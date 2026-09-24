De retour du gouffre ! Ter Stegen surmonte son cauchemar de blessure pour lancer la nouvelle ère de Klopp avec l’Allemagne

Le gardien de l’Allemagne Marc-Andre ter Stegen est revenu sur son retour très attendu en sélection après une période douloureuse passée sur la touche. S’exprimant au moment de retrouver le groupe du DFB, le joueur de 34 ans a reconnu que gérer des blessures successives au genou et au tendon rotulien l’avait éprouvé émotionnellement.

Ter Stegen a reconnu qu’il avait été difficile à digérer de manquer des matches compétitifs importants.

Cependant, le gardien a expliqué que le soutien de sa famille et la naissance de sa fille lui avaient apporté une force mentale essentielle tout au long de sa convalescence.