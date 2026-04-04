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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

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Des manifestations massives… Une remontée controversée pour le Bayern Munich avant son match contre le Real Madrid

Fribourg vs Bayern Munich
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Le Bayern refuse de baisser les bras avant le match à Madrid

Le Bayern Munich a remporté une victoire palpitante 3-2 chez son hôte Fribourg, lors du match qui les opposait dans le cadre de la 28e journée de la Bundesliga, après avoir renversé un déficit de deux buts pour s'imposer de manière spectaculaire dans les dernières minutes, au milieu de vives protestations de la part des joueurs locaux.

Ce match constituait un dernier test pour l'équipe bavaroise avant son affrontement très attendu contre le Real Madrid, mardi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, au stade « Santiago Bernabéu ».

  • Un retard de deux buts

    Le Bayern a abordé la rencontre avec l'intention de s'imposer d'emblée, malgré l'absence de plusieurs joueurs clés, notamment Harry Kane, blessé, et le remplaçant Michael Olise, mais il s'est heurté à une défense bien organisée et à une brillante prestation du gardien de Fribourg, Noah Atubolu, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses, dont notamment une frappe de Joshua Kimmich.

    Malgré les tentatives des Bavarois, ce sont les locaux qui ont ouvert le score en début de seconde période, lorsque Johan Manzambi a décoché un tir puissant depuis l'extérieur de la surface qui a fini au fond des filets à la 46e minute.

    La pression de Fribourg s'est poursuivie et s'est traduite par un deuxième but à la 71e minute, après un centre précis de Jan-Niklas Beste, que Lucas Höler a converti en but d'une frappe puissante à bout portant, portant le score à 2-0 pour son équipe.

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  • Le début du retour

    Le Bayern n'a pas baissé les bras malgré ce retard, et les signes d'un retour ont commencé à se dessiner grâce aux changements offensifs opérés par l'entraîneur.

    À la 81e minute, Tom Bechow a décoché un tir puissant depuis l'extérieur de la surface qui s'est logé dans la lucarne gauche, réduisant l'écart à 2-1 et relançant l'ambiance du match.

  • La folie du temps qui tue

    Avec le début des prolongations (8 minutes), le match s'est transformé en véritable drame footballistique.

    À la 90e+2, Tom Bechow s'est à nouveau illustré en décochant un tir lointain qui s'est logé dans la lucarne droite, égalisant ainsi à 2-2.

    À la 90e+9, Linart Karl a inscrit le but de la victoire pour le Bayern à l'issue d'une attaque collective bien orchestrée, sous les vives protestations des joueurs de Fribourg, qui estimaient que le but avait été marqué après la fin du temps additionnel.

    Les dernières minutes ont été marquées par une tension palpable, avec de nombreux cartons jaunes distribués aux joueurs de Fribourg qui protestaient, avant que l'arbitre Daniel Siebert ne siffle la fin du match à la 90e+12.

  • Une victoire précieuse… et les yeux rivés sur Madrid

    Grâce à cette victoire spectaculaire, le Bayern Munich porte son total à 73 points en tête du championnat allemand et poursuit ainsi sa course vers le titre.

    Le club bavarois espère tirer parti de ce coup de pouce moral avant son match très attendu contre le Real Madrid en Ligue des champions.

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