours. Selon le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo, proche du club, l’attaquant et le champion d’Espagne en titre ont d’abord engagé des négociations.
Peu après, un accord complet sur les détails contractuels du joueur a été trouvé à Barcelone. Une fois l’entente validée, l’attaquant, qui compte onze sélections avec l’équipe d’Allemagne, a notifié à la direction du BVB sa ferme volonté de partir.
Son contrat courant jusqu’en juin 2027, le Borussia se trouvait dans l’obligation d’agir. Les discussions sur une éventuelle prolongation étaient déjà complexes, les attentes financières des deux parties étant très éloignées.
L'agent de Karim Adeyemi a accéléré le transfert
Un départ lors du mercato actuel semblait donc l’option la plus probable afin d’éviter un départ gratuit l’année suivante. Les deux parties ont donc cherché à trouver rapidement une solution.
L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, est présenté comme le grand artisan de ce dossier. Les deux hommes partagent un passé récent : en septembre 2021, Adeyemi a fait ses débuts avec l’équipe nationale allemande sous la direction de Flick, inscrivant d’emblée son premier but en tant que remplaçant lors de la victoire 6-0 contre l’Arménie.
Flick s’est fermement prononcé en interne pour recruter ce joueur rapide, et l’agence de conseil du joueur a appuyé ce projet. L’agence Gestifute, dirigée par le célèbre agent Jorge Mendes, entretient d’excellentes relations avec la direction du FC Barcelone. Mendes représente déjà chez les Catalans les joueurs Alejandro Balde et Marc Casado, ainsi que le jeune prodige offensif Lamine Yamal, ce qui a considérablement accéléré les négociations.
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Un duel contre Yamal ? Adeyemi va devoir faire face à une rude concurrence au Barça
Dortmund perd donc un joueur qu’il avait recruté à Salzbourg à l’été 2022 pour un montant d’environ 30 millions d’euros et avec lequel il avait signé un contrat de cinq ans. Au cours de ses quatre saisons passées dans la région de la Ruhr, Adeyemi a disputé 146 matchs officiels et inscrit 36 buts.
Ses statistiques sont restées globalement stables d’une saison à l’autre, même si l’attaquant a atteint ses meilleurs niveaux sur la scène européenne : cinq buts en dix matchs lors de la Ligue des champions 2024/25, puis trois réalisations en neuf rencontres la saison suivante.
En Catalogne, une concurrence intense l’attend pour une place dans le onze de départ. Le poste d’ailier droit est en principe occupé par Yamal, actuellement engagé avec l’Espagne au Mondial. Cependant, le jeune joueur de 18 ans a été très souvent blessé la saison passée, manquant près de 100 jours de compétition, ce qui pourrait offrir à Adeyemi des opportunités d’entrée dans le onze.
Pour les responsables de l’effectif de Dortmund, Ole Book et Lars Ricken, ce transfert injecte des fonds dont le club a urgemment besoin pour investir sur le marché des transferts. Cet été, le BVB a surtout présenté des joueurs prometteurs pour l’avenir, avec les talents sud-américains Kaua Prates et Justin Lerma, ainsi que le défenseur Joane Gadou. Les fonds dégagés par la vente d’Adeyemi devraient désormais servir en priorité à renforcer les postes encore vacants dans l’entrejeu.
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