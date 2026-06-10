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Daniel Buse

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De « l'enfer » à héros des barrages : l'année mouvementée de Youssoufa Moukoko après son départ définitif du BVB

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Y. Moukoko
Borussia Dortmund
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Youssoufa Moukoko est désormais bien loin des performances qu'il réalisait chez les jeunes et en équipe nationale allemande. Au Danemark, il a néanmoins eu récemment des raisons de se réjouir.

La Coupe du monde 2026 débute cette semaine, marquant officiellement la succession de l’édition 2022. Il y a seulement trois ans et demi, mais cela paraît une éternité : la Nationalmannschaft avait été éliminée dès le premier tour au Qatar. Sous les ordres de Hansi Flick, elle avait fait les gros titres avant la compétition pour son brassard arc-en-ciel, avant de s’incliner face au Japon. Après la débâcle, un documentaire gênant pour le sélectionneur de la DFB avait émergé, incluant une vidéo de motivation intitulée « Graugänse » (« les oies grises »). 

Le tournoi a aussi vu naître le plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde allemande : Youssoufa Moukoko. Entré en jeu quelques minutes après son 18^e anniversaire, alors qu’il était encore sous contrat avec le Borussia Dortmund, le prodige a depuis vu son statut et l’engouement médiatique autour de lui s’estomper. Au terme d’une saison difficile dans son club danois, il a toutefois conclu l’exercice sur une note positive. 

  • Lors de l’ultime journée du championnat danois, Youssoufa Moukoko a offert au FC Copenhague, son club depuis l’été dernier, une qualification pour la Coupe d’Europe. Dans le derby bouillant face à Brøndby, l’attaquant a d’abord marqué d’un subtil talonnade à cinq mètres des buts, en prolongation, pour porter le score à 2-1. 

    Une image que Moukoko, généralement très discret sur les réseaux sociaux, a ensuite partagée avec fierté. Dans le temps additionnel, il a ajouté un deuxième but pour porter le score final à 3-1 et offrir au club une place au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Ce scénario est rendu possible par le format plutôt singulier de la Superliga danoise, peu familier aux supporters allemands. 

    Longtemps en difficulté, le FC Copenhague, double champion en titre, avait pourtant placé de grands espoirs en lui : arrivé pour cinq millions d’euros, l’Allemand figurait d’emblée parmi les trois transferts les plus onéreux de l’histoire du club. 

    Mais la réalité a été tout autre : après la phase « principale », les douze clubs de Superliga sont séparés entre poule championnat et poule relégation, et le FCK, 7^e, a dû disputer cette dernière pour la première fois, n’ayant gagné que huit de ses 22 matchs. Moukoko a participé à 18 de ces rencontres, mais son bilan de trois buts restait bien maigre pour un joueur censé être de premier plan. 

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    Youssoufa Moukoko : « J’ai été mauvais. »

    « Je sais que ce n'est pas mon niveau », avait déclaré Moukoko au magazine *kicker* à l'automne, alors que la presse people danoise le qualifiait déjà d'« échec retentissant ». Mais quel est exactement son niveau ? C'est une question qui reste en suspens pour l'attaquant. 

    Chez les jeunes, il semait la terreur dans les défenses adverses et le BVB voyait en lui une future star mondiale. Mais le passage chez les pros s’est révélé plus ardu : son avantage de vitesse a fondu, et son instinct de buteur, pourtant redoutable face à des joueurs de son âge, ne lui a plus suffi pour faire trembler les filets avec la même régularité. « Mon corps n’était pas encore prêt pour le niveau professionnel », explique-t-il, évoquant aussi les blessures qui l’ont régulièrement freiné. 

    Lorsqu’il était en forme, le Borussia lui accordait quelques brefs passages sur le terrain, mais, à long terme, Moukoko n’a pas réussi à s’imposer face à des joueurs confirmés comme Donyell Malen, Sébastien Haller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Maximilian Beier ou Serhou Guirassy. Parti se relancer à Nice lors de la saison 2024/2025, il espérait gagner en temps de jeu et en confiance ; le plan a pourtant échoué sportivement. 

    De début février à la fin de la saison, l’attaquant a même été mis à l’écart, n’ayant pas réussi à convaincre. « J’étais mauvais, il faut le dire », a-t-il admis, tout en tirant un bilan surprenant de son année sur la Côte d’Azur : « Nice était la meilleure chose qui pouvait m’arriver. » Il a appris la patience et a pu évaluer ses performances avec plus d’honnêteté, a-t-il conclu. 

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    Copenhague rate la phase finale : « C'est l'enfer »

    Il est rapidement apparu que Nice ne souhaitait pas recruter définitivement l’attaquant prêté par le BVB. Comme aucune perspective ne s’ouvrait à lui à Dortmund, Moukoko a insisté pour partir. Le FC Copenhague n’était certes pas le club de ses rêves, mais, dans une Superliga d’un niveau plus modeste, Moukoko était censé retrouver le chemin des filets et briller à nouveau comme à l’époque où il dominaient les catégories de jeunes. 

    Si le projet a d’abord peiné à prendre forme, ce n’était pas seulement de sa faute : toute l’équipe traversait une crise. « C’est embarrassant, c’est un jour noir pour nous », constatait l’entraîneur Jacob Neestrup lorsque la perspective de disputer les barrages de relégation est devenue inévitable. 

    « J’ai profondément honte. C’est l’enfer », a renchéri Thomas Delaney, autre ex-Borussen, dans des termes encore plus crus. Au cœur de la tempête, Moukoko, déjà critiqué pour ne pas avoir justifié les attentes liées à son transfert, a soudainement répondu présent. 

  • Le FCK affiche son pire niveau depuis 26 ans et se qualifie tout de même pour la Coupe d’Europe.

    Lors de la phase de relégation, le joueur de 21 ans a inscrit six buts en autant de matchs, assurant à Copenhague la première place du groupe et un maintien sans encombre. Malgré une septième place finale au classement, son plus mauvais résultat depuis 26 ans, le FCK a tiré profit du format de la Superliga : en remportant cette phase de relégation, le club s’est offert un billet pour les tours préliminaires d’une compétition européenne. Lors du barrage face à Brøndby, il a d’ailleurs signé un doublé et été le grand artisan de la victoire. 

    « Je sais que je vais aider cette équipe », déclarait déjà Moukoko avec conviction à l’automne 2025, ce qu’il a confirmé en mai. Sous contrat avec le FC Copenhague jusqu’en 2030, les rumeurs d’un départ l’hiver dernier sont désormais du passé, tout comme son record de jeune joueur allemand le plus précoce en Coupe du monde. 

  • La saison 2025-2026 de Youssoufa Moukoko

    Jeux : 41
    Minutes jouées : 2015
    Moyenne par match : 49
    Buts : 18
    Passes décisives : 3
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