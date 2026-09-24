Il existe des clubs auxquels il ne suffit pas de gagner : on attend d'eux qu'ils imposent leur caractère au match et qu'ils mettent l'adversaire sous pression dès le coup de sifflet initial.

Le Real Madrid en Espagne, Al-Hilal en Arabie saoudite et Al-Ahly en Égypte : trois clubs dont les supporters ont pris l'habitude de voir un football offensif, un pressing continu et une domination qui se traduit par des occasions et des buts.

Mais le tableau actuel apparaît différent d'une manière frappante, désormais que ce trio est dirigé par des entraîneurs qui privilégient l'organisation avant l'aventure et les transitions avant la possession offensive continue, en s'appuyant sur des blocs défensifs médians ou bas à certains moments des matchs.

Résultat : la question ne porte plus sur le nombre de stars présentes sur le terrain, mais sur la capacité de chaque équipe à préserver son identité historique.