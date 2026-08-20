« Le mercato ouvert alors que le championnat a déjà commencé ? Ça ne me plaît pas, mais ça ne plaît à personne. Peut-être qu’il y a ici un joueur qui, dans 2-3 semaines, jouera ailleurs. Mais nous savons que c’est comme ça. Nous attendons que le mercato se ferme rapidement, en 12-15 ou 20 joueurs. En ce moment, il y a beaucoup de doutes, l’un te dit une chose, un autre autre chose. Ce n’est pas beau non plus pour eux, qui sont amis, quand ils savent que quelqu’un va partir. Un jour, les règles changeront et nous serons plus heureux. Si cela se terminait aujourd’hui, je tournerais vite la page, et pour l’instant ce n’est pas bouclé. Plus ou moins, nous sommes les mêmes, mais avec 4-5 joueurs remplacés rapidement et bien. Maintenant, il manque ce plus pour franchir un cap. C’est difficile, parfois on a plus de chance. L’an dernier, nous avons pris Diego Carlos à la dernière seconde et il ne s’est jamais blessé, mais nous avons pris un risque. Un défenseur central fort que nous avons pris, c’est Chalobah. Ce n’est pas facile, des noms il y en a énormément, je connais tous les défenseurs centraux de ces deux dernières années et ce n’est pas si simple. Nous avons beaucoup de joueurs ici dont on ne sait pas s’ils vont partir. Je ne le souhaite à personne parce que tout change toujours ».







