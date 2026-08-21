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Coventry City boucle le transfert de Dan Bentley en provenance de Wolverhampton, Frank Lampard renforce son effectif de Premier League
Coventry s’offre un gardien
Coventry a bouclé la signature définitive de Bentley en provenance de Wolverhampton sur un contrat de deux ans avant sa campagne de Premier League. Le gardien de 33 ans quitte Molineux après trois ans et demi, où il a disputé 17 matches en équipe première après son arrivée en janvier 2023. Lampard a rapidement bougé pour s’attacher les services du portier après qu’il a participé aux deux premiers matches de la saison 2026-2027 de Wolverhampton, entre Championship et Carabao Cup.
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Un gardien expérimenté expose son ambition
Bentley a évoqué sa joie de rejoindre le projet ambitieux des Sky Blues et se dit impatient d’apporter du leadership et des standards exigeants dans le vestiaire. Revenant sur son arrivée, Bentley a insisté : « Coventry City est un club fantastique et je suis vraiment heureux que ce transfert ait abouti », a-t-il déclaré au site officiel du club.
« On sent que c’est un endroit en plein développement et, après une saison fantastique l’an dernier, il y a une très bonne atmosphère autour du club. C’est très positif et il y a une excitation évidente à l’idée d’aborder la nouvelle saison avec l’objectif d’être aussi performants que possible.
« J’apporterai beaucoup d’expérience. Je suis un joueur expérimenté avec de bonnes qualités de leader, et je suis quelqu’un qui a des standards très élevés. Je veux aussi faire ma marque sur le terrain, bien sûr. Il y a ici un très bon groupe de gardiens. Quand j’aurai mon opportunité, ce sera à moi de la saisir. Je veux aider le club à obtenir des résultats en Premier League. »
Le vétéran apporte une profondeur cruciale
Bentley apporte une riche expérience acquise à tous les échelons du football anglais, après avoir perfectionné ses qualités à Southend United et joué pour Brentford avant d’être élu joueur de l’année à Bristol City en 2020-2021. Son moment le plus marquant en Premier League est survenu en avril 2025, lorsqu’il a réalisé un clean sheet inspiré alors que Wolverhampton a décroché une mémorable victoire 1-0 contre Manchester United à Old Trafford. Ce sang-froid et ce savoir-faire forgé par l’expérience offrent à Lampard une profondeur inestimable dans les buts alors que Coventry City se bat pour conserver sa place dans l’élite.
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Un test éprouvant en première division attend l’équipe
Coventry lancera son retour en Premier League avec une entame intimidante, vendredi soir, sur le terrain du champion en titre Arsenal. Lampard a besoin que son arrière-garde trouve rapidement ses automatismes, alors qu’un calendrier éprouvant se profile lors des premières semaines de la saison. Bentley doit désormais lutter avec le gardien numéro un Carl Rushworth pour une place dans les buts, alors que chaque point sera crucial dans la quête du promu pour assurer son maintien.
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