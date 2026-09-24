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De retour du gouffre ! Ter Stegen surmonte son cauchemar de blessure pour lancer la nouvelle ère de Klopp avec l’Allemagne
Ter Stegen surmonte une année mouvementée marquée par les blessures
Le gardien de l’Allemagne Marc-Andre ter Stegen est revenu sur son retour très attendu en sélection après une période douloureuse passée sur la touche. S’exprimant au moment de retrouver le groupe du DFB, le joueur de 34 ans a reconnu que gérer des blessures successives au genou et au tendon rotulien l’avait éprouvé émotionnellement.
Ter Stegen a reconnu qu’il avait été difficile à digérer de manquer des matches compétitifs importants.
Cependant, le gardien a expliqué que le soutien de sa famille et la naissance de sa fille lui avaient apporté une force mentale essentielle tout au long de sa convalescence.
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Le gardien admet sa souffrance émotionnelle pendant sa longue rééducation
En revenant sur son parcours de rééducation, Ter Stegen a reconnu qu’endurer des blessures consécutives avait exigé une immense résilience mentale. Il a expliqué qu’avoir pris le temps de réfléchir à sa décennie passée au plus haut niveau l’avait aidé à mesurer sa santé passée et sa bonne fortune.
Le gardien de l’Ajax a souligné que le fait de retrouver les terrains sans limitations physiques restait un privilège qu’il ne considère plus comme acquis.
« J’ai beaucoup travaillé et j’ai beaucoup souffert, surtout sur le plan émotionnel, a déclaré Ter Stegen. Ce n’est pas facile quand on passe d’une blessure à une autre. Je suis très heureux que tout se soit passé comme cela et d’avoir désormais l’opportunité de revenir avec l’équipe nationale. »
L’Allemagne mise sur une adoption tactique rapide sous Klopp
En vue du choc de Ligue des nations de jeudi, Ter Stegen a détaillé les premières réunions tactiques de l'équipe avec le nouveau sélectionneur du Bundestrainer Jurgen Klopp. Avec seulement deux séances d'entraînement disponibles avant le match, il a souligné que le groupe devait rapidement assimiler les exigences de Klopp.
Le gardien a appelé à des attentes réalistes concernant d'éventuels bouleversements tactiques immédiats, en insistant sur le fait que montrer de la passion et de l'envie reste primordial.
« Nous devons essayer d'assimiler assez vite ce que le sélectionneur veut », a expliqué Ter Stegen. « Nous ne pouvons pas tout changer maintenant, personne ne s'y attend, mais ce que nous voulons montrer, c'est que nous le voulons vraiment et que nous sommes fiers de jouer pour l'Allemagne. »
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La sélection allemande lance un ambitieux nouveau projet sur le sol néerlandais
L'Allemagne aborde son premier match de Ligue des nations avec la volonté de lancer l'ère Klopp par un résultat positif. Ter Stegen a souligné l'enthousiasme collectif du groupe pour prendre de l'élan et instaurer une culture de la gagne en vue des futurs tournois.
La Nationalmannschaft achève sa préparation avant d'entrer sur la pelouse à Amsterdam.
Ter Stegen se tient prêt à être le pilier de la défense de l'Allemagne dans cette nouvelle ère.
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