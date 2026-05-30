David de Gea pourrait être l’objet d’un transfert surprise : plusieurs cadors de Serie A envisagent l’ancien gardien de Manchester United comme alternative à Alisson

Selon la presse italienne, la Juventus suit de près De Gea pour renforcer son secteur défensif en vue de la nouvelle saison. Le vétéran espagnol a redonné un second souffle à sa carrière en Serie A avec la Fiorentina, et ses performances n’ont pas échappé aux dirigeants turinois. À l’approche du mercato, De Gea apparaît comme un candidat crédible pour prendre la relève dans les cages de l’Allianz Stadium.

Cet intérêt intervient alors que l’avenir du gardien en Toscane fait l’objet de spéculations. Après une saison intense sous le maillot viola, le joueur s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour souligner la difficulté de l’exercice écoulé. En quête d’un gardien confirmé et expérimenté sur la scène internationale, la Vieille Dame pourrait donc bientôt lui proposer de relever un nouveau défi à Turin.