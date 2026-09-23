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CR7 est fou ! Le souriant Odegaard prévient le Danemark voisin avant de retrouver son idole Ronaldo
Odegaard mène la Norvège au choc face au Danemark, pleine de confiance
Le capitaine de la Norvège, Martin Odegaard, s’est adressé aux journalistes aux côtés du sélectionneur Stale Solbakken avant le match d’ouverture du groupe 4 de l’UEFA Nations League, jeudi soir, contre le Danemark. Cette rencontre marque le retour de la Norvège à l’Ullevaal Stadion après son historique parcours jusqu’en quart de finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord.
Malgré une année perturbée par les blessures, le milieu de terrain d’Arsenal a confirmé qu’il était de retour au meilleur de sa forme physique.
Odegaard a mis en avant la progression tactique de l’effectif et sa confiance en lui comme des atouts majeurs à l’approche de la Ligue A.
- Getty Images Sport
La star d'Arsenal rend hommage à son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo
En se projetant sur la prochaine double confrontation de la Norvège contre le Portugal, Odegaard est revenu sur son lien personnel avec Cristiano Ronaldo. Ayant fait ses débuts au Real Madrid il y a des années en entrant en jeu à la place de la superstar portugaise, le milieu norvégien a exprimé son immense admiration pour sa carrière.
Odegaard a souligné que se mesurer à Ronaldo sur la scène internationale restait une étape particulière.
« Qu’est-ce que je pense de sa carrière ? Je crois que tout le monde ici est d’accord pour dire qu’elle a été absolument folle, a déclaré Odegaard. J’ai beaucoup appris de lui. »
Le capitaine ravive la rivalité avant le choc scandinave
Se projetant sur le derby de jeudi, Odegaard a souligné l’importance d’affronter ses rivaux régionaux, le Danemark et la Suède. Il a déclaré que battre les nations voisines restait capital pour les supporters norvégiens, promettant une approche agressive dans un Ullevaal à guichets fermés.
Le milieu de terrain a souligné que la Norvège affichait une sécurité tactique bien plus grande que lors des confrontations précédentes.
« Il doit y avoir une rivalité, et j’ai le sentiment que c’est le cas. Battre ses voisins est toujours important », a expliqué Odegaard. « Nous avons encore plus de sécurité et de confiance en nous maintenant. En plus, nous avons montré que nous avons notre place parmi les meilleures équipes. »
- AFP
Odegaard se souvient d’une élimination émouvante en Coupe du monde et de l’unité nationale
Odegaard s’est confié sur les suites émotionnelles de l’élimination de la Norvège en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre, se remémorant le moment où sa femme, Helene Spilling, a fondu en larmes dans les tribunes. Le capitaine a exprimé son immense fierté devant la manière dont la sélection nationale a uni tout le pays pendant le tournoi.
La Norvège enchaîne désormais avec une fenêtre intense de Ligue des nations, avec des matches contre le Danemark, le Portugal et le pays de Galles.
« C’était “absolument dingue” de voir l’enthousiasme du peuple norvégien, a rappelé Odegaard. J’en ai été ému. Tous ceux qui étaient là l’ont ressenti, et beaucoup ont éprouvé ces sentiments quand nous avons été éliminés. Tout le pays a ressenti un sentiment d’appartenance à notre équipe. »
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