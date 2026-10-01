Cristiano Ronaldo risque une suspension de six mois après avoir quitté le rassemblement du Portugal

La menace d’une procédure disciplinaire formelle est explicitement prévue dans le code de conduite de l’instance dirigeante.

Concernant les absences non autorisées en sélection, comme l’a rapporté ESPN, le règlement disciplinaire de la FPF stipule : « Tout joueur qui, après avoir été régulièrement convoqué, quitte ou ne rejoint pas un entraînement, un match ou toute activité des équipes nationales, ou liée à la représentation sportive de la FPF ou du Portugal, sans justification, sera sanctionné par une suspension d’un à six mois et, à titre accessoire s’il est joueur professionnel, d’une amende comprise entre 500 et 1 000 euros. »

Le conflit a éclaté après que Jesus a laissé l’attaquant sur le banc sans le faire entrer contre la Norvège, avant d’en remettre une couche sur sa politique de sélection lors de son point presse d’avant-match à Copenhague.

Insensible au statut du vétéran, Jesus a déclaré : « Je peux promettre ce que je veux. Je suis le sélectionneur. Je suis l’entraîneur, et j’ai dit au joueur qu’il n’allait pas jouer. Je vais le mettre sur le banc ; si j’ai besoin de toi pendant 30 minutes, tu joueras, et sinon, tu ne joueras pas. Aucun joueur ne me fera jamais changer d’avis. Ni lui, ni quiconque dans le football. Aucun président non plus. Jamais, zéro. »