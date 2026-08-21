Bentley a évoqué sa joie de rejoindre le projet ambitieux des Sky Blues et se dit impatient d’apporter du leadership et des standards exigeants dans le vestiaire. Revenant sur son arrivée, Bentley a insisté : « Coventry City est un club fantastique et je suis vraiment heureux que ce transfert ait abouti », a-t-il déclaré au site officiel du club.

« On sent que c’est un endroit en plein développement et, après une saison fantastique l’an dernier, il y a une très bonne atmosphère autour du club. C’est très positif et il y a une excitation évidente à l’idée d’aborder la nouvelle saison avec l’objectif d’être aussi performants que possible.

« J’apporterai beaucoup d’expérience. Je suis un joueur expérimenté avec de bonnes qualités de leader, et je suis quelqu’un qui a des standards très élevés. Je veux aussi faire ma marque sur le terrain, bien sûr. Il y a ici un très bon groupe de gardiens. Quand j’aurai mon opportunité, ce sera à moi de la saisir. Je veux aider le club à obtenir des résultats en Premier League. »