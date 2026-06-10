De « l'enfer » à héros des barrages : l'année mouvementée de Youssoufa Moukoko après son départ définitif du BVB

Lors de l’ultime journée du championnat danois, Youssoufa Moukoko a offert au FC Copenhague, son club depuis l’été dernier, une qualification pour la Coupe d’Europe. Dans le derby bouillant face à Brøndby, l’attaquant a d’abord marqué d’un subtil talonnade à cinq mètres des buts, en prolongation, pour porter le score à 2-1.

Une image que Moukoko, généralement très discret sur les réseaux sociaux, a ensuite partagée avec fierté. Dans le temps additionnel, il a ajouté un deuxième but pour porter le score final à 3-1 et offrir au club une place au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Ce scénario est rendu possible par le format plutôt singulier de la Superliga danoise, peu familier aux supporters allemands.

Longtemps en difficulté, le FC Copenhague, double champion en titre, avait pourtant placé de grands espoirs en lui : arrivé pour cinq millions d’euros, l’Allemand figurait d’emblée parmi les trois transferts les plus onéreux de l’histoire du club.

Mais la réalité a été tout autre : après la phase « principale », les douze clubs de Superliga sont séparés entre poule championnat et poule relégation, et le FCK, 7^e, a dû disputer cette dernière pour la première fois, n’ayant gagné que huit de ses 22 matchs. Moukoko a participé à 18 de ces rencontres, mais son bilan de trois buts restait bien maigre pour un joueur censé être de premier plan.