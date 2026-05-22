Départ officiel du Real Madrid : David Alaba va-t-il être l’objet d’un transfert retentissant ?

Alaba, arrivé en 2021 en provenance du FC Bayern, a remporté deux Ligues des champions et deux championnats d’Espagne avec le Real. Son séjour à Madrid a toutefois été perturbé par de multiples blessures : fin 2023, une rupture du ligament croisé l’a tenu éloigné des terrains pendant plus d’un an, puis une déchirure du ménisque à l’été 2025 l’a de nouveau écarté pour une longue convalescence. Cette saison, Alaba n’a disputé que 15 matches officiels sous le maillot madrilène.

Le club a tenu à « témoigner sa gratitude et toute son affection à un joueur qui a fait partie d’une équipe ayant brillé durant l’une des périodes les plus glorieuses de notre histoire », a indiqué le Real dans un communiqué. Le président Florentino Pérez a ajouté : « Le Real Madrid sera toujours sa maison. »

Il devrait faire ses adieux au public du Bernabéu samedi, à l’occasion de la dernière sortie à domicile face à l’Athletic Bilbao, avant de rallier les États-Unis, le Mexique et le Canada (du 11 juin au 19 juillet) avec l’équipe d’Autriche, dont il porte le brassard, pour la Coupe du monde.