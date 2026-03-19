Michael Hartono, actionnaire principal du Como aux côtés de son frère Robert Budi, est décédé à l'âge de 86 ans. Les frères Hartono sont des milliardaires indonésiens, comptant parmi les hommes les plus riches du monde, connus pour avoir bâti un empire dans le secteur du tabac (Djarum) et s'être diversifiés dans la banque (BCA), l'électronique (Polytron) et l'immobilier. Depuis 2019, ils sont propriétaires du Como 1907, qu'ils ont fait passer de la Serie D à la Serie A et qui se trouve désormais en zone de qualification pour la Ligue des champions.





La nouvelle de son décèsa été relayée par les médias indonésiens et, pour l'instant, le club n'a pas publié de communiqué. Peu après, le Como a publié un communiqué de condoléances.







