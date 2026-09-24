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Des géants sans crocs : le Real Madrid, Al-Hilal et Al-Ahly prisonniers d'une identité perdue !

FEATURES
H. Ammouta
S. Inzaghi
J. Mourinho
Real Madrid
Al Hilal
Al Ahly SC
LaLiga
Saudi Pro League
Premier League
Maroc
Italie
Portugal
Espagne
Arabie saoudite
Égypte

Une situation difficile et différente

Il existe des clubs auxquels il ne suffit pas de gagner : on attend d'eux qu'ils imposent leur caractère au match et qu'ils mettent l'adversaire sous pression dès le coup de sifflet initial.

Le Real Madrid en Espagne, Al-Hilal en Arabie saoudite et Al-Ahly en Égypte : trois clubs dont les supporters ont pris l'habitude de voir un football offensif, un pressing continu et une domination qui se traduit par des occasions et des buts.

Mais le tableau actuel apparaît différent d'une manière frappante, désormais que ce trio est dirigé par des entraîneurs qui privilégient l'organisation avant l'aventure et les transitions avant la possession offensive continue, en s'appuyant sur des blocs défensifs médians ou bas à certains moments des matchs.

Résultat : la question ne porte plus sur le nombre de stars présentes sur le terrain, mais sur la capacité de chaque équipe à préserver son identité historique.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Le réveil d'Inzaghi ne masque pas les failles d'identité

    Avec Simone Inzaghi, Al-Hilal accorde désormais davantage d'importance à l'équilibre, à l'organisation et aux transitions, une philosophie que l'entraîneur italien a su appliquer de manière évidente lors de certaines phases de la saison passée, mais qui n'a pas convaincu un public qui attendait une équipe plus féroce offensivement, surtout compte tenu de la profusion de stars présentes dans le secteur offensif.

    Et bien qu'Al-Hilal ait entamé la saison actuelle en force, avec 6 victoires lors des 7 premières journées, l'écrasant succès contre Al-Taawoun sur le score de 6-0 ne saurait constituer à lui seul une preuve suffisante de l'aboutissement du dispositif offensif ; Al-Taawoun occupait alors une place dans la zone de relégation et n'avait remporté aucune victoire jusque-là.

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    À l'inverse, Al-Hilal s'était déjà incliné face à Neom sur le score de 0-2, malgré la présence de trois attaquants de premier plan, dans un match durant lequel il a souffert d'un manque d'efficacité offensive.

    Le problème ne réside donc pas dans la capacité d'Al-Hilal à marquer des buts lorsque la résistance de l'adversaire s'effondre, mais dans son aptitude à trouver des solutions face à une équipe organisée qui ferme les espaces et le contraint à évoluer dans des zones réduites.

    Et c'est précisément là qu'apparaît la crise d'identité que ressent le public : est-ce là l'Al-Hilal habitué à attaquer, ou une nouvelle équipe qui cherche d'abord la sécurité avant d'attendre le moment de la transition ?

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    Al Ahly : le géant en quête de ses crocs

    Au Caire, la crise apparaît plus nettement avec le Marocain Houssine Ammouta, qui a pris les commandes d'Al Ahly au début de la saison en cours. Les résultats lui laissent encore une marge pour défendre son projet, mais le rendement offensif ouvre grand la porte aux interrogations, notamment en raison de la lenteur dans la construction du jeu, du manque de schémas offensifs clairs et du recours répété aux solutions individuelles.

    Al Ahly a réalisé un bon début en championnat avant son match nul 1-1 face à Al Mokawloon Al Arab, mais lors de cette rencontre, il a souffert des percées dans la défense de l'adversaire, malgré sa maîtrise du ballon en seconde période, et tout s'est terminé par un but sur penalty.

    De même, Al Ahly a souffert des vastes espaces derrière sa défense et entre ses deux défenseurs centraux, que Al Mokawloon a exploités à maintes reprises. Et même si la victoire a été obtenue face à Abou Qir Fertilizers lors de la dernière journée, celle-ci a également été acquise grâce à des efforts individuels.

