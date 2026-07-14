Le Real Madrid percevra 2,3 millions d’euros pour la participation de ses internationaux à la Coupe du monde 2026, une somme bien inférieure aux recettes habituelles de ses tournées estivales.

Le club compte encore cinq représentants en lice pour le titre : Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté et Jude Bellingham.

Le tournoi a été marqué par les performances remarquables des représentants du club royal, qui ont inscrit un nombre record de buts et remporté de nombreux titres de meilleur joueur du match, ce qui va également rapporter au Real Madrid une petite récompense financière.

Selon le journal « AS », le Real Madrid percevra 2,3 millions d’euros au titre du programme de compensation de la FIFA destiné aux clubs.

Toutefois, ce montant ne compense qu’une infime partie des pertes financières liées à l’annulation de la traditionnelle tournée estivale du club.

La FIFA indemnise les clubs en fonction du nombre de jours où le joueur était inscrit au club au moment de sa participation à la Coupe du monde. Ainsi, Dompers, par exemple, ne rapportera rien au Real Madrid, car il n’était pas inscrit au sein du club pendant la période prise en compte pour le calcul de l’indemnisation.

À titre d’exemple, Arda Güler, éliminé dès la phase de groupes avec la Turquie, rapportera 165 000 dollars au Real Madrid, tandis que chaque joueur atteignant la finale offrira 285 000 dollars au club.