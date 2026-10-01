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Cristiano Ronaldo risque une suspension de six mois après avoir quitté le rassemblement du Portugal
La superstar s’en va après une altercation explosive
L’icône portugaise risque une suspension pouvant aller jusqu’à six mois après avoir quitté le rassemblement de la sélection nationale au Danemark mercredi. Ce départ soudain est intervenu dans la foulée d’une vive confrontation avec le sélectionneur Jesus, avant que l’attaquant ne s’entretienne avec le président de la FPF, Pedro Proenca. En vertu du règlement disciplinaire de la fédération, l’abandon d’une convocation en sélection sans justification valable expose le vétéran à une longue suspension ainsi qu’à une sanction financière.
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Le règlement détaille des sanctions disciplinaires strictes
La menace d’une procédure disciplinaire formelle est explicitement prévue dans le code de conduite de l’instance dirigeante.
Concernant les absences non autorisées en sélection, comme l’a rapporté ESPN, le règlement disciplinaire de la FPF stipule : « Tout joueur qui, après avoir été régulièrement convoqué, quitte ou ne rejoint pas un entraînement, un match ou toute activité des équipes nationales, ou liée à la représentation sportive de la FPF ou du Portugal, sans justification, sera sanctionné par une suspension d’un à six mois et, à titre accessoire s’il est joueur professionnel, d’une amende comprise entre 500 et 1 000 euros. »
Le conflit a éclaté après que Jesus a laissé l’attaquant sur le banc sans le faire entrer contre la Norvège, avant d’en remettre une couche sur sa politique de sélection lors de son point presse d’avant-match à Copenhague.
Insensible au statut du vétéran, Jesus a déclaré : « Je peux promettre ce que je veux. Je suis le sélectionneur. Je suis l’entraîneur, et j’ai dit au joueur qu’il n’allait pas jouer. Je vais le mettre sur le banc ; si j’ai besoin de toi pendant 30 minutes, tu joueras, et sinon, tu ne joueras pas. Aucun joueur ne me fera jamais changer d’avis. Ni lui, ni quiconque dans le football. Aucun président non plus. Jamais, zéro. »
Une fracture dans le vestiaire à l’origine de l’absence
La fracture tactique s'est immédiatement aggravée sur le terrain d'entraînement, l'attaquant boycottant la séance de mercredi au Parken Stadium dans la foulée des propos du sélectionneur.
Confirmant la liste du groupe sans s'étendre sur les tensions internes, un communiqué officiel de la FPF indiquait : « Mise à jour de l'entraînement au Parken Stadium : Joao Felix a réintégré le groupe. Francisco Conceicao (forfait pour demain) et Cristiano Ronaldo ne se sont pas entraînés. »
Après avoir déjà manqué la séance de mardi en Suède, l'absence prolongée de l'attaquant a acté son exclusion totale du groupe pour le match de jeudi.
- Getty Images Sport
La double confrontation en Scandinavie teste l’autorité
Le Brésil doit désormais négocier le choc de jeudi contre le Danemark à Copenhague avant la réception de la Norvège dimanche. Cette double confrontation de Ligue des nations représente un test décisif pour l’autorité de Jesus, qui cherche à guider son équipe sans le meilleur buteur de l’histoire du pays.
Dans le même temps, la hiérarchie de la FPF fait face à un dilemme sans précédent quant à l’application formelle ou non de la suspension de six mois visant son talisman de longue date.
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