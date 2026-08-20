Cesc Fabregas, entraîneur de Como, s'est exprimé en conférence de presse à l'approche du match contre l'Udinese, qui verra samedi les débuts des Larians en championnat. Voici les propos du technicien espagnol, tels que rapportés par TMW : « Cette année, on repart de zéro. Zéro match, zéro point. Toutes les équipes progressent, se renforcent sur le marché des transferts, on verra comment cela commencera. Petit à petit, nous devons retrouver ce que nous étions l'année dernière et essayer de nous améliorer. C'est une saison très spéciale, nous disputons trois compétitions, cela ne nous était encore jamais arrivé. Nous avons une équipe très jeune, certains joueurs et membres du staff ne les ont jamais disputées. Nous jouerons tous les trois jours. Il y a énormément d'inconnues. Pas de Diego, on verra ensuite. La première saison d'une longue série, mais aucune pression. La Ligue des champions est un cadeau, mais la Serie A et la Coupe d'Italie sont très importantes. »
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Como, Fabregas : « Sur le marché, il nous manque ce petit plus pour franchir un cap »
LE MERCATO
« Le mercato ouvert alors que le championnat a déjà commencé ? Ça ne me plaît pas, mais ça ne plaît à personne. Peut-être qu’il y a ici un joueur qui, dans 2-3 semaines, jouera ailleurs. Mais nous savons que c’est comme ça. Nous attendons que le mercato se ferme rapidement, en 12-15 ou 20 joueurs. En ce moment, il y a beaucoup de doutes, l’un te dit une chose, un autre autre chose. Ce n’est pas beau non plus pour eux, qui sont amis, quand ils savent que quelqu’un va partir. Un jour, les règles changeront et nous serons plus heureux. Si cela se terminait aujourd’hui, je tournerais vite la page, et pour l’instant ce n’est pas bouclé. Plus ou moins, nous sommes les mêmes, mais avec 4-5 joueurs remplacés rapidement et bien. Maintenant, il manque ce plus pour franchir un cap. C’est difficile, parfois on a plus de chance. L’an dernier, nous avons pris Diego Carlos à la dernière seconde et il ne s’est jamais blessé, mais nous avons pris un risque. Un défenseur central fort que nous avons pris, c’est Chalobah. Ce n’est pas facile, des noms il y en a énormément, je connais tous les défenseurs centraux de ces deux dernières années et ce n’est pas si simple. Nous avons beaucoup de joueurs ici dont on ne sait pas s’ils vont partir. Je ne le souhaite à personne parce que tout change toujours ».
ADDAI
« Addai est déjà ici, il s’entraîne déjà seul et dans deux semaines il commencera à s’entraîner avec nous. Dans un mois, il devrait être prêt. »
Libérez-les
« Je suis très content de Liberali, vraiment. Le voir jouer à ce niveau contre Arsenal et Liverpool... c’est ensuite un garçon exceptionnel. Je suis très content. La longueur de cette route dépendra de lui, mais s’il continue comme ça, il nous apportera sûrement beaucoup de choses. »
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