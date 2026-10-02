L'équipe de France, dirigée par Zinédine Zidane, affronte ce vendredi soir son hôte italien, avec l'objectif de poursuivre sa série de résultats positifs.

Le parcours de Zidane à la tête du staff technique de l'équipe de France a bien débuté, puisqu'il a signé deux victoires lors de ses deux premiers matches, face à la Turquie et à la Belgique.

Le journal Sport a indiqué que la prestation des Bleus n'a peut-être pas été à son meilleur niveau, mais que l'équipe de France a fait preuve d'une grande solidité et, plus important encore, de l'efficacité nécessaire pour décrocher les victoires.

Après l'absence de Kylian Mbappé, blessé face à la Turquie, l'équipe de France aura ce vendredi une nouvelle occasion de continuer à afficher des signes positifs et de préserver son bilan vierge de toute défaite depuis l'arrivée de Zidane.

Zidane dispose assurément d'un large éventail de stars parmi lesquelles choisir pour composer son onze de départ, mais il s'est également retrouvé face à une bonne surprise, en la personne d'Esteban Lepaul, attaquant de Rennes et meilleur buteur du championnat de France la saison dernière avec 21 buts en 34 matches.

Mais au-delà de ses chiffres, l'attaquant français cache derrière lui une histoire de lutte qui explique en grande partie son ascension fulgurante vers le sommet du football.



