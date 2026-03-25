Gianni De Biasi, ancien sélectionneur de l'Albanie, a été interviewé par Fanpage.it. Entre la présentation des barrages de laCoupe du monde et ses souvenirs de 2016, année où il aurait pu devenir sélectionneur de l'équipenationale, voici ce qu'il a déclaré.
Traduit par
De Biasi : « J'étais persuadé que ce serait moi qui entraînerais l'équipe nationale en 2016 »
LA CARRIÈRE
« Si j'avais voulu avoir la vie facile dans le monde du football, il m'aurait suffi de rejoindre un grand club, point barre… Pour rester pur et intègre, j'ai évité de prendre l'hélicoptère et j'ai gravi la montagne à la piolette. »
Barrage
« Gattuso est un gars authentique, qui a vécu des expériences variées ces dernières années. Aujourd’hui, lui et son staff sont confrontés à un défi, et c’est un défi sans appel. À part Riccio, je crois que c’est la première fois que le staff travaille ensemble, et nous espérons que tout fonctionnera au mieux. Au fond, c'est dans les moments difficiles qu'il faut essayer de donner le meilleur de soi-même. Il porte une grande responsabilité sur ses épaules. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves, même s'il n'a peut-être pas eu de chance dans certaines circonstances, mais il a traversé tout cela avec fierté, en faisant preuve de toute sa fierté et de son entêtement calabrais. Honnêtement, il aurait très bien pu être sélectionneur. Il aurait pu l’être parce que c’est quelqu’un qui a vécu cet environnement, qui connaît toutes les dynamiques qui gravitent autour de l’équipe nationale ; c’est une opportunité qui ne se présente pas très souvent, alors il l’a saisie au vol. »
LA FOIS OÙ IL AURAIT PU DEVENIR SÉLECTIONNEUR
« Oui, j’étais persuadé que ce serait moi qui entraînerais l’équipe nationale en 2016. Puis, de manière inattendue, Ventura m’a devancé ; j’ai d’ailleurs partagé quelques moments agréables à table avec lui. J’ai eu plusieurs entretiens téléphoniques et en personne avec la Fédération italienne, qui cherchait un remplaçant à Antonio Conte, lequel avait annoncé qu’après l’Euro en France, il rejoindrait Chelsea. À l’inverse, je ne voulais pas de tapage autour de cette situation, car si j’étais parti pour l’Euro en tant que titulaire, j’aurais perdu beaucoup aux yeux de mes joueurs. C’est précisément pour cetteraison que je veillais à ce que tout reste dans la plus stricte confidentialité. Puis, soudainement, ils ont choisi et annoncé Ventura, qui venait de quitter le Torino. Quoi qu’il en soit, cet épisode m’a profondément affecté et j’ai mis fin à tout contact. J’ai été très déçu car j’avais eu un long entretien et je pensais que ma candidature était désormais acquise. »