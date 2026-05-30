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David de Gea pourrait être l’objet d’un transfert surprise : plusieurs cadors de Serie A envisagent l’ancien gardien de Manchester United comme alternative à Alisson
Selon la presse italienne, la Juventus suit de près De Gea pour renforcer son secteur défensif en vue de la nouvelle saison. Le vétéran espagnol a redonné un second souffle à sa carrière en Serie A avec la Fiorentina, et ses performances n’ont pas échappé aux dirigeants turinois. À l’approche du mercato, De Gea apparaît comme un candidat crédible pour prendre la relève dans les cages de l’Allianz Stadium.
Cet intérêt intervient alors que l’avenir du gardien en Toscane fait l’objet de spéculations. Après une saison intense sous le maillot viola, le joueur s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour souligner la difficulté de l’exercice écoulé. En quête d’un gardien confirmé et expérimenté sur la scène internationale, la Vieille Dame pourrait donc bientôt lui proposer de relever un nouveau défi à Turin.
Le gardien espagnol David De Gea a adressé un message émouvant à la Fiorentina, saluant le club toscan pour son accueil chaleureux et sa passion contagieuse.
S’adressant aux supporters de la Fiorentina, De Gea a livré un message émouvant que beaucoup interprètent comme un possible adieu. Le gardien et capitaine a déclaré : « Ce fut une saison difficile pour nous tous, mais au cours de laquelle nous avons démontré ce que représente ce club : le cœur, la combativité et les valeurs qui nous définissent. En tant que capitaine de cette équipe incroyable, j’en ressens toute la responsabilité. Je suis reconnaissant pour chaque instant de cette année, envers tout le monde au sein du club, mes coéquipiers, le staff et les supporters. Il est maintenant temps de se reposer et de récupérer. »
Si le gardien manifeste sa gratitude, il ne confirme pas pour autant son retour l’an prochain, une zone d’ombre qui autorise la Juventus à envisager un recrutement.
Alisson reste hors de portée
Le dossier De Gea a pris de l’ampleur alors que la Juventus se heurtait à des obstacles dans sa quête pour recruter le numéro un de Liverpool, Alisson Becker. Malgré un intérêt marqué de la part des clubs italiens, Liverpool est déterminé à garder Alisson à Anfield et aurait informé le Brésilien de son intention de le conserver au moins une année supplémentaire. Cette position a contraint les dirigeants de la Juve à chercher ailleurs des renforts de qualité.
À moins que le gardien ne presse pour partir, un départ d’Anfield semble peu probable. Alors que le Brésilien se concentre sur la Coupe du monde à venir, la Vieille Dame s’est tournée vers des cibles plus accessibles et déjà rodées à la Serie A, ce qui conduit directement vers De Gea comme alternative principale.
- AFP
La bataille des transferts estivaux qui s'annonce
La course à la signature de De Gea s’annonce comme l’un des feuilletons les plus captivants de l’été italien. La Juventus étudie actuellement les aspects logistiques et financiers de l’opération, consciente que l’arrivée d’un gardien de ce calibre renforcerait immédiatement sa défense.
La Fiorentina, elle, s’interroge après une saison où elle a dû lutter pour préserver son rang. Sous contrat à l’Artemio Franchi jusqu’en 2028, De Gea pourrait toutefois être convaincu de rester, si le club exploite cette stabilité pour contrer les avances de la Vieille Dame.