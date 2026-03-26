« De l'alcool dans une bouteille de Gatorade » : révélation fracassante concernant un joueur du FC Barcelone

Un an plus tôt, Hleb avait quitté Arsenal pour rejoindre Barcelone pour 17 millions d'euros. Sous la houlette de l'entraîneur Pep Guardiola, le milieu de terrain, alors âgé de 28 ans, a certes remporté le triplé avec la légendaire équipe emmenée par la superstar Lionel Messi, mais il n'a jamais dépassé le statut de remplaçant. En 36 apparitions avec le Barça, Hleb a disputé 1 687 minutes et délivré trois passes décisives. Il ne figurait pas dans l'effectif lors de la finale de la Ligue des champions contre Manchester United.

Des rumeurs concernant ses problèmes d'alcool circulent depuis longtemps. « Hleb aurait pu aller plus loin dans le football. Il a tout de même fait une belle carrière, mais il aimait aussi beaucoup boire de l'alcool », a déclaré Wojciech Szczesny à la chaîne YouTube polonaise Foot Truck. Hleb et Szczesny ont autrefois joué ensemble à Arsenal ; comme Hleb, Szczesny a lui aussi atterri à Barcelone quelques années plus tard.