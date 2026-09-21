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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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De l'impasse Vinicius à l'identité perdue : trois semaines pour que Mourinho sauve le Real Madrid

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
B. Silva
Aurélien Tchouaméni
C. Espi
Kylian Mbappé
Real Madrid
FC Barcelone
Portugal
Brésil
Uruguay
France
Espagne

Comment le « Special One » va-t-il s'y prendre pour remettre le Real Madrid sur les rails ?

Le Real Madrid connaît un parcours en dents de scie sous la direction de son entraîneur José Mourinho, l'équipe n'ayant pas encore affiché le niveau attendu au cours des sept premières journées de Liga, en dépit d'un effectif rempli de stars et d'options capables de faire la différence dans les différents secteurs du terrain.

L'équipe a perdu deux rencontres en début de saison en Liga, et la dernière défaite face à l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale a été la plus polémique, non seulement en raison de certaines décisions arbitrales qui ont suscité de larges débats, mais aussi à cause de l'image qu'a renvoyée le Real Madrid durant le match, l'équipe ayant paru loin de son niveau et ayant manqué de beaucoup d'équilibre et d'efficacité.

Et si l'expulsion de Dean Huijsen et le penalty ont clairement joué un rôle dans l'évolution du derby et donné à l'Atlético Madrid un avantage plus important, le problème pour Mourinho ne commence pas à ces instants-là, car le Real Madrid souffrait déjà auparavant et affichait un visage terne sur les plans défensif et offensif, avec une absence évidente de liaison entre les lignes et une incapacité à imposer son style de la manière voulue.

La trêve internationale arrive désormais à un moment important pour l'entraîneur portugais, puisque Mourinho dispose d'environ trois semaines pour remettre les choses en ordre au sein de l'équipe, corriger les erreurs apparues lors des premières semaines et travailler à retrouver l'équilibre entre la défense et l'attaque, avant de reprendre la compétition avec davantage de force et de stabilité.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    L'embarras de Vinicius Junior

    Vinicius Junior figure en tête des dossiers qui nécessitent une intervention rapide de José Mourinho pendant la trêve internationale, après que la star brésilienne s'est montrée bien loin de son niveau habituel depuis le début de la saison. Il n'a en effet inscrit qu'un seul but, tout en gâchant plusieurs occasions faciles et en perdant de nombreux ballons, ce qui l'a maintenu éloigné de l'influence attendue de sa part dans le dernier tiers offensif.

    La crise de Vinicius ne s'arrête pas à son rendement offensif, car le Real Madrid souffre également d'un problème évident sur le flanc gauche en raison de son manque de soutien défensif suffisant, ce qui laisse un espace derrière lui que les adversaires peuvent exploiter de manière continue. Cela est apparu clairement lors du derby de Madrid, lorsque l'Atlético de Madrid a trouvé des espaces sur ce flanc et a pu mettre la pression sur la défense madrilène par ce biais.

    Les critiques adressées à Vinicius se sont multipliées ces derniers temps, sur fond de rapports de presse évoquant le début d'une perte de patience des supporters du Real Madrid envers le joueur, avec des appels à donner à Yan Diomandé la chance de figurer dans le onze de départ au détriment du Brésilien, d'autant que Mourinho dispose désormais de la trêve internationale pour évaluer la situation et prendre une décision qui pourrait avoir un impact majeur sur le visage de l'équipe à la reprise des compétitions.

    La balle reste dans le camp de Mourinho : l'entraîneur portugais va-t-il continuer à renouveler sa confiance en Vinicius, en attendant que le joueur retrouve son niveau et sorte de sa crise, ou prendra-t-il une décision plus audacieuse en le reléguant sur le banc des remplaçants et en donnant sa chance à Diomandé, dans l'espoir que cela ravive la motivation du Brésilien et le pousse à se battre pour retrouver sa place dans le onze de départ.

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    Le trio du milieu de terrain

    Il semble que José Mourinho ait récemment opté pour le duo composé d'Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde au milieu de terrain, avec Jude Bellingham positionné devant eux. Pourtant, cette combinaison n'apparaît pas jusqu'à présent comme le choix idéal pour le Real Madrid, d'autant que le Français et l'Uruguayen possèdent de nombreuses caractéristiques communes, à commencer par la puissance physique et la capacité à courir sans relâche, jusqu'à leur supériorité dans les duels et leur couverture des espaces.

    Le Real Madrid a en revanche besoin d'un joueur capable de réfléchir et de donner le tempo depuis le milieu de terrain, et c'est là qu'apparaît l'importance de Bernardo Silva, qui possède des qualités totalement différentes. Il est en effet capable de conserver le ballon sous pression et de contrôler le rythme des matches, tout en ayant la capacité d'adresser des passes qui cassent les lignes, susceptibles de placer les attaquants du Real Madrid dans de meilleures situations face aux défenses adverses.

    Ce n'est pas un hasard si Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, s'appuyait largement sur Bernardo Silva et lui confiait un rôle essentiel dans son système, en raison de sa capacité à faire le lien entre les lignes et à orchestrer les attaques depuis différentes zones du terrain, une fonction que le Portugais était censé assurer avec le Real Madrid après sa signature, afin d'être en quelque sorte le moteur apportant au milieu de terrain une dimension créative qui lui fait défaut.

