Le Bayern a abordé la rencontre avec l'intention de s'imposer d'emblée, malgré l'absence de plusieurs joueurs clés, notamment Harry Kane, blessé, et le remplaçant Michael Olise, mais il s'est heurté à une défense bien organisée et à une brillante prestation du gardien de Fribourg, Noah Atubolu, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses, dont notamment une frappe de Joshua Kimmich.

Malgré les tentatives des Bavarois, ce sont les locaux qui ont ouvert le score en début de seconde période, lorsque Johan Manzambi a décoché un tir puissant depuis l'extérieur de la surface qui a fini au fond des filets à la 46e minute.

La pression de Fribourg s'est poursuivie et s'est traduite par un deuxième but à la 71e minute, après un centre précis de Jan-Niklas Beste, que Lucas Höler a converti en but d'une frappe puissante à bout portant, portant le score à 2-0 pour son équipe.