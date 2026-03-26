Dans le podcast Montiliving, Albert Dalmau revient sur la préparation d'avant-saison du FC Barcelone durant l'été 2009. À l'époque, ce jeune talent de 17 ans avait eu le privilège de s'entraîner avec l'équipe première. Il se souvient particulièrement du choix de boisson d'Aleksandr Hleb. « La bouteille de Gatorade typique contenait bien du Gatorade, mais il y avait aussi ajouté un peu d'alcool », a rapporté Dalmau.
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« De l'alcool dans une bouteille de Gatorade » : révélation fracassante concernant un joueur du FC Barcelone
Un an plus tôt, Hleb avait quitté Arsenal pour rejoindre Barcelone pour 17 millions d'euros. Sous la houlette de l'entraîneur Pep Guardiola, le milieu de terrain, alors âgé de 28 ans, a certes remporté le triplé avec la légendaire équipe emmenée par la superstar Lionel Messi, mais il n'a jamais dépassé le statut de remplaçant. En 36 apparitions avec le Barça, Hleb a disputé 1 687 minutes et délivré trois passes décisives. Il ne figurait pas dans l'effectif lors de la finale de la Ligue des champions contre Manchester United.
Des rumeurs concernant ses problèmes d'alcool circulent depuis longtemps. « Hleb aurait pu aller plus loin dans le football. Il a tout de même fait une belle carrière, mais il aimait aussi beaucoup boire de l'alcool », a déclaré Wojciech Szczesny à la chaîne YouTube polonaise Foot Truck. Hleb et Szczesny ont autrefois joué ensemble à Arsenal ; comme Hleb, Szczesny a lui aussi atterri à Barcelone quelques années plus tard.
Aleksandr Hleb est revenu au VfB Stuttgart en 2009
Peu après ce stage d'entraînement, Hleb est revenu en prêt au VfB Stuttgart, où il avait connu son grand succès entre 2000 et 2005. Lors de son deuxième passage à Stuttgart, il n'a toutefois pas répondu aux attentes. Il a ensuite été prêté à Birmingham City et au VfL Wolfsburg. Début 2012, son contrat avec le Barça a été résilié d'un commun accord, après quoi il a rejoint le KS Samara en Russie en tant que joueur libre. Après des passages en Turquie et dans son pays natal, la Biélorussie, il a mis un terme à sa carrière active en 2020.
Malgré toutes ces difficultés, Hleb est considéré comme le meilleur footballeur de l'histoire de la Biélorussie. Dalmau, alors jeune espoir du Barça, n'a pas réussi à percer et a joué en divisions inférieures jusqu'à la fin de sa carrière en 2023.