    Mais la présence de Bernardo Silva sur le banc des remplaçants lors de la plupart des derniers matches laisse le milieu du Real Madrid privé d'un élément influent, capable de changer la physionomie du jeu grâce au ballon. C'est ce qui pousse parfois Arda Güler à décrocher dans des zones plus reculées afin d'aider à la construction des attaques et à acheminer le ballon jusqu'au dernier tiers, mais ce repositionnement éloigne le joueur turc des zones dans lesquelles il peut exprimer ses qualités offensives et créer le danger.

    C'est pourquoi Mourinho devra, pendant la trêve, repenser la configuration du milieu de terrain, non pas nécessairement en se séparant de Tchouaméni ou de Valverde, mais en trouvant l'équilibre entre la puissance physique et la créativité, et en accordant à Bernardo Silva le rôle pour lequel le Real Madrid l'a recruté, afin que l'équipe ne reste pas dépendante de la passe directe ou des solutions individuelles, et pour qu'Arda Güler retrouve également sa position avancée au lieu d'être contraint de reculer de manière répétée.

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Le Real de Mourinho sans tactique claire

    Le plus gros problème auquel le Real Madrid est confronté avec José Mourinho jusqu'à présent réside peut-être dans l'absence d'un schéma tactique clair permettant à l'équipe de percer les défenses adverses. En effet, dans de nombreux matchs, il apparaît que la Maison blanche s'appuie largement sur les qualités individuelles au lieu de disposer de combinaisons offensives répétées et d'idées claires permettant d'atteindre les buts adverses, ce qui rend le club merengue en permanence dépendant de solutions exceptionnelles de la part de ses joueurs.

    Kylian Mbappé se distingue tout particulièrement comme l'une des principales sources de solutions individuelles pour le Real Madrid, mais compter sur ses seules capacités ne peut constituer un plan durable tout au long de la saison, d'autant que la plupart des victoires obtenues par l'équipe sont survenues après des difficultés évidentes, que ce soit par la peine à se créer des occasions ou par la nécessité d'attendre un exploit individuel pour sceller le match, ce qui reflète l'ampleur des difficultés que traverse l'équipe sur le terrain.

    Au fil des journées, le Real Madrid a besoin d'idées plus variées pour aborder ses adversaires, car s'appuyer sur le même style rend l'équipe plus facile à décrypter, ce qui offre aux concurrents une plus grande opportunité de fermer les espaces devant Mbappé et Vinicius et d'isoler la ligne offensive du reste des éléments de l'équipe. La tâche de la Maison blanche devient ainsi d'autant plus difficile qu'elle affronte une équipe maîtrisant l'organisation défensive et le pressing sur le porteur du ballon.

    De là vient l'importance de la trêve internationale pour Mourinho, qui disposera alors de temps pour revoir ses calculs et travailler à concevoir de nouvelles solutions tactiques, que ce soit à travers les déplacements des joueurs sans ballon, la permutation constante entre les positions des éléments offensifs ou l'amélioration de la construction depuis l'arrière, car le fait que le Real Madrid possède ce type de stars doit se traduire par un système collectif capable de créer des occasions, et non par la simple attente de l'éclat d'un joueur en particulier.

    L'importance de ce dossier s'accroît lorsqu'on considère l'image qu'offre le Barcelone avec son entraîneur allemand Hansi Flick, qui a entamé la saison de belle manière et a remporté ses sept premiers matchs, avec des résultats larges et des prestations offensives remarquables, ce qui donne à la course pour la tête de la Liga une allure différente et place Mourinho devant un défi clair : trouver une identité tactique pour le Real Madrid qui rende l'équipe plus à même d'imposer son style plutôt que de se contenter de composer avec les conditions de chaque match au cas par cas.

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    Un rôle plus important pour Carlos Espi

    Carlos Espí mérite un rôle plus important au Real Madrid dans la période à venir, après avoir prouvé sa capacité à faire la différence malgré son statut de remplaçant. Il a en effet contribué à offrir la victoire aux Merengues dans les derniers instants face à l'Espanyol et à Elche, bien qu'il n'ait joué que quelques minutes, ce qui confirme qu'il possède un sens du but qui peut être utile à la formation madrilène.

    S'il est vrai qu'il est difficile pour Espí de prendre la place de Kylian Mbappé au poste de numéro neuf, Mourinho peut néanmoins tenter une autre solution, à savoir aligner la nouvelle recrue comme attaquant, tout en repositionnant Mbappé sur l'aile gauche, son poste de prédilection, au lieu de compter en permanence sur Vinicius.

    Cette solution pourrait offrir au Real Madrid davantage de variété dans la ligne d'attaque, en exploitant les qualités de buteur d'Espí et en ramenant Mbappé à un poste où il peut se montrer plus dangereux. Ce serait là l'une des options que Mourinho pourrait tester après la fin de la trêve et lors de certaines rencontres à venir.

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