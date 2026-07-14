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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

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Contrairement au Mondial au Qatar, l’édition 2026 ne suffira pas à compenser les pertes du Real

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Espagne

Le Real Madrid percevra 2,3 millions d’euros pour la participation de ses internationaux à la Coupe du monde 2026, une somme bien inférieure aux recettes habituelles de ses tournées estivales.

Le club compte encore cinq représentants en lice pour le titre : Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté et Jude Bellingham.

Le tournoi a été marqué par les performances remarquables des représentants du club royal, qui ont inscrit un nombre record de buts et remporté de nombreux titres de meilleur joueur du match, ce qui va également rapporter au Real Madrid une petite récompense financière.

Selon le journal « AS », le Real Madrid percevra 2,3 millions d’euros au titre du programme de compensation de la FIFA destiné aux clubs. 

Toutefois, ce montant ne compense qu’une infime partie des pertes financières liées à l’annulation de la traditionnelle tournée estivale du club.

La FIFA indemnise les clubs en fonction du nombre de jours où le joueur était inscrit au club au moment de sa participation à la Coupe du monde. Ainsi, Dompers, par exemple, ne rapportera rien au Real Madrid, car il n’était pas inscrit au sein du club pendant la période prise en compte pour le calcul de l’indemnisation.

À titre d’exemple, Arda Güler, éliminé dès la phase de groupes avec la Turquie, rapportera 165 000 dollars au Real Madrid, tandis que chaque joueur atteignant la finale offrira 285 000 dollars au club.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Au total, la FIFA alloue 250 millions de dollars aux clubs pour la participation de leurs joueurs à la phase finale de la Coupe du monde, auxquels s’ajoutent 100 millions de dollars pour la participation des joueurs aux éliminatoires menant à la compétition.

    Cependant, le montant perçu par le Real Madrid sera inférieur à celui touché après la Coupe du monde 2022 au Qatar, lorsque la FIFA avait versé au avait versé aux « Merengues » 3,8 millions de dollars (environ 3,57 millions d’euros au taux de change de l’époque), pour un tournoi qui n’avait duré que 29 jours, soit environ dix jours de moins que l’édition actuelle élargie à 48 équipes.

    Ces sommes restent toutefois bien inférieures aux recettes générées l’été dernier par la Coupe du monde des clubs ou les tournées estivales aux États-Unis.

    L’équipe n’a pas pu effectuer sa traditionnelle tournée estivale, le calendrier ayant été perturbé par la Coupe du monde.

    La participation du Real Madrid à la Coupe du monde des clubs l’année dernière avait rapporté 71,6 millions d’euros au club, selon ses comptes officiels, tandis que les recettes de sa tournée estivale aux États-Unis en 2024 s’élevaient à environ 15 millions d’euros, d’après les états financiers du club madrilène.

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