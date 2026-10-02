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De la souffrance à la gloire : l'attaquant combatif enflamme Zidane en l'absence de Mbappé

France vs Italie
France
Italie
UEFA Nations League A
E. Lepaul
Kylian Mbappé
Z. Zidane
France
Italie

L'équipe de France, dirigée par Zinédine Zidane, affronte ce vendredi soir son hôte italien, avec l'objectif de poursuivre sa série de résultats positifs.

Le parcours de Zidane à la tête du staff technique de l'équipe de France a bien débuté, puisqu'il a signé deux victoires lors de ses deux premiers matches, face à la Turquie et à la Belgique.

Le journal Sport a indiqué que la prestation des Bleus n'a peut-être pas été à son meilleur niveau, mais que l'équipe de France a fait preuve d'une grande solidité et, plus important encore, de l'efficacité nécessaire pour décrocher les victoires.

Après l'absence de Kylian Mbappé, blessé face à la Turquie, l'équipe de France aura ce vendredi une nouvelle occasion de continuer à afficher des signes positifs et de préserver son bilan vierge de toute défaite depuis l'arrivée de Zidane.

Zidane dispose assurément d'un large éventail de stars parmi lesquelles choisir pour composer son onze de départ, mais il s'est également retrouvé face à une bonne surprise, en la personne d'Esteban Lepaul, attaquant de Rennes et meilleur buteur du championnat de France la saison dernière avec 21 buts en 34 matches.

Mais au-delà de ses chiffres, l'attaquant français cache derrière lui une histoire de lutte qui explique en grande partie son ascension fulgurante vers le sommet du football.


  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Un héros inattendu

    Avant de devenir l'un des attaquants les plus en vue du football français, Lepaul a dû traverser l'un des moments les plus difficiles qu'un être humain puisse vivre.

    En 2020, alors qu'il faisait encore partie de l'académie de Lyon, le club a décidé de se séparer de lui. Cette nouvelle a été un coup dur pour le joueur, au point qu'il en est venu à se demander s'il devait poursuivre sa carrière dans le football.

    Les choses se sont encore aggravées à cause d'un drame familial. La même année, son père Fabrice Lepaul, ancien joueur d'Auxerre et ancien international français des moins de 21 ans, a été victime d'un grave accident de la route.

    Le joueur a dû faire face, aux côtés des membres de sa famille, à la décision de débrancher les appareils de réanimation qui maintenaient son père en vie.

    Plutôt que de se laisser abattre par les circonstances, Lepaul a trouvé dans le football un moyen d'aller de l'avant. Et sa progression a été fulgurante.

    Lors de la saison 2023-2024, il a rejoint Angers en provenance d'Épinal et a contribué à la montée de l'équipe en Ligue 1.

    Après son arrivée dans l'élite, il a inscrit 9 buts lors de sa première saison et a attiré l'attention de Rennes, qui a misé gros sur lui en déboursant près de 13,5 millions d'euros pour s'attacher ses services.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-PRESSERAFP

    L'explosion avec Rennes

    Et c'est avec Rennes que la véritable explosion s'est produite dans la carrière de Le Boul. L'attaquant a répondu à la confiance qui lui a été accordée par une saison exceptionnelle, en inscrivant 21 buts et en délivrant 5 passes décisives en Ligue 1, des chiffres qui lui ont permis de terminer la saison en tant que meilleur buteur de la compétition.

    Au bout du compte, cette performance remarquable l'a conduit à frapper aux portes de l'équipe de France.

    Zidane n'a pas hésité à le convoquer dans sa première liste, et Le Boul a répondu en faisant ses débuts sous le maillot de la sélection face à la Turquie le 25 septembre dernier.

    Trois jours seulement plus tard, face à la Belgique, l'attaquant a été titulaire lors du deuxième match de l'ère Zidane.

    Et maintenant, face à l'Italie, il aura une nouvelle occasion de prouver que son arrivée en équipe de France n'est pas qu'une simple récompense pour son parcours de combattant, mais qu'elle représente l'étape suivante d'une carrière qui semble encore avoir une large marge de progression devant elle.

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