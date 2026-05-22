Après cinq saisons passées chez les Merengues, le contrat de l’Autrichien, qui arrive à échéance, ne sera pas renouvelé. C’est ce qu’ont annoncé les Madrilènes vendredi. On ignore pour l’instant où le joueur de 33 ans poursuivra sa carrière.
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Départ officiel du Real Madrid : David Alaba va-t-il être l’objet d’un transfert retentissant ?
Cependant, plusieurs grands clubs surveilleraient de près la situation d’Alaba au Real Madrid depuis plusieurs semaines. D’après ESPN, Manchester United s’intéresserait de près au défenseur de 33 ans. L’AC Milan envisagerait également de recruter l’Autrichien. Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano évoque par ailleurs des approches provenant des États-Unis et d’Arabie saoudite.
David Alaba enchaîne les blessures au Real Madrid
Alaba, arrivé en 2021 en provenance du FC Bayern, a remporté deux Ligues des champions et deux championnats d’Espagne avec le Real. Son séjour à Madrid a toutefois été perturbé par de multiples blessures : fin 2023, une rupture du ligament croisé l’a tenu éloigné des terrains pendant plus d’un an, puis une déchirure du ménisque à l’été 2025 l’a de nouveau écarté pour une longue convalescence. Cette saison, Alaba n’a disputé que 15 matches officiels sous le maillot madrilène.
Le club a tenu à « témoigner sa gratitude et toute son affection à un joueur qui a fait partie d’une équipe ayant brillé durant l’une des périodes les plus glorieuses de notre histoire », a indiqué le Real dans un communiqué. Le président Florentino Pérez a ajouté : « Le Real Madrid sera toujours sa maison. »
Il devrait faire ses adieux au public du Bernabéu samedi, à l’occasion de la dernière sortie à domicile face à l’Athletic Bilbao, avant de rallier les États-Unis, le Mexique et le Canada (du 11 juin au 19 juillet) avec l’équipe d’Autriche, dont il porte le brassard, pour la Coupe du monde.