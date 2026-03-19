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Michael HartonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Côme : Michael Hartono, copropriétaire du club de la région du lac de Côme avec son frère Robert, est décédé

Les médias indonésiens annoncent le décès de l'actionnaire majoritaire âgé de 86 ans

Michael Hartono, actionnaire principal du Como aux côtés de son frère Robert Budi, est décédé à l'âge de 86 ans. Les frères Hartono sont des milliardaires indonésiens, comptant parmi les hommes les plus riches du monde, connus pour avoir bâti un empire dans le secteur du tabac (Djarum) et s'être diversifiés dans la banque (BCA), l'électronique (Polytron) et l'immobilier. Depuis 2019, ils sont propriétaires du Como 1907, qu'ils ont fait passer de la Serie D à la Serie A et qui se trouve désormais en zone de qualification pour la Ligue des champions.


La nouvelle de son décèsa été relayée par les médias indonésiens et, pour l'instant, le club n'a pas publié de communiqué. Peu après, le Como a publié un communiqué de condoléances.



  • Qui était-il ?

    Michael Bambang Hartono était l'un des hommes d'affaires les plus influents d'Indonésie. Gazzetta.it retrace sa biographie. Joueur professionnel de bridge, il s'est longtemps battu pour que le bridge soit inscrit au programme des Jeux asiatiques. Son équipe a remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques de 2018. L'empire des Hartono a vu le jour lorsque son père, Oei Wie Gwan, a racheté une entreprise de cigarettes en faillite en 1950.


    Depuis lors, l'entreprise est devenue l'un des principaux fabricants de cigarettes au clou de girofle en Indonésie. La famille Hartono détient une part importante de la Bank Central Asia, le plus grand établissement de crédit du pays en termes de capitalisation boursière, ainsi que des biens immobiliers de prestige à Jakarta et la célèbre marque d'électronique Polytron.



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  • LES CONDOLÉANCES DU COMO

    Comme on peut le lire sur le site officiel du Como : « Le club Como 1907 est profondément attristé par le décès de Michael Bambang Hartono. Le club adresse ses sincères condoléances à la famille Hartono et à l'ensemble du groupe Djarum. Sous la houlette de cette famille, le club a entamé un nouveau chapitre de son histoire, et c'est pourquoi le club se souvient de lui avec gratitude et respect. »

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