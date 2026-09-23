Le capitaine de la Norvège, Martin Odegaard, s’est adressé aux journalistes aux côtés du sélectionneur Stale Solbakken avant le match d’ouverture du groupe 4 de l’UEFA Nations League, jeudi soir, contre le Danemark. Cette rencontre marque le retour de la Norvège à l’Ullevaal Stadion après son historique parcours jusqu’en quart de finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Malgré une année perturbée par les blessures, le milieu de terrain d’Arsenal a confirmé qu’il était de retour au meilleur de sa forme physique.

Odegaard a mis en avant la progression tactique de l’effectif et sa confiance en lui comme des atouts majeurs à l’approche de la Ligue A.