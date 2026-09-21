De l'impasse Vinicius à l'identité perdue : trois semaines pour que Mourinho sauve le Real Madrid

Le Real Madrid connaît un parcours en dents de scie sous la direction de son entraîneur José Mourinho, l'équipe n'ayant pas encore affiché le niveau attendu au cours des sept premières journées de Liga, en dépit d'un effectif rempli de stars et d'options capables de faire la différence dans les différents secteurs du terrain.

L'équipe a perdu deux rencontres en début de saison en Liga, et la dernière défaite face à l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale a été la plus polémique, non seulement en raison de certaines décisions arbitrales qui ont suscité de larges débats, mais aussi à cause de l'image qu'a renvoyée le Real Madrid durant le match, l'équipe ayant paru loin de son niveau et ayant manqué de beaucoup d'équilibre et d'efficacité.

Et si l'expulsion de Dean Huijsen et le penalty ont clairement joué un rôle dans l'évolution du derby et donné à l'Atlético Madrid un avantage plus important, le problème pour Mourinho ne commence pas à ces instants-là, car le Real Madrid souffrait déjà auparavant et affichait un visage terne sur les plans défensif et offensif, avec une absence évidente de liaison entre les lignes et une incapacité à imposer son style de la manière voulue.

La trêve internationale arrive désormais à un moment important pour l'entraîneur portugais, puisque Mourinho dispose d'environ trois semaines pour remettre les choses en ordre au sein de l'équipe, corriger les erreurs apparues lors des premières semaines et travailler à retrouver l'équilibre entre la défense et l'attaque, avant de reprendre la compétition avec davantage de force et de stabilité.

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