Le BVB perçoit un montant de base fixe de 22 millions d'euros pour le transfert de l'ailier. Grâce à des primes liées aux résultats, jugées faciles à atteindre, cette somme pourrait augmenter de neuf millions d'euros supplémentaires.

Enfin, une clause de revente substantielle a été insérée : si Adeyemi venait à quitter la Catalogne, le BVB toucherait 35 % du montant de la prochaine indemnité. Des modalités peu courantes pour un transfert de cette envergure.