Le Bayern Munich a remporté une victoire palpitante 3-2 chez son hôte Fribourg, lors du match qui les opposait dans le cadre de la 28e journée de la Bundesliga, après avoir renversé un déficit de deux buts pour s'imposer de manière spectaculaire dans les dernières minutes, au milieu de vives protestations de la part des joueurs locaux.
Ce match constituait un dernier test pour l'équipe bavaroise avant son affrontement très attendu contre le Real Madrid, mardi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, au stade « Santiago Bernabéu ».