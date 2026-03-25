De Biasi : « J'étais persuadé que ce serait moi qui entraînerais l'équipe nationale en 2016 »

« Gattuso est un gars authentique, qui a vécu des expériences variées ces dernières années. Aujourd’hui, lui et son staff sont confrontés à un défi, et c’est un défi sans appel. À part Riccio, je crois que c’est la première fois que le staff travaille ensemble, et nous espérons que tout fonctionnera au mieux. Au fond, c'est dans les moments difficiles qu'il faut essayer de donner le meilleur de soi-même. Il porte une grande responsabilité sur ses épaules. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves, même s'il n'a peut-être pas eu de chance dans certaines circonstances, mais il a traversé tout cela avec fierté, en faisant preuve de toute sa fierté et de son entêtement calabrais. Honnêtement, il aurait très bien pu être sélectionneur. Il aurait pu l’être parce que c’est quelqu’un qui a vécu cet environnement, qui connaît toutes les dynamiques qui gravitent autour de l’équipe nationale ; c’est une opportunité qui ne se présente pas très souvent, alors il l’a saisie au vol. »