    C'est ici que la colère des supporters devient compréhensible d'un point de vue technique, car le problème n'est pas seulement le match nul ou l'occasion gâchée, mais le sentiment que la manière de jouer elle-même ne ressemble pas à l'Al Ahly que les supporters veulent voir.

    Une équipe qui possède des noms capables de faire la différence, mais qui ne construit pas l'attaque de manière à offrir à ces joueurs les meilleures conditions, si bien que la solution individuelle passe d'une arme supplémentaire à une bouée de sauvetage récurrente.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid : les stars présentes mais l'attaque aux abonnés absents

    À Madrid, en revanche, l'équation est plus captivante, car José Mourinho est revenu au Real Madrid au milieu d'attentes considérables, mais il s'est retrouvé face à une équipe qui dispose de noms ronflants dans tous les secteurs, tandis que sa personnalité reste à l'épreuve.

    Mourinho lui-même a affirmé qu'il voulait une équipe capable de presser et de récupérer le ballon haut, puis de tuer l'adversaire en quelques secondes lors des transitions, mais il a également insisté sur la nécessité de posséder la capacité de défendre plus bas lorsque le match l'impose.

    Le problème est apparu de façon criante face à l'Atlético de Madrid, lorsque le Real Madrid s'est incliné 2-1 dans le derby, un match durant lequel l'équipe a souffert d'une perte de contrôle et d'efficacité, tandis que l'Atlético a maîtrisé la rencontre pendant de longues périodes.

    Et bien que le Real Madrid dispose de joueurs capables de faire la différence individuellement, le système ne leur a pas offert suffisamment d'espaces ni de continuité offensive.

    Plus frappant encore, le problème du Real Madrid ne s'arrête pas à la construction offensive, mais s'étend au pressing lui-même. L'équipe ne presse pas comme un bloc cohérent autant qu'il le faudrait, et lorsqu'elle recule dans ses zones, elle ne semble pas toujours capable de contrôler les espaces entre les lignes, tandis qu'elle devient plus désordonnée face à un adversaire qui lui impose la possession au lieu de lui offrir les espaces qu'elle recherche pour la transition.

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  • Une seule crise, trois noms

    Ce qui rend fascinantes les histoires d'Al-Hilal, d'Al-Ahly et du Real Madrid, c'est que les trois clubs ne souffrent pas d'un manque de qualité individuelle, mais d'une question plus vaste : comment veut-on jouer ? Car les supporters ne réclament pas seulement la victoire, ils veulent voir une équipe qui attaque à la manière qui convient à son histoire, qui presse, qui crée des occasions et qui contraint l'adversaire à reculer.

    Inzaghi dispose d'un arsenal offensif capable de faire la différence, Amrouche possède des noms qui lui offrent des solutions offensives variées, et Mourinho a entre les mains, au Real Madrid, un groupe composé des joueurs les plus en vue de la planète.

    Et pourtant, la puissance individuelle ne semble pas suffisante lorsqu'il n'existe pas un système offensif clair capable de la transformer en supériorité durable.

    C'est là que le véritable combat des trois entraîneurs dépasse le simple fait d'accumuler des points. Inzaghi est appelé à prouver que l'organisation ne signifie pas renoncer à la personnalité d'Al-Hilal, Amrouche est face à la mission de ramener Al-Ahly à la physionomie que souhaite son public, tandis que Mourinho a besoin de trouver l'équilibre entre sa philosophie du pressing et des transitions et les exigences d'une équipe comme le Real Madrid, qui ne peut pas attendre les espaces en permanence.

    Trois géants, trois entraîneurs et trois philosophies en quête d'équilibre. Mais le problème, c'est que les supporters à Madrid, à Riyad et au Caire ne veulent pas d'une équipe qui attend le match, ils veulent une équipe qui le construit.

    Et si l'impuissance face aux adversaires qui ferment les espaces se prolonge, la crise de résultats pourrait se muer en une véritable crise d'identité, car ce que le public redoute le plus n'est pas que son équipe perde un match, mais qu'elle cesse de jouer de la manière à laquelle il l'associe.