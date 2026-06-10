De « l'enfer » à héros des barrages : l'année mouvementée de Youssoufa Moukoko après son départ définitif du BVB

La Coupe du monde 2026 débute cette semaine, marquant officiellement la succession de l’édition 2022. Il y a seulement trois ans et demi, mais cela paraît une éternité : la Nationalmannschaft avait été éliminée dès le premier tour au Qatar. Sous les ordres de Hansi Flick, elle avait fait les gros titres avant la compétition pour son brassard arc-en-ciel, avant de s’incliner face au Japon. Après la débâcle, un documentaire gênant pour le sélectionneur de la DFB avait émergé, incluant une vidéo de motivation intitulée « Graugänse » (« les oies grises »).
Le tournoi a aussi vu naître le plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde allemande : Youssoufa Moukoko. Entré en jeu quelques minutes après son 18^e anniversaire, alors qu’il était encore sous contrat avec le Borussia Dortmund, le prodige a depuis vu son statut et l’engouement médiatique autour de lui s’estomper. Au terme d’une saison difficile dans son club danois, il a toutefois conclu l’exercice sur une note positive